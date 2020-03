Stratégie de trading avec analyse technique des schémas chartistes: épaule tête épaule

Dans cette deuxième partie de la série d’articles consacrée à l’explication de la stratégie de trading, basée sur la lecture des schémas chartistes, vous rencontrerez l’un des chiffres avec plus d’efficacité et de popularité, Épaule tête épaule.

Qu’est-ce qu’une épaule

Interprétation et signification: Également connu sous le nom de HCH, il s’agit d’un graphique qui montre un signal d’inversion d’une tendance, à la fois dans les cas haussiers et baissiers.

Dans le cas d’une tendance à la baisse, la figure est connue sous le nom d’épaule inversée.

Pour observer ce modèle de changement de tendance, le prix applique une structure d’épuisement très propre.

Et qu’est-ce que cela signifie? Les tendances à la hausse sont composées de sommets de plus en plus élevés (AA), tandis qu’une tendance baissière est composée de bas et de bas plus bas (BB).

Exemple de tendance haussière.

Lorsque le prix ne parvient pas à faire le prochain point de continuation, soit un AA ou un BB, l’épuisement devient visible. En conséquence, un pic inférieur ou supérieur, selon la tendance, peut être observé. De cette façon, la figure Épaule Tête Épaule est générée.

Ci-dessous l’exemple:

Épaule tête épaule.

La figure dans l’exemple est dans un cas idéal, où les épaules sont presque alignées sur la même résistance et avec un décolleté pratiquement droit.

Cependant, cela ne se produit presque jamais de cette façon. Nous verrons cela plus tard en expliquant comment tirer parti de cette formation de changement de tendance.

Comment utiliser le modèle chartiste épaule tête épaule?

Comme nous sommes sur une page dédiée aux crypto-monnaies, expliquons comment utiliser HCH pour trader la plus grande devise de l’écosystème: Bitcoin.

Si vous vous demandez sur quels marchés vous pouvez utiliser la lecture de ce schéma chartiste, la réponse est: en tout!

Vous pouvez l’utiliser pour faire du trading forex, des marchés boursiers, des indices, des matières premières, etc. Avec de la pratique, vous commencerez à les identifier facilement dans n’importe quel graphique placé devant vous.

Une petite recommandation avant de commencer: Tout modèle chartiste gagne en validité plus la temporalité et la zone où il est observé sont longues. Si elle se développe dans une temporalité journalière ou hebdomadaire, la probabilité qu’elle soit efficace augmente, et si elle débute dans une zone de réaction importante, c’est encore mieux.

Passons maintenant aux graphiques.

Récemment, le Bitcoin a commencé à montrer des signes d’un fort changement de tendance, observé depuis la période quotidienne.

Savez-vous comment il a été identifié? En effet, la lecture d’une épaule épaule inversée grâce à une analyse technique a permis de prédire l’avenir à court terme de la crypto-monnaie.

Épaule Tête Épaule sur le graphique quotidien du Bitcoin contre le dollar américain.

Le calendrier quotidien a donné plus de crédibilité à l’employeur chartiste, mais s’est formé sur une zone de réaction importante. En conséquence, il y avait de très bonnes chances que le signal soit efficace.

Stratégie de trading de crypto-monnaie avec analyse technique des schémas chartistes.

La théorie dit que le chiffre n’est valable que si l’encolure n’est pas cassée. Cela est parfaitement logique, car jusqu’à ce que cela se produise, la tendance reste intacte.

Cependant, divers signes commencent à être observés au sein de la formation indiquant l’épuisement. De cette façon, de nombreux commerçants et investisseurs anticipent les faits et prennent position avant que le chiffre ne soit confirmé.

Nous verrons ces types de billets plus tard, passons d’abord au plus simple et «sûr». N’oubliez pas qu’il s’agit d’un jeu de cotes, vous ne les aurez jamais toutes en votre faveur.

Règles de fonctionnement d’une épaule tête épaule

Comme je l’ai dit, la façon traditionnelle de faire fonctionner un HCH est d’attendre une fracture du cou ou une ligne claviculaire.

La rupture est confirmée lorsqu’une bougie, dans ce cas quotidiennement, se ferme avec un bon volume au-dessus de la ligne de résistance qui limite la formation, qu’elle soit inclinée ou droite. C’est ainsi que nous faisons l’entrée.

Entrée HCH.

La théorie après HCH indique que l’impulsion après la rupture est au moins équivalente à la taille de la formation. Il s’agit d’un moyen classique d’établir une prise de bénéfices.

Projection du motif chartiste Épaule Tête Épaule.

Et enfin, pour compléter les paramètres de notre entrée, le stop for loss ou stop loss, est positionné sous l’épaule droite.

Ce serait notre opération:

Stop loss

Comme vous pouvez le constater, le rapport bénéfice / risque n’est pas favorable.

Dans le commerce et les investissements, il est toujours conseillé de gagner plus de 2 dollars pour chaque dollar que vous risquez. Dans ce cas, vous ne gagneriez qu’environ 1,20 $ pour chaque dollar que vous risquez.

Pour cette même raison, une grande majorité d’analystes techniques anticipent ce signal et recherchent des signes précurseurs pour améliorer le rapport bénéfice / risque.

Certains, par exemple, s’attendraient à une validation de la validation du décolleté. Dans ce cas, en n’observant que le calendrier quotidien, cela ne s’est jamais produit.

Cependant, dans le délai de 4 heures, cela s’est produit, mais vous devez avoir une bonne expérience pour pouvoir effectuer cette manœuvre. Le rapport bénéfice / risque augmente, le stop loss peut même diminuer davantage, car il observe désormais une structure plus petite.

Bitcoin / dollar américain

D’autres, plus risqués, s’attendent à une transition vers le haut ou à un contrôle des acheteurs dans des moments mineurs, sur la zone de support générée par l’épaule gauche.

Soutien laissé par l’épaule gauche. HCH observé quotidiennement sur le graphique BTC – USD.

Réactions de l’épaule gauche.

Et bien plus risqué encore, certains peuvent se mettre à la tête de la formation, constatant l’impossibilité du cours de poursuivre efficacement la tendance, des réactions énergiques sur des zones de supports importants, des divergences entre les graphiques et indicateurs du chandelier japonais, le volume , etc.

Pas parce que c’est risqué, c’est impossible du tout. Comme indiqué, ici, à CriptoTendencia, nous prévoyons une première poussée haussière après avoir observé l’impossibilité pour Bitcoin de connaître une chute en dessous de la zone de support environnante à 6 500 USD.

Plus tard, en observant la réaction haussière sur la zone de support laissée par l’épaule gauche, nous avons confirmé la forte probabilité que l’épaule épaule provoque une hausse des prix.

Il s’agit de commencer à affiner la vue, afin d’identifier la répétition des motifs dans les tableaux de prix, ainsi que de profiter au maximum du mouvement.

Commencez à mettre en pratique les connaissances acquises dès maintenant, l’accumulation d’heures de vol est la clé de la rentabilité. Surtout, quand il s’agit d’appliquer une stratégie de trading pour les modèles chartistes.

Si vous êtes intéressé à vous lancer dans le monde du trading et de l’investissement dans les crypto-monnaies et autres actifs, commencez à vous exercer dès que possible sur un compte de démonstration.

Celui offert par Plus500 possède toutes les fonctionnalités pour rendre votre pratique productive. Bien sûr, vous devez le traiter comme s’il était réel. De plus, effectuez une transition rapide vers un fonctionnement avec des fonds réels, car c’est là que vous commencerez à forger une stabilité émotionnelle pour faire face à la fois aux pertes et aux profits.

J’espère que cette publication vous a plu et je vous invite à garder un œil sur la suite de cette série, dédié à vous enseigner une stratégie de trading basée sur l’analyse technique des schémas chartistes.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le