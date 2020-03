Spread splash au-dessus de 300 points, rendement BTP 10 ans à 3%

Les ventes pleuvent sur Btp avec ça propagation qui atteint 330 points de base, dépassant les sommets de 2018 et retrouvant des niveaux jamais vus depuis mars 2013, avec la performance des 10 ans italiens qui franchit le plafond de 3%.

“Mais il n’y a pas de nouvelles ou de mouvements particuliers uniquement sur obligations d’État Italiens “, explique un commerçant d’une salle d’opération:” Toutes les actions européennes sont négatives en plus des nôtres, y compris le Portugal, la Grande-Bretagne, la France et le Danemark “, dit-il. La volatilité domine les titres à revenu fixe: “L’ouverture a été dévastatrice, puis une reprise et maintenant les ventes ont repris avec des rendements supérieurs à 3%”. Pour l’instant, le trader ne voit aucune intervention de la Banque d’Italie et de la BCE sur le marché.

“Le problème de l’élargissement de l’écart et de la hausse des rendements italiens et non italiens commence également à être crédible Banque centrale européenne. A présent, 5 jours se sont écoulés depuis la réunion du 12 mars et l’écart s’est élargi de près de 90 points de base (dont près de 60 le même jour). Bien sûr, l’aversion au risque a beaucoup à voir avec ce mouvement: les ventes ont investi tous les actifs sans restriction et il y avait sûrement beaucoup de levier sur le BTP. Et l’impact du financement de ce qui a jusqu’à présent été approuvé par le gouvernement (25 milliards, 1,4% du PIB) augmentera les émissions nettes “, ont écrit hier les analystes d’Anthilia à la clôture de la bourse.

Les experts ajoutent que:

« La BCE entre une gaffe et un revers, il a précisé qu’il ferait le nécessaire pour préserver le mécanisme de transmission de la politique monétaire. Malheureusement, avec le Bot à 12 mois se négociant à un rendement de + 0,8% et une différence de 50 points de base entre l’argent et la lettre (données d’hier), on ne peut pas dire que la transmission des taux négatifs est optimale.

Nous sommes définitivement loin. Ce n’est pas une situation que la Banque centrale peut échapper, quelle qu’en soit la raison ou la cause. Et cela est particulièrement vrai dans l’épicentre d’une crise exogène, dont les causes ne peuvent être attribuées à personne (bien qu’il y ait évidemment un héritage de fragilité des finances publiques “.

Malgré l’envol, je reste encore loin des sommets historiques vus en 2011, quand il atteignait 574 points pour un rendement de 7,4%