Spread, quelles sont les conséquences de son augmentation

22 avril 2020, par Alberto Battaglia

Chaque fois que la soutenabilité de la dette publique italienne ou la permanence de l’Italie dans l’euro fait douter, le mot redouté plane à nouveau: propagation. Aujourd’hui l’écart entre le BTP et le Bund est de 270 points mais à la mi-février sa valeur était de 135.

Depuis quelque temps, c’est devenu un concept que la politique s’approprie pour soutenir des thèses diamétralement opposées, il importe, aujourd’hui plus que jamais, d’être clair sur ce qu’il est, ce qu’il exprime et quelles conséquences produit une variation de la propagation.

L’importance du sujet est amplifiée par la prévisibilité augmentation de la dette publique italienne dans les prochains mois; une conséquence inévitable de l’augmentation des dépenses publiques nécessaire pour atténuer les conséquences de l’effondrement de la production dû à l’urgence coronavirus.

L’augmentation du poids de dette par rapport au PIB ne fera que multiplier, à l’avenir, l’exposition de l’État italien et ses décisions à l’écart.

Quelle est la propagation (et qu’est-ce qu’elle exprime)

Tout d’abord, un examen des définitions. L’écart est la différence entre deux quantités: dans le cas maintenant devenu un jargon commun, il se réfère à la le taux d’intérêt payé par l’État allemand sur les obligations à dix ans et le taux d’intérêt payé par l’État italien sur son Btp d’égale durée font la différence. La valeur d’écart est exprimée en points de base: 100 points de base correspondent à une différence d’un point de pourcentage entre les deux taux.

Qu’est-ce qu’un élargissement du spread Btp-bund exprime? Il s’agit généralement d’une augmentation des taux d’intérêt sur les titres italiens nouvellement émis. La remise en cause de la comparaison avec les titres allemands est utile pour vérifier si la hausse des taux affecte l’Italie de manière plus prononcée par rapport au pays considéré comme plus solide en Europe.

Une hausse du spread traduit donc une augmentation du risque spécifique de l’État italien (en effet, dans des conditions normales, les taux de la dette publique au sein de la zone euro devraient évoluer plus ou moins dans le même sens).

Quelques conséquences d’une augmentation de l’écart

Conséquences pour l’État. L’augmentation de l’écart, si elle est principalement dictée par une augmentation des taux d’intérêt italiens et non par une baisse anormale des taux d’intérêt allemands (comme cela a été normalement le cas jusqu’à présent), entraîne toutes les conséquences d’une augmentation des coûts sur l’émission. à nouveau la dette publique. Par conséquent, si l’État italien est obligé de se financer dans des conditions de spread élevé, il devra prendre en compte pour payer aux investisseurs des intérêts plus substantiels. Cela implique une dépense plus importante pour le paiement des intérêts dans le temps, ce qui, en particulier dans des conditions de déficit limité, réduit les ressources disponibles pour d’autres dépenses auxquelles l’État doit faire face: investissements, transferts, services, etc. De ce point de vue, bénéficier d’un spread faible permet de réduire plus facilement la dette précédemment accumulée dans le temps et d’augmenter les dépenses courantes (un aspect qui sera très important pendant et après la crise des coronavirus). Pour cette raison également, la BCE a décidé d’augmenter de manière décisive son projet d’achat d’obligations d’État sur le marché secondaire, afin de faciliter la recherche d’investisseurs dans les nouvelles adjudications de titres des différents pays.

Conséquences pour les banques et les familles. Mais l’augmentation de l’écart a également des conséquences non seulement pour l’émetteur d’obligations d’État, mais aussi pour les souscripteurs de la dette publique: les familles, mais surtout les institutions financières. L’augmentation des taux d’intérêt, en fait, fait baisser le prix des obligations d’État déjà en circulation (le prix et l’intérêt des obligations sont inversement liés).

Cela signifie que, par exemple, si une famille a besoin de vendre son BTP avant l’échéance, elle doit actualiser une perte si l’écart est plus élevé qu’au moment de l’émission du titre. Comme il est facile de voir la performance négative des actions bancaires chaque fois que l’écart augmente fortement, les banques sont les plus touchées par les fluctuations des taux d’intérêt sur les obligations d’État italiennes. Cela se produit, tout d’abord parce que (fin 2019) les banques italiennes détenaient plus de 26% de la dette publique italienne. Pour faire une comparaison, les familles et les entreprises italiennes ont une part limitée à 5,8%. Si le prix des obligations d’État détenues par les banques italiennes baisse, ces dernières perdent de la valeur dans le portefeuille et les investisseurs “évaluent” cette perte également en bourse (en vendant des titres bancaires).

Ce phénomène modifie également le comportement des banques. Comme l’a souvent souligné l’Association bancaire italienne, l’augmentation de l’écart s’est traduite indirectement en une réduction des flux de crédit et une augmentation des coûts des nouveaux prêts. Ce n’est pas un lien direct car le coût des hypothèques n’est pas directement basé sur les taux des obligations d’État. La substance, cependant, est que le phénomène de propagation a également des conséquences pour les banques, car les banques ont des milliards et des milliards de dettes italiennes. Un rapport a également été souligné dans les rapports sur la stabilité financière préparés par la Banque d’Italie.

