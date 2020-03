StayInHome et amusez-vous avec ces jeux Blockchain

#StayInHome Cela a été l’appel des autorités à ses citoyens dans la plupart des pays en raison de la pandémie de coronavirus. Par conséquent, il est nécessaire de tuer le temps, soit avec un jeu, une lecture ou plus d’activités.

Des théories sans fin tournent autour de cet événement inattendu. D’un complot chinois méchant, à un complot américain méchant aussi.

La vérité est que, tant qu’il s’agit de poires ou de pommes, le rôle d’assumer la responsabilité des soins de notre santé et de nos proches, la meilleure chose est d’être prudent et de ne pas vous exposer.

Et avec l’intention de passer ces moments aussi détendus que possible à l’intérieur de notre maison, chez CriptoTendencia nous partageons des jeux basés sur Blockchain qui vous permettront des heures de plaisir.

Liste des recommandations de Blockchain Games

Age of Rust

Notre première recommandation est Age of Rust, un jeu d’aventure à la première personne en solo qui combine des puzzles et de l’action.

Age of Rust présente des éléments Blockchain (utilisant Enjin sur Ethereum) comme éléments du jeu. Ceux-ci représentent les crypto-éléments qui sont stockés dans le portefeuille d’un joueur indépendant du jeu.

Vous incarnez un chasseur de primes malhonnête à la recherche de trésors cryptographiques, vous obligeant à explorer des navires abandonnés, des cavernes mystérieuses et des ruines sur des mondes lointains.

Les joueurs pourront trouver des kiosques dans le jeu où ils peuvent acheter une variété d’équipements et d’outils pour les aider à rechercher des trésors et à résoudre des énigmes. Les joueurs peuvent également vendre des objets via le marché Enjin directement depuis leur portefeuille Enjin.

Si vous avez un esprit aventureux et de l’adrénaline à télécharger, ce jeu peut être pour vous.

Assaut Crypto

La deuxième suggestion pour #QuedateEnCasa concerne l’une des catégories les plus populaires du monde du jeu vidéo: les jeux de guerre.

Crypto Assault est tout ce que vous voulez d’un jeu de guerre standard, mais avec une différence substantielle que Blockchain permet – vos unités sont vraiment les vôtres.

Toutes les unités achetées et achetées dans ce jeu sont des jetons ERC-721, ce qui signifie que vous en avez tous les droits.

Plus votre armée est forte, plus vous pouvez conquérir de territoires et faire des bénéfices plus tard. Tout se déroule dans un immense monde 3D.

Si les jeux de guerre vous appartiennent, essayez de conquérir.

Hash rush

Hash Rush est un jeu de stratégie et de construction de stratégie 3D en temps réel pour les utilisateurs de PC qui récompense les joueurs qui utilisent des crypto-monnaies.

Il offre également les options habituelles de propriété des marchandises et des articles. Cependant, la caractéristique importante est que vous n’avez pas besoin de crypto pour y jouer.

Le jeu consiste à extraire (et à piller) des cristaux de crypto. Ce sont ces derniers qui sont utilisés pour un classement dans le tableau de classement. Le jeu possède également son propre jeton ERC20, Rush Coin et une variété de personnages ERC721.

Ce qui se démarque vraiment de ce jeu est sa haute qualité graphique et sa facilité d’accès. Alors, #QuedateEnCasa et profitez-en pour le rencontrer.

Ethermon

Ethermon est une application décentralisée qui vous envoie directement dans un monde de monstres. Capturez, entraînez et échangez ces êtres pour devenir le leader.

Bien sûr, comme son nom l’indique, le concept du jeu est basé sur le célèbre dessin animé Pokémon.

Ethermon sont classés comme objets de collection, et la propriété est enregistrée sur la blockchain Ethereum. Pour commencer, vous pouvez acheter des monstres dans la boutique en jeu.

De même, Ethermon rassemble des éléments de réalité augmentée, ce qui offre une expérience de jeu améliorée aux utilisateurs.

L’un des avantages réels de ce jeu particulier est que les joueurs peuvent vendre des mons, en plus d’exploiter la crypto-monnaie EMONT en jeu.

EMONT est un jeton ERC20 avec une limite de 20 millions d’unités. Ces jetons peuvent facilement être échangés contre de l’éther (ETH) ou utilisés dans le monde Ethermon à des fins multiples.

Certes, avec ce jeu Ethermon, vous pouvez être distrait pendant des heures et des heures pendant #QuedateEnCasa.

