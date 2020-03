Steem se divise donnant naissance à Hive

Plusieurs jours se sont écoulés depuis la confrontation entre Justin Sun et la communauté Steem pour le contrôle de la Blockchain. Cependant, malgré les discussions pour tenter de rapprocher les parties, il apparaît que les différences entre Sun et la communauté sont inconciliables. Ainsi, Steem se divisa pour donner naissance à Hive.

Coup d’État de Sun à Steem

L’achat de Steemit par Justin Sun a été l’une des grandes nouvelles du monde de la crypto au début de l’année. Et la plateforme de micro-blogging, hébergée sur la Steem Blockchain, est l’une des applications décentralisées les plus performantes au monde.

Mais l’achat de Steemit ne s’est pas limité à la plate-forme, il comprenait 74 millions de jetons Steem. Un montant largement suffisant pour que son détenteur puisse prendre toutes les décisions pertinentes au sein de la blockchain de la crypto-monnaie. Ils sont également assez de jetons pour agacer la communauté, reflétée avec laquelle Steem se sépare.

Jusqu’à l’achat de Steemit, ce groupe de jetons n’avait jamais voté sur les décisions Blockchain. Cette question était quelque chose que Sun semblait disposé à changer, selon ses déclarations. La possibilité de transformer Steem d’une crypto-monnaie indépendante en un jeton subordonné à la Blockchain Tron est apparue.

Cela a déclenché les craintes de la communauté, qui a décidé de bifurquer la chaîne de blocs Steem, qui a en fait gelé tous les jetons appartenant à Justin Sun. Provoquer la colère du magnat de la crypto-monnaie, qui a immédiatement lancé des actions dans le but de reprendre le contrôle de ses jetons, et de soumettre la communauté Steem.

Ainsi, il a réussi à mettre de son côté deux des principaux échanges dans le monde de la cryptographie, Huobi et Binance, qui, avec son propre échange, Poloniex, ont utilisé les actifs de ses utilisateurs à Steem pour voter lors de l’élection des témoins de la Blockchain. Nommant ainsi les utilisateurs avec quelques semaines, mais sous le contrôle de Justin Sun, lui donnant un contrôle absolu sur la chaîne.

Cependant, Sun semble avoir obtenu le soutien de Huobi et Binance en présentant l’opération comme une mise à jour de sécurité contre une tentative de piratage à Steem. Ainsi, lorsque les deux échanges ont appris toute l’histoire, ils ont retiré les votes, provoquant la perte de témoins par Sun et le forçant à faire du commerce.

Une division de la chaîne

Dans cette situation, l’indignation a été soulevée contre les actions de Justin Sun au sein de toute la communauté Steem. Plusieurs secteurs l’accusant d’avoir commis un coup d’État, trompant Huobi et Binance. Situation que les deux échanges ont nié, déclarant que tout était dû à un malentendu.

Maintenant, les deux bourses semblent vouloir modifier leurs parts, soutenant un hard fork au sein de la chaîne Steem. La même chose viserait à donner naissance à Hive, une nouvelle Blockchain vers laquelle tous les utilisateurs de Steem pourront migrer, en changeant leurs jetons dans un rapport 1: 1, à l’exception des 74 millions de jetons liés à Steemit.

De cette façon, il semble que Steem soit divisé avec le soutien des plus grandes bourses du marché.

Cela semble avoir été très bien accueilli par le marché de la cryptographie, dès que la nouvelle a été connue, le prix de Steem a grimpé de 230%. Reculant plus tard pour s’établir à 0,30 $, soit le niveau actuellement en cours de négociation. De plus, il devient la crypto-monnaie avec les meilleures performances des dernières 24 heures.

Le marché du Steem semble avoir reçu la victoire de Sun sous un jour positif – Source: Coin360.

Ainsi, le conflit interne au sein de Steem semble être parvenu à une conclusion satisfaisante pour les deux parties. Justin Sun acquiert un contrôle absolu sur Steemit et Steem, tandis que le secteur communautaire qui s’oppose à leurs idées passe à une nouvelle Blockchain et aux échanges accusés de comploteurs de coup d’État effaçant leur nom et réaffirmant leur neutralité.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le