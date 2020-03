SRO Motorsport définit le protocole GTWC pour le coronavirus

SRO Motorsport affronte la saison 2020 avec un double défi. À la tâche déjà difficile de changer l’identité de son championnat vedette, le nouveau GT World Challenge Europe rejoint désormais la crise COVID-19. Alors que le championnat a trouvé en AWS -Amazon- un partenaire solide pour remplacer Blancpain, dans l’aspect organisationnel le promoteur du concours a créé divers scénarios possibles pour essayer de réaliser son plan aussi normalement que possible. Dans cette ligne, Stéphane Ratel a expliqué les différentes hypothèses que SRO gère pour le GTWC de maintenir son plan de dix épreuves, cinq de sprint et cinq d’endurance.

Le premier terme, SRO Motorsports a élargi la liste des entrées à la fois l’Endurance Cup et la Sprint Cup, avec une énorme réponse des équipes et des marques. Avec tout, le promoteur a ouvert la main surtout dans la Sprint Cup, élargissant la liste des immatriculés de 28 à 33 véhicules, se couvrant ainsi avant l’absence possible de certaines équipes à un certain événement dans le championnat en raison de l’incertitude associée au coronavirus, à la fois économiquement et logistiquement et à la mobilité. SRO annulera tout événement dans lequel les pilotes et les membres de l’équipe ne peuvent pas entrer dans le pays.

Le GT World Challenge Europe dévoile ses trois listes d’entrées 2020

Après l’annulation des 3 Heures de Monza, SRO a déjà dessiné une première modification dans son calendrier par laquelle Barcelone commence à accueillir un événement de résistance et Imola clôture 2020 avec un événement de sprint. Cependant, le promoteur a déjà différents modèles de planification au cas où le coronavirus provoque plus d’annulations. En fait, SRO a une feuille de route pour assurer le différend en dix tours du GTWC même si vous êtes obligé d’annuler toutes les courses prévues jusqu’en juin. Il y a aussi la possibilité de courir sur les circuits et les dates prévues, sans public.