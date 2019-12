Statistiques des jeux d'argent illégaux

Dans le monde du jeu, même le meilleur argent réel de casino en ligne n'est pas en mesure d'accumuler ou même de se rapprocher de l'industrie du jeu illégal qui se produit dans le monde entier. Il est beaucoup plus grand que l'industrie du jeu légal dans le monde entier, car il peut même être trouvé dans de nombreux pays qui ont des lois anti-jeu très strictes.

Le jeu est strictement contrôlé par les gouvernements des pays où il est autorisé et acquérir une licence est à la fois très coûteux et un processus long qui est exactement ce qui pousse les gens à se tourner vers le monde souterrain des jeux de hasard et à y tenter leur chance.

Les statistiques les plus remarquables sur le jeu illégal dans le monde sont stupéfiantes et assez alarmantes et certaines d'entre elles sont les suivantes:

Combats de coqs en Californie

L'une des opérations de jeu illégal les plus populaires en Californie est les combats de coqs qui ont lieu dans cet État. Les enjeux de ces combats sont assez élevés, ce qui rassemble les joueurs. Ils estiment que l'on peut gagner jusqu'à 15000 dollars américains sur un seul pari dans l'un de ces combats. En 2010, la police a pris des mesures et a réussi à ramasser plus de 30 personnes qui ont organisé ces combats de coqs et à mettre la main sur 400 coqs qui étaient prêts à se battre.

Les personnes qui ont organisé ces rassemblements de jeux illégaux ont été assez bien payées, estimant leur revenu quotidien à environ 2000 dollars américains.

Le nombre d'arrestations annuelles de personnes détenues pour des combats de coqs illégaux est d'environ cent.

Tricher à Las Vegas

Le soi-disant terrain de jeu des États-Unis a sa propre part de tricheurs qui errent et essaient de faire une sorte d'arnaque dans leurs casinos. Jusqu'à cinq cents personnes par an sont détenues à Las Vegas pour avoir triché dans le meilleur casino en ligne contre de l'argent réel. Même si la technologie de sécurité devient de plus en plus élevée, le type de technologie qui peut être utilisé pour tricher est également facilement accessible. Les gens qui ont été surpris en train de tricher ont souvent utilisé des mini-caméras, des lentilles spéciales, des sprays avec des rayons UV ou infrarouges et des ordinateurs de poche.

Fixations de matchs de football

L'Italie est l'un des pays les plus connus pour ce type de jeu illégal et leur sport de paris préféré est le football. Les personnes qui organisent la fixation du match peuvent obtenir jusqu'à deux milliards six cent millions de dollars américains en fixant un match de football en Italie, tandis que le montant maximum qu'ils doivent payer pour le faire est d'environ cinq cent mille dollars américains. Dans le monde entier, les matchs de football font gagner 15 milliards de dollars de revenus aux organisateurs.

Monde du jeu souterrain en Thaïlande

Les recherches effectuées par l'Université Chulalongkorn ont montré des résultats choquants concernant la scène du jeu illégal en Thaïlande. Les résultats qu'ils ont présentés sont les suivants:

Environ vingt-sept milliards de dollars américains représentent le montant approximatif de tous les paris illégaux placés.Un peu plus de 63% de la population résidente en Thaïlande parie en un an.Un peu plus de 62% de la population commence à jouer pour de l'argent à la vingt-quatrième année Environ 20 millions d'habitants de la Thaïlande sont impliqués et parient sur une loterie souterraine.Les établissements de jeux illégaux sont fréquentés par plus de 3 millions de personnes.Le nombre de casinos de jeux illégaux se situe entre sept cent mille et un million en Thaïlande.Groupe de jeu Ndrangheta

Le clan italien Ndrangheta de Calabre est l'une des organisations criminelles les plus notoires du monde moderne et ses revenus atteignent jusqu'à 10 milliards de dollars par an. Leurs revenus totaux ne proviennent pas tous des jeux de hasard illégaux, mais une grande partie en est la conséquence. Les records non officiels ont leurs revenus de jeux illégaux quelque part autour de 2 milliards de dollars américains, bien que les autorités pensent que c'est beaucoup plus élevé.