Startup: Etciuu, quand l’influence qui compte c’est celle sur les réseaux sociaux

Ils peuvent avoir des millions d’adeptes, mais même les meilleurs influenceurs ne peuvent pas tous les atteindre avec chaque publication. En effet, la couverture, dans la plupart des cas, n’atteint pas 10% – sauf si vous payez le réseau social hôte pour garantir à l’utilisateur une plus grande visibilité. C’est l’entreprise dans laquelle la startup italienne va bientôt rejoindre Etciuu, qui dès le nom montre clairement que l’influence (numérique) est la clé pour rendre un profil public productif. L’enjeu de l’entreprise est que les espaces de croissance sont importants compte tenu de l’importance croissante, en termes de chiffre d’affaires, du marketing d’influence.

“Il y a un an et demi, lorsque nous avons fondé Etciuu”, explique Marco Di Gioacchino Ceodi Ectiuu dans une note, “nous sommes partis d’une prémisse: la part des revenus publicitaires des influenceurs était en forte baisse. En fait, jusqu’à il y a quelques années, ceux qui comptaient un million d’abonnés pouvaient toucher presque tout le monde; aujourd’hui, même les meilleurs de la classe n’atteignent pas plus de 10% gratuitement. Et l’accès aux données coûte parce que les fanbases appartiennent aux réseaux sociaux. “

Alors que faire? Créez une application qui vous permet de profiler vos followers et de leur envoyer des messages directs, via une sorte de courrier certifié. Dans un jargon plus technique, il s’agit d’un CRM (Customer Relationship Management) qui permettra à l’influenceur de «gérer et organiser sa base de fans non seulement sur la base des comportements d’achat vers l’offre de services de paiement personnalisés, mais aussi sur le degré d’engagement des fans eux-mêmes “.

Etciuu, qui a déjà levé 280 000 € de financement auprès du Fonds Tecnonidi, a lancé une campagne de financement participatif sur le portail Backtowork24.com, qui se terminera le 30 mars. A ce jour (3 mars), la campagne a levé 117 000 euros grâce à neuf adhésions.

L’application est actuellement en phase de test préliminaire, mais sera lancée sur les magasins d’ici quelques semaines. “Etciuu, officiellement annoncé lors du dernier festival de Sanremo, est une application gratuite pour les fans et les influenceurs, et sera bientôt disponible sur Android et IoS”, a-t-il déclaré. Stefano Longoni co-fondateur et créateur (photo).