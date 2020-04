Square soutiendra le plan de relance américain

Jack Dorsey l’a reconnu pendant longtemps comme l’un des plus grands alliés du monde de la cryptographie. Eh bien, le PDG de Twitter s’est prononcé à plusieurs reprises en faveur des crypto-monnaies, admettant être lui-même un hodler Bitcoin. Et cela se reflète dans son autre projet, le processeur de paiement Square Capital, qui a été annoncé pour soutenir le plan de relance américain.

Jack Dorsey: un allié du monde de la crypto

Les crypto-monnaies, en général, ont suscité des soupçons dans les cercles du pouvoir politique du monde entier. En raison de la crainte des gouvernements que l’émergence d’actifs cryptographiques comme alternative à l’argent Fiat puisse saper leur influence sur le marché monétaire. Une attitude qui, heureusement, ne s’est pas propagée au monde des affaires.

Et c’est que, en particulier dans les entreprises technologiques de la Silicon Valley, la technologie Blockchain est reconnue comme un outil qui peut améliorer les processus métier. Les rendre plus rapides, plus sûrs et plus flexibles, et donc rendre les entreprises qui l’adoptent plus efficaces.

Ce serait la raison de l’enthousiasme de Jack Dorsey pour les crypto-monnaies. Ce qu’il considère comme l’avenir du système financier, en les incluant dès le départ dans sa plateforme de paiement numérique, Square. Augmenter la participation de Bitcoin à son fonctionnement mois par mois.

Square envoie les paiements du plan de relance américain

Par conséquent, et grâce à toute l’expérience acquise par Square avec son travail avec l’argent fiduciaire et les actifs cryptographiques. Peu d’entreprises aussi compétentes que Jack Dorsey existaient pour soutenir le plan de relance américain. Ce qui inclut l’envoi de milliers de dollars à des familles à travers le pays pour les aider à surmonter la crise.

Ce qui, bien sûr, nécessite un immense effort logistique. Pour que cet argent puisse parvenir à tous les citoyens américains rapidement et en toute transparence. C’est pourquoi, depuis l’approbation du plan de relance américain, Jack Dorsey avait demandé à son entreprise de prendre en charge l’envoi de ces paiements.

Square, la société de Jack Dorsey, soutiendra le plan de relance américain.

Cela se fera dans le cadre du Programme de protection des paiements du gouvernement fédéral. Ce qui a accordé à Square l’autorisation de consentir des prêts aux petites entreprises, avec des taux d’intérêt bas, et des possibilités de pardon si elles sont utilisées à 100% pour couvrir les dépenses approuvées par le gouvernement.

Avec cela, Square fait partie de l’écosystème des entreprises privées qui soutiennent le gouvernement américain, pour garantir la mise en œuvre du plan de relance. Montrer en quoi l’expérience de l’utilisation de la technologie Blockchain peut être utile à tous les niveaux. Ce qui en fait nos données d’aujourd’hui ici à CryptoTrend.

