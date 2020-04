Suivez ces étapes pour nettoyer votre voiture et réduire les risques d’infection au COVID-19.

Les véhicules peuvent devenir des points de contagion du COVID-19 pour les matériaux avec lesquels ils sont fabriqués. C’est pourquoi Hyundai Motor de México vous invite à effectuer un nettoyage continu, afin que vous soyez sûr que votre voiture est un espace exempt de ce virus.

Selon une étude des National Institutes of Health, des Centers for Disease Control and Prevention, de l’Université de Californie, de Los Angeles et de l’Université de Princeton, aux États-Unis, il existe des surfaces et des objets, tels que les pièces trouvées à l’intérieur d’un véhicule, où le COVID-19 peut rester présent pendant des heures, voire des jours. Sur les pièces et surfaces en plastique et en acier, le COVID-19 peut durer jusqu’à deux ou trois jours.

Pour aider ses clients, et tous ceux qui possèdent une voiture, Hyundai leur demande de nettoyer régulièrement leurs véhicules, en particulier les articles avec lesquels ils ont plus de contact avec leurs mains, tels que le volant, le levier , le frein à main et les poignées de porte, de capot et de coffre.

Hyundai recommande les mesures et considérations suivantes lors du nettoyage:

Utilisez de l’eau et du savon.

Si vous utilisez un produit de nettoyage intérieur de véhicule spécialisé, vérifiez qu’il contient des détergents, sinon il ne sera pas efficace pour éliminer le virus.

Nettoyez avec un chiffon humide du centre aux extrémités, en enlevant tout excès d’eau ou de savon.

Les pièces, telles que les boutons et les bouches de climatisation, doivent être parfaitement séchées afin de ne pas provoquer de dommages ou de blessures.

Nettoyez avec une attention particulière le volant, le levier de vitesses, le frein à main, les poignées et les clés, car ce sont les éléments qui ont un contact plus fréquent avec les mains.

Retirez et secouez les tapis et nettoyez-les à l’eau et au savon s’ils sont en plastique.

Passez l’aspirateur sur les tissus des sièges.

En suivant ces recommandations, la possibilité de contagion d’être en contact avec le véhicule peut être considérablement réduite. Et rappelez-vous que le meilleur moyen de prévention est de rester isolé à la maison.

Et dans l’esprit de contribuer et de rejoindre la mesure de quarantaine à domicile pour contrôler la propagation du virus, Hyundai propose désormais des essais, un service d’entretien et la livraison de nouveaux véhicules au domicile des clients.

