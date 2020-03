Stockage décentralisé: la base de l’Internet de la valeur

Contenu sponsorisé par IOVLabs

Internet s’est développé. Le temps est loin où les participants Web pouvaient accéder à un répertoire physique similaire à un annuaire téléphonique et se connecter entre les clients et les serveurs via une connexion à distance.

Étant à l’origine décentralisé, Internet a été centralisé. Et avec cela, il est devenu évident la nécessité d’améliorer les moyens par lesquels l’information est distribuée et stockée, puisque les grandes entreprises telles que Google, Amazon, Facebook ou Microsoft ont commencé à se concentrer sur leurs plateformes de traitement de données respectives tout ce qui Nous partageons ou développons.

De nombreuses personnes confient leurs projets et informations personnelles à ces entreprises qui proposent des solutions de stockage de masse, qui ont clairement montré que leurs intérêts pouvaient être égoïstes.

La violation des données personnelles a soulevé des doutes dans les communautés numériques, notamment en ce qui concerne la manipulation et le commerce d’informations personnelles sur des plateformes privées telles que Facebook, Google, Amazon ou Microsoft.

La possibilité latente que tout problème sur les serveurs puisse éventuellement laisser des millions de personnes sans données n’améliore pas l’image.

Le fait que dans de nombreux cas nous transférons la propriété de nos données personnelles aggrave cette perspective, qui est également liée à la pratique de plus en plus discutable de censure et de surveillance des informations que nous transmettons via les serveurs Internet centralisés.

Origine du stockage décentralisé

Ce contexte a conduit pendant des années un ensemble d’efforts pour la création de systèmes de stockage de données décentralisés, un élément clé pour plus de sécurité, de confidentialité et de liberté sur Internet.

Rappelons que, dans les années 90, les gens stockaient des données à partir de serveurs locaux et que des échanges d’informations se faisaient par le biais de demandes à d’autres ordinateurs. À l’origine d’Internet, les gens pouvaient servir et contrôler les fichiers par eux-mêmes, mais la configuration d’un serveur exigeait une vaste expérience en programmation réseau, en cybersécurité et en temps.

Les premiers réseaux qui ont tenté d’atteindre la décentralisation d’Internet par le biais d’échanges de fichiers p2p et open source, tels que Napster, Gnutella et Freenet, ne disposaient pas d’une infrastructure adéquate, car ils dépendaient dans certains cas de serveurs centraux ou n’avaient pas de logiciel compatible. pour trouver efficacement les données parmi les nœuds distribués.

Avec les victoires et les défaites, les protocoles Internet décentralisés ont avancé, y compris ceux pour le stockage des données. Cependant, les grands centres de traitement de données continuent d’avoir une prédominance sur Internet, étant un élément indispensable de son fonctionnement. Ceux qui développent des applications ou des plates-formes pour échanger du contenu Web trouvent peu d’options en dehors des centres des grandes entreprises mentionnées ci-dessus.

Cependant, la recherche d’alternatives pour améliorer la façon dont nous transférons, téléchargeons et stockons les fichiers a commencé à présenter un nouveau panorama grâce aux réseaux de blockchain. Des projets tels que Swarm, IPFS, Sia, Storj ou RIF Storage vont dans ce sens.

Comment fonctionne le stockage décentralisé?

Le principe de base des systèmes de stockage décentralisé est la création d’un réseau d’ordinateurs distribués capables de travailler ensemble pour héberger et récupérer des informations précédemment fragmentées et cryptées, afin que les différents utilisateurs du réseau soient certains que leurs informations Il sera disponible en cas de besoin où ils se trouvent et protégé contre les intérêts égoïstes et les attaquants malveillants.

Des projets tels que Swarm, qui bénéficie de l’infrastructure d’Ethereum et du projet IPFS (Inter Planetary File System), un protocole P2P capable de s’affranchir des contrôles et des limitations des services centraux qui prédominent actuellement sur Internet, sont représentatifs de ceux-ci. systèmes.

Pour montrer le fonctionnement des protocoles de stockage distribué, nous nous appuierons sur IPFS, un projet créé en 2017 qui propose une nouvelle façon de partager des données sur Internet à l’aide d’un réseau peer-to-peer pour héberger des fichiers. En général, le cadre d’un réseau de stockage décentralisé peut être résumé comme indiqué ci-dessous:

Source: Blockchain Institute Les données (A) sont divisées en plusieurs parties ou fragments (B) Chaque fragment est crypté (C) avec la clé publique de l’utilisateur qui souhaite stocker le fichier Un hachage (D) est généré pour chaque fragment Les fragments cryptés (C) ils sont distribués aux nœuds homologues pour le stockage Les fragments chiffrés sont répliqués dans de nombreux nœuds homologues, chacun partageant une copie du grand livre commun (F) Les hachages de fragments sont enregistrés dans la blockchain (E) pour référence pendant la récupération

Ces protocoles de stockage décentralisé de données ont déjà été testés par des réseaux tels que Swarm, SIA, Filecoin, Storj et RIF Storage; des projets qui visent à stimuler la décentralisation des systèmes de stockage par des incitations et des méthodes pour empêcher la censure des informations.

Ensuite, nous décrirons de manière générale le schéma de fonctionnement de plusieurs de ces systèmes, principaux représentants du stockage décentralisé.

Swarm

Swarm est une plateforme de stockage distribué et un service de distribution de contenu sur la blockchain Ethereum, constituant une couche de base native de la pile Ethereum Web3. Il propose une solution de stockage peer-to-peer constamment opérationnelle, résistante aux attaques DDOS, tolérante aux pannes, résistante à la censure et autosuffisante grâce à son système d’incitation natif.

Le protocole Swarm (bzz) implémente un magasin de blocs distribué avec un contenu ciblé. Cela vous semble compliqué? Expliquons: les fragments sont des blocs de données arbitraires avec une taille maximale fixe de 4 Ko. Il s’agit de l’unité de stockage et de récupération de base dans laquelle les fichiers sont divisés en Swarm, quelque chose comme des pièces de puzzle qui n’expriment rien s’ils ne se réunissent pas dans leur intégralité.

Quant au contenu adressé, ce concept cherche à indiquer que les fragments du contenu téléchargé sur Swarm sont liés à des adresses de stockage pour identification. Cette adresse est dérivée de son contenu de manière déterministe au moyen d’une fonction de hachage qui prend un fragment en entrée et renvoie un hachage de 32 octets en sortie.

Une fonction de hachage est irréversible, sans collision et répartie uniformément. En fait, c’est ce qui fait que Bitcoin, et en général la preuve de travail, fonctionne.

Le hachage d’un fragment est l’adresse que les clients peuvent utiliser pour récupérer le fragment car ce hachage est utilisé pour mapper et localiser ce fragment dans le réseau. De plus, l’adressage irréversible et sans collision susmentionné protège l’intégrité des données: quelle que soit la façon dont un client apprend une adresse, il peut déterminer si le fragment est endommagé ou a été manipulé simplement en faisant son hachage.

Le processus du protocole par lequel les fragments atteignent leur adresse est appelé synchronisation. Lorsqu’un nœud a besoin d’un fragment, il publie simplement une demande dans Swarm avec l’adresse de contenu et Swarm renverra les demandes jusqu’à ce que les données soient trouvées (ou que la demande expire).

Tous les nœuds qui constituent le réseau Swarm consacrent des ressources (espace disque, mémoire, bande passante et CPU) pour stocker et servir des fragments, qui finiront par être stockés dans les nœuds les plus proches de l’adresse (hachage) de chaque fragment.

Swarm possède un protocole d’incitation appelé Swarm Accounting Protocol (SWAP), qui est un système “œil pour œil” où les nœuds comptent la quantité de données qu’ils demandent et auxquels ils assistent. Si un nœud est invité à fournir de nombreux fragments, SWAP émettra une demande de paiement via une solution de paiement de deuxième couche telle que Raiden.

En combinaison avec le système d’incitation SWAP, l’intérêt rationnel d’un nœud devrait le conduire à stocker des fragments de cache et donc être parmi les premiers à l’offrir sur demande, afin d’augmenter ses performances. En conséquence, le contenu populaire finit par être répliqué de manière plus redondante via le réseau, ce qui réduit les temps d’attente pour obtenir un fragment.

Swarm vise à être le service de stockage et de livraison générique qui, une fois prêt pour la commercialisation, répond aux cas d’utilisation allant des applications Web interactives en temps réel à faible latence au stockage à long terme de fichiers à faible utilisation.

SIA

Sia a été conçu début 2013 à partir d’un événement MIT Hack et a finalement été lancé en 2015. Il utilise un algorithme de preuve de travail (PoW) pour gérer la gestion de sa blockchain, combiné avec des contrats de stockage qui nécessitent le fournisseur geler (mettre) une quantité fixe de jetons en échange du privilège de stocker des fichiers.

Lors du stockage des fichiers, les fournisseurs doivent constamment télécharger des preuves de stockage sur la blockchain Sia pour vérifier leur participation. Les fournisseurs de stockage sont récompensés s’ils respectent les conditions de service, telles que décrites dans le contrat de stockage; dans le cas positif, ils reçoivent leurs commissions de l’utilisateur final.

Sia fonctionne en segmentant les fichiers à stocker en 30 parties au moyen d’une technologie appelée codage d’effacement Reed-Solomon, qui est utilisée sur les CD et les DVD. Cette technologie permet à Sia de diviser les fichiers de manière redondante, où 10 des 30 segments sont suffisants pour récupérer complètement les fichiers d’un utilisateur.

Chaque segment est préalablement chiffré avant d’être distribué à l’aide de l’algorithme Threefish, une norme de chiffrement open source, sécurisée et performante. Cela diffère des fournisseurs de stockage cloud traditionnels tels qu’Amazon, qui ne chiffrent pas les données utilisateur par défaut, et offre une plus grande sécurité que les solutions existantes car les hôtes stockent uniquement des segments de fichiers chiffrés au lieu de fichiers complets.

Une procédure appelée preuve de stockage, qui utilise une fonction d’arbre Merkel, vous permet de vérifier que chaque segment appartient à un fichier spécifique.

Ceux qui utilisent le réseau Sia disposent de canaux de micropaiement, similaires à ceux de Lightning Network en Bitcoin. De cette façon, ceux qui souhaitent acheter du stockage décentralisé peuvent payer avec du siacoin et ceux qui offrent l’espace mémoire de leurs ordinateurs peuvent déposer le siacoin dans des contrats intelligents en garantie.

Filecoin (IPFS)

Filecoin est un réseau de stockage décentralisé où les participants sont récompensés pour leurs services de stockage, créant une sorte de marché basé sur des algorithmes. Le marché fonctionne sur une blockchain avec un jeton natif (également appelé Filecoin), que les mineurs gagnent en fournissant du stockage aux clients, ou, dans une perspective opposée, que les clients dépensent pour engager des mineurs pour stocker et récupérer des données.

Comme avec Bitcoin, les mineurs de Filecoin rivalisent pour saper les blocs avec des récompenses considérables. Mais la puissance minière de Filecoin est proportionnelle au stockage actif, qui fournit directement un service utile aux clients (contrairement au Bitcoin mining, dont l’utilité se limite au maintien du consensus de la blockchain). Cela incite fortement les mineurs à accumuler autant de capacité de stockage que possible et à la louer aux clients.

Le service de stockage et de récupération de données est fourni par un réseau de fournisseurs de stockage indépendants qui ne dépend pas d’un seul coordinateur, où: (1) les clients paient pour stocker et récupérer les données, (2) les mineurs de stockage gagnent jetons lors de l’offre de stockage (3) Les mineurs de récupération gagnent des jetons en servant des données.

Le réseau de stockage en nuage du protocole assure également la sécurité, car le contenu est chiffré de bout en bout sur le client, tandis que les fournisseurs de stockage n’ont pas accès aux clés de déchiffrement.

La technologie Filecoin intègre deux nouveaux tests de stockage: (1) Test de réplication, qui permet aux fournisseurs de stockage de démontrer que les données n’ont été répliquées qu’une seule fois dans leur magasin physique dédié. L’application de copies physiques uniques permet à un vérificateur de vérifier qu’un fournisseur ne duplique pas plusieurs copies des données dans le même espace de stockage; (2) Le Test spatio-temporel, qui permet aux fournisseurs de stockage de démontrer qu’ils ont stocké certaines données pendant une période de temps spécifique.

Filecoin fonctionne comme une couche d’incitation sur IPFS, qui peut fournir une infrastructure de stockage pour toutes les données. Il est particulièrement utile pour décentraliser les données, créer et exécuter des applications distribuées et mettre en œuvre des contrats intelligents.

Storj (IPFS)

Storj a été initialement construit sur le réseau Ethereum, bien que plus tard ils aient poursuivi son développement dans un réseau appelé Tardigrade. L’objectif de ce projet est de développer un marché basé sur un système de stockage décentralisé, où les participants peuvent utiliser l’espace mémoire interne de leurs ordinateurs pour créer un cloud de stockage distribué mondialement. Le projet dispose d’une crypto-monnaie homonyme conçue pour stimuler le système d’incitation.

Comme SIA, Tardigrade a une fonction pour télécharger des fichiers sur le réseau basé sur Reed-Solomon. Dans ce cas, le chiffrement est effectué côté client, avant d’être distribué au réseau. Chaque fichier est crypté avec l’algorithme AES-256-GCM.

Storj a récemment commencé à tester avec CockroachDB, un système de gestion de base de données qui a été comparé à Google Spanner, conçu pour stocker des copies de données dans plusieurs emplacements, de sorte que lorsqu’une demande est faite, elle peut être téléchargée rapidement.

Récemment, l’équipe de Storj a annoncé qu’elle avait développé une méthode pour télécharger des données sur le réseau Tardigrade via le système IPFS. Cela ajoute également une garantie que les données hébergées sur les nœuds IPFS persistent, car dans certains cas, la même architecture de réseau IPFS ne garantit pas aux développeurs d’applications que leurs bases de données sont toujours disponibles, surtout si un grand nombre des nœuds se déconnecte soudainement, d’où l’importance des plateformes d’incitation.

Stockage RIF (Swarm)

RIF Storage est un protocole de stockage résistant à la censure, sans autorisation et décentralisé développé par IOV Labs.Le projet a été lancé en mars 2019 et en décembre de la même année, à l’occasion de LaBITConf en Uruguay, le réseau de tests testnet.

Son lancement public devrait avoir lieu en 2020. D’ici là, ils travailleront en collaboration avec l’équipe Swarm pour développer un écosystème interopérable, basé sur une couche de paiement à travers laquelle les incitations et les échanges de marché sont gérés. de stockage.

Initialement, le réseau fonctionnera avec le protocole Swarm, mais son intégration future avec IPFS est attendue, tandis que les spécifications des passerelles, des marchés et des services ancrés sont en cours d’élaboration.

Le réseau de test fonctionnera avec le jeton RIF comme devise de la plate-forme pour le paiement des incitations à la bande passante; bien que la vision du RIF soit de permettre plusieurs devises dans le même réseau. En attendant, ils proposent de donner aux développeurs de l’écosystème la possibilité de tester l’expérience utilisateur du stockage RIF à l’aide du jeton RIF.

La nouveauté à ce stade est précisément l’utilisation du protocole SWAP, qui permet aux nœuds de compter la quantité d’informations demandées, servies et le nombre de micropaiements dus.

En termes de chiffrement, la procédure consiste à attribuer un hachage à chaque fragment distribué (avec une fonction d’arbre Merkel) puis à rassembler les parties lorsque le fichier est demandé et que la propriété de ces données est démontrée.

Le stockage RIF fait partie d’une infrastructure plus large appelée RIF OS (RSK Infrastructure Framework Open Standard), qui est constituée d’un système d’identité et de réputation, un protocole qui permet d’accéder à tout réseau de paiement hors chaîne, entre autres.

Conclusions

Le chemin vers la décentralisation dépend en grande partie de la manière dont les incitations peuvent devenir un moyen d’ajouter de la valeur en termes de participation et d’adoption. En effet, une fois que quelqu’un utilise ces services pour éviter les contrôles des grandes entreprises ou des gouvernements, ou pour économiser de l’argent (le stockage de 1 To dans un réseau comme SIA peut coûter entre 1 et 2 dollars par mois ou 10 dollars à Storj, par rapport aux 23 USD qu’il en coûterait sur Amazon S3), il est nécessaire de s’assurer qu’il y aura toujours quelqu’un prêt à connecter un nœud ou une partie de votre disque dur pour aider à rendre les fichiers de chacun sûrs et disponibles pour leur utilisation particulière.

Un réseau comme SIA, par exemple, indique qu’il a une capacité de 2 péta octets et que 730 téra octets sont actuellement utilisés, répartis dans plus de 320 fournisseurs de stockage. Mais ces capacités de stockage, similaires dans des réseaux comme Storj, sont insuffisantes si l’on considère la quantité d’informations ajoutées quotidiennement à Internet. On estime qu’en 2018, il y avait ~ 32 ZB au total (c’est-à-dire 32 000 000 000 d’octets) de données générées.

Comme la technologie continuera de se développer au cours des prochaines années, il existe des problèmes de performance apparents qui rendent difficile pour les consommateurs et les entreprises de commencer immédiatement la migration vers un réseau décentralisé.

Pour que les options de stockage cloud décentralisé augmentent leur popularité, elles doivent être en mesure d’offrir un service égal ou supérieur à celui actuellement proposé par le marché centralisé. Cependant, comme la technologie est encore dans les couches, nous sommes à plusieurs années de cela. Par conséquent, il restera un créneau pendant un certain temps.

Chacun de ces services de distribution d’informations a pour objectif de préparer le terrain pour qu’Internet soit un moyen moins contrôlé par des acteurs individuels ou des gouvernements. Pour cette raison, les systèmes de stockage décentralisés constituent en fait un élément d’un ensemble plus large d’outils pour la création d’Internet de la valeur.