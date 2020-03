St Enoch Centre à Glasgow lance une «No Phone Zone»

La zone sans téléphone se trouve dans une zone désignée sur la mezzanine de l’aire de restauration Atrium et fonctionnera initialement pendant une période d’essai.

Cette semaine, le St Enoch Centre de Glasgow a lancé une zone sans téléphone, permettant aux visiteurs de se détendre et de se débrancher dans le centre-ville sans la distraction de leur smartphone.

La nouvelle zone désignée a été créée pour permettre et encourager les gens à mettre leur technologie de côté et à passer du temps avec les gens face à face.

La zone sans téléphone du St Enoch Centre a également été créée en réponse à des études suggérant qu’il existe un impact négatif sur la santé mentale et le bien-être en raison d’une utilisation excessive des téléphones mobiles et des médias sociaux.

“Il est maintenant courant de voir des groupes de personnes assises ensemble, regardant tous leurs écrans plutôt que de s’engager les uns avec les autres et nous voulons encourager les gens à éteindre leur téléphone et à profiter plutôt du temps ensemble autour d’une bouchée pour manger avec un une vraie conversation », a déclaré la directrice générale du S. Enoch Center, Anne Ledgerwood.

“De même, il est bien documenté que les gens bénéficient de” moi “, que ce soit pour se détendre autour d’un café ou pour lire, et nous voulions donc offrir un espace où” éteindre “soit activement encouragé et où de” vraies “expériences puissent être appréciées.”

Les effets négatifs attribués à une utilisation excessive des appareils mobiles et des plates-formes en ligne comprennent l’incapacité de s’éteindre et de profiter d’un repos adéquat, l’insomnie, la dépression et l’anxiété, qui sont tous en augmentation, en particulier chez les jeunes.

Les utilisateurs d’appareils de tous âges sont encouragés à essayer la nouvelle No Phone Zone et à poser leurs écrans, afin qu’ils puissent être présents et passer du temps avec leur famille et leurs amis, ou se détendre et profiter de «moi».

