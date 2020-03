Suivez-nous le classement et les courses du «No GP of Bahrain»

En l’absence de vrais grands prix, les virtuels sont bons. Du moins, cela doit être pensé par la Formule 1, puisque la catégorie reine a décidé de combler le vide généré jusqu’à au moins fin mai avec des courses en ligne qui fourniront les rendez-vous du calendrier qui devaient avoir lieu jusqu’au fléau de la coronavirus dans le monde.

La F1 Esports Virtual Grand Prix Series sera le nom officiel de cette catégorie dans laquelle «Certains des pilotes actuels» La Formule 1 et certaines stars annoncées en temps voulu raviront les fans. Pour cela, les dates choisies seront celles des grands prix réels qui remplaceront dans le monde virtuel: le GP de Bahreïn, qui devait se tenir ce week-end le dimanche 22 mars, sera le premier d’une longue série de courses qui durera jusqu’en mai, bien que les organisateurs annoncent eux-mêmes qu’elle se prolongera si la pandémie oblige à annuler ou reporter plus de GP.

Suivez le classement et la première des deux courses du week-end virtuel de Formule 1.

En utilisant le jeu vidéo F1 informatique 2019 comme base, le Grand Prix qui n’y apparaît pas (comme les Pays-Bas ou le Vietnam) sera «Remplacé par un GP alternatif» reste à décider. Pour assurer la sécurité des participants, tout le monde se joindra à distance, tandis qu’un live aura lieu à la Gfinity Esports Arena le même dimanche à 21h Espagnol.

A l’occasion de la course de Sakhir, elle durera la moitié de l’habituel, 28 tours, et peut être suivie depuis les canaux officiels de Formule 1 en YouTube, Twitch et Facebook. En général, il durera 1 heure et demie, y compris un classement qui déterminera l’ordre de départ sur la grille, tandis que les pilotes subiront une configuration “de manière à favoriser la compétitivité et le divertissement de la compétition”, avec «Voitures de performance aux réglages fixes, dommages aux véhicules réduits, freins antiblocage et antipatinage en option pour les moins familiarisés avec le jeu».

Pilotes confirmés

Lando NorrisNicholas LatifiNico HülkenbergEsteban Gutiérrez

Stoffel VandoorneThibaut CourtoisChris Hoy (Red Bull) Philipp Eng (Red Bull) Robert ShwartzmanGuanyu Zhou (Renault) Ian Poulter (Renault) Daniel Bereznay (Alfa Romeo) James BaldwinCem Bolukbasi