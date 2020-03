Stratégie de trading avec analyse technique des schémas chartistes: double toit et double plancher

Dans cette troisième partie de la série de stratégies de trading avec analyse technique des schémas chartistes. Cette fois, nous parlerons des fameuses doubles formations, appelées double toit et double plancher, selon le cas.

Qu’est-ce qu’un double toit / plancher?

Il s’agit d’un type de modèle chartiste de changement de tendance, formé après que le prix rejette deux fois la même zone ou le même niveau de prix. Il existe deux cas particuliers:

Dans le cas de tendances à la hausse, l’impossibilité de surmonter la résistance à 2 reprises consécutives est connue sous le nom de double toit.

Lorsque le prix est dans une tendance à la baisse, 2 minimums sur la même zone ou niveau, il est appelé double étage ou étage.

Au milieu de la formation est un point structurel, il est utilisé pour déterminer la ligne de cou dudit motif chartiste.

Ci-dessous, une représentation graphique d’un double toit pour mieux comprendre la formation.

Stratégie de trading avec analyse technique des schémas chartistes: Double plafond.

Il offre une grande fiabilité et est souvent répété fréquemment dans les tableaux de prix, il est donc largement utilisé par les analystes techniques sur les marchés financiers. Il convient de noter que l’image d’exemple n’est qu’une référence.

Cela clarifie car le marché peut ne pas se produire exactement au même niveau, pas plus que le retrait de validation.

Le signal de vente ou d’achat émis peut être utilisé sur tout type de marché, à la fois en bourse, sur le Forex, sur les indices, les crypto-monnaies, les contrats à terme, les matières premières, etc.

Objectif des modèles de graphiques double plafond / plancher

Les doubles formations, comme la grande majorité des schémas chartistes, projettent un objectif où le mouvement après une pause est minime, équivalent à la taille de la figure.

Lorsque le modèle amorce un fort changement de tendance, la cible prédéterminée est généralement dépassée.

Différents outils utilisés en analyse technique, comme les retracements de Fibonacci ou les zones d’offre et de demande. Ils peuvent être utilisés pour déterminer des taux de profit plus élevés.

Comment faire fonctionner un double toit / plancher?

Le dynamisme constant des marchés financiers conduit les traders à s’y adapter constamment; ce qui fait qu’il existe d’innombrables façons de faire une entrée en fonction de la lecture d’un modèle chartiste spécifique.

Aujourd’hui, nous ne passons en revue que les 2 façons les plus courantes et les plus simples de profiter d’une double formation:

1. Entrée dans la 2ème touche de la résistance

Généralement, l’opérateur a déjà analysé un large panorama de la situation, réussissant à identifier une zone possible pour le début d’un changement de tendance. De cette façon, vous êtes prêt à attendre une formation chartiste qui soutienne votre vision.

En cas de tendance à la hausse, le prix a fait une série de sommets de plus en plus élevés. Cependant, lorsqu’il atteint la zone attendue, le prix ne reprend pas le sentiment précédent, générant ainsi un double plafond, démontrant la faiblesse des acheteurs.

C’est le signal qu’attendait l’analyste technique, ce qui l’amène à prendre position pour tenter d’anticiper un futur mouvement.

Les commerçants qui fabriquent ce type de billets observent ce qui suit:

Bougies japonaises: Pour la recherche du contrôle des fournisseurs. Indicateurs: A tenté d’identifier une divergence qui démontre une faiblesse. Par exemple, une diminution du volume au 2e arrêt, ou une inclinaison à la baisse entre les deux pics observée dans le RSI pendant que le graphique en chandelier est ascendant. Fausse résistance / rupture de supportCorrélation des temporalités: Ils observent les graphiques du plus grand au plus petit intervalle de temps pour optimiser la saisie et profiter de la majeure partie du mouvement.

Il existe le moyen le plus risqué de faire fonctionner un toit ou un plancher double, car le commerçant essaie de profiter d’une tendance qui n’a pas encore commencé.

Tant que le décolleté n’est pas rompu, la tendance reste intacte, il y a donc de fortes chances que le prix baisse quelque peu en raison d’une faiblesse momentanée, mais la force majeure reprendra rapidement.

Comme nous sommes principalement dédiés à l’analyse des crypto-monnaies, passons à un exemple de double toit en Bitcoin.

Double toit sur le graphique hebdomadaire Bitcoin.

Comme vous pouvez le voir, la tendance à la baisse que Bitcoin a connue au cours des derniers mois de 2019 pourrait profiter après avoir observé un double plafond très net sur la résistance à 11500 USD.

De plus, comme l’encolure a été respectée une deuxième fois, elle a démontré la force de la tendance précédente.

Par la suite, en observant une rupture effective du support, l’objectif qui indique la formation, située à 7 700 USD, a été très efficace, atteignant dès la première impulsion.

Les figures chartistes sont plus efficaces plus la période de temps est identifiée. Dans ce cas, l’entraînement est observé dans la temporalité hebdomadaire, donc sa prédiction est très fiable.

2. Rupture de l’encolure

C’est la forme idéale, et indiquée par la théorie, car c’est à ce moment que la tendance change.

Dans le cas haussier, le prix va de faire des sommets de plus en plus élevés à trouver des minimums de plus en plus bas.

La 2ème touche de résistance, et son rejet, indique la faiblesse des acheteurs. Lorsqu’une rupture de l’encolure de la formation se produit, le changement de tendance se confirme.

Une coupure dans l’encolure peut être opérée de 2 manières différentes, et elles sont les suivantes

Pause et recul

La première forme se fait après une pause et un retrait sur la ligne ou la zone du cou. Les supports et résistances cassés sont généralement testés avant que le prix ne poursuive son cours. C’est le moyen le moins risqué de faire une double formation.

En utilisant l’exemple du double toit hebdomadaire en Bitcoin, le retrait a été effectué après que la cible a été atteinte immédiatement après la rupture du décolleté.

Le stop loss pour ce cas peut être positionné au-dessus du maximum réalisé par l’inversion. Cependant, il pourrait varier en fonction de la corrélation des temporalités utilisées par le commerçant.

La prévision initiale ayant déjà été atteinte, l’investisseur pourrait essayer de trouver une deuxième prise de bénéfices en dessous du minimum précédent.

Analyse technique du double toit présente dans le graphique hebdomadaire Bitcoin.

Pause

La deuxième forme d’entrée se fait dès qu’une rupture effective du décolleté est observée. Les commerçants utilisent cette forme d’entrée parce que dans certains cas, le prix continue rapidement, sans effectuer de test de la zone cassée.

Dans le cas du véritable double toit analysé dans cet article, la bougie d’une cassure a atteint l’objectif de la formation, donc attendre la fermeture de la bougie n’aurait pas été rentable.

L’investisseur qui tentait de profiter du mouvement avec ce type d’entrée, devait corréler les temporalités, pour entrer sur le marché en respectant des délais mineurs.

Double toit sur le graphique Bitcoin contre dollar américain.

Où puis-je trader?

Il faut que vous mettiez en pratique les connaissances apprises le plus tôt possible, seule l’expérience vous amènera à affiner vos yeux pour lire les schémas qui se répètent sur les marchés, la rentabilité viendra.

Les comptes de démonstration sont d’excellents outils pour tester les stratégies de trading, particulièrement complexes comme schémas chartistes. Bien sûr, utilisez-le très au sérieux, en pensant que c’est de l’argent réel que vous utilisez.

Des courtiers comme Plus500 proposent des comptes de démonstration avec les mêmes caractéristiques qu’un compte réel. De cette façon, nous pouvons confirmer que l’entreprise offre un service responsable et de qualité.

Le plus tôt vous effectuez une transition vers un compte réelEh bien, c’est là que vous commencerez à traiter de la psychologie importante de l’investisseur. Commencez avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre, car vous prendrez des décisions régies par un plan préétabli et non par des émotions passagères.

Peu importe que ce soit peu d’argent, l’important est que vous gériez le risque afin de ne pas faire faillite. L’expérience sera ce qui catapulte au succès.

J’espère que cette publication vous a plu. Toutes suggestions ou opinions que vous pouvez laisser dans les commentaires, nous serons heureux de vous lire.

