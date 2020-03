Stratégie de trading avec analyse technique des schémas chartistes

La plupart des commerçants, dans notre phase de débutants, commencent une recherche inlassable de la stratégie de trading infaillible, principalement ceux basés sur l’analyse technique. C’est pourquoi cette fois nous vous présenterons les schémas chartistes.

Bien que la plupart des stratégies de trading mettent toutes les chances de votre côté, il y a d’autres facteurs à considérer. La clé est de savoir comment vous êtes psychologiquement fort pour suivre les règles pendant une période prolongée, car la rentabilité n’est atteinte que lorsque vous gagnez plus que ce que vous perdez après une série d’opérations. Ce n’est pas une petite séquence de victoires ou de défaites qui définit votre taux de réussite.

Avec cet article, nous commençons une série pour expliquer une stratégie de trading, basé sur une analyse technique pour la lecture des modèles de graphiques

Les règles d’entrée et de sortie du marché dépendront de chacune des formations chartistes que nous analysons. Vous devrez les intégrer dans votre plan de trading, gérer le risque pour chaque entrée que vous effectuez, en suivant des règles préétablies de manière disciplinée. Ce n’est qu’alors que vous pourrez obtenir des résultats favorables après avoir analysé un échantillon considérable d’opérations.

Pour commencer la série, nous commencerons par une introduction à travers les concepts autour de l’analyse graphique des marchés financiers.

Qu’est-ce que l’analyse graphique?

Aussi connu sous le nom de chartisme, c’est cette activité, spécifiée dans la stratégie de trading d’un analyste de marché pour essayer d’identifier les modèles répétitifs dans les graphiques de prix. Basé sur la prémisse de l’analyse technique qui garantit que le marché a de la mémoire et que l’histoire se répète.

Il peut être utilisé pour faire des prédictions, généralement à court terme, du développement de tous les types d’actifs, produits financiers, forex, matières premières ou indices, tels que les crypto-monnaies, les actions, les contrats à terme, les obligations, les devises du marché des changes, US 30, l’or, etc.

Un chartiste n’observe pas les fondamentaux du produit à échanger. Cependant, les deux types d’analyse sont souvent utilisés en confluence pour prendre des décisions.

Formations, figures ou schémas chartistes

Des schémas répétitifs dans les tableaux de prix sont utilisés pour profiter des fluctuations de prix. Et, bien qu’ils n’offrent pas une efficacité à 100%, ils offrent une rentabilité si un large échantillon d’opérations est analysé.

Par exemple, parmi les principaux modèles chartistes pour le commerce, nous trouvons l’épaule, l’épaule, le plancher / plafond double, le plancher / plafond triple, la tasse avec poignée, les drapeaux et les fanions.

Chacun d’eux appartient à un groupe plus large, qui sont:

Modèles de changement de tendance

Utilisé pour prévoir la fin d’une tendance précédente. L’analyste essaie de profiter d’un fort changement, ou à défaut, d’une correction majeure. Dans ce groupe, nous trouvons:

Épaule Tête Épaule Épaule Tête Épaule inversée Double toit. Plancher double, plafond triple, plancher triple, diamante, rez-de-chaussée.

Modèles de continuation

Le marché connaît des impulsions et des revers, le premier étant un mouvement plus important que le second.

Les schémas chartistes ci-dessous sont utilisés pour identifier les revers, qui sont généralement observés sous forme de consolidation ou de diminution de la force. Au sein de ce groupe, nous trouvons:

Triangle symétrique, descendant et ascendant. Drapeaux. Banderines. Cales.

Modèles harmoniques pour la stratégie commerciale

Il existe d’autres types de formations moins populaires. Celles-ci sont attachées à la succession de fibonacci, pour analyser la symétrie des mouvements de prix, à la recherche de points d’inflexion d’une tendance, de la poursuite et des extensions. Parmi ceux-ci, nous trouvons:

Motif Crabe (Crabe) .Papillon (Papillon) .Bat (Bat) .Gartley.5-0.ABCD.

Vaut-il la peine d’utiliser des schémas chartistes comme stratégie de trading?

Tous ces modèles ont été analysés de manière récurrente tout au long de l’histoire de l’analyse technique et ont donné un pourcentage de succès supérieur aux pertes. Certains sont plus efficaces que d’autres, ils doivent donc être évalués avec prudence avant de les utiliser.

Les formations chartistes ne devraient pas être la seule source d’information pour la prise de décision. Ils sont généralement analysés avec les tendances, les niveaux de prix et les zones où ils sont formés.

Tout ce qui concerne chacun d’eux, nous le verrons dans les publications suivantes.

Nous espérons que cet article vous aura été utile et je vous invite à vous tenir au courant de la suite de la série. Toutes suggestions ou opinions, laissez-les dans les commentaires, nous serons heureux de vous lire.

