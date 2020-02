Super Ducati, Panigale V2 | WSI

Conçu pour offrir le meilleur de la conduite sur piste, ce vélo donne des émotions même sur la route

Proposé par Motori.it

la Panigale V2 est l’un des modèles les plus importants que Ducati a introduits dans la nouvelle gamme de motos pour l’année 2020. Ce modèle remplace le 959, se modernisant à l’intérieur et à l’extérieur, et hérite de la sœur aînée Panigale V4 non seulement le design, mais aussi une partie du package évolué e. Conçu pour offrir le meilleur de la conduite sur piste, ce vélo vous permet de vous amuser même pour ceux qui ne sont pas des coureurs de profession. Cependant, pour l’ergonomie et la «convivialité», il peut également être utilisé sur la route.

Chez Ducati, ils l’appellent «super média», depuis aujourd’hui les mids nus sont de 800 cc. En fait, le bien connu Superquadro bicylindre de 955 cm3, qui obtient l’homologation Euro5 et voit sa puissance augmenter jusqu’à 155 ch à 10750 tr / min et 104 Nm de couple maximal à 9000 tr / min, le pousse. Ces chiffres font du Panigale V2 un vélo extrêmement performant.

Son poids est d’environ 200 kg en ordre de marche, soit environ 176 kg sec. Cette super Ducati adopte un bras oscillant unilatéral, connecté à un cadre en aluminium monocoque avec moteur porteur, qui représente une véritable marque de fabrique pour les super voitures de sport de Borgo Panigale.

Le design suit celui du Panigale V4, par rapport à laquelle il est plus mince et plus mince. Une autre caractéristique importante est le petit échappement, qui améliore l’aspect général de la moto. Son équipement comprend des phares Full LED et une nouvelle instrumentation couleur TFT 4,3 ”. Le châssis, d’autre part, est complété par un ensemble de suspension composé d’une fourche Showa de 43 mm entièrement réglable et de mono Sachs (tels que l’amortisseur de direction), qui est également réglable.

L’accélérateur est du type “ ride by wire ” avec trois cartes prédéfinies (Race, Sport et Street), tandis que le boîtier électronique est basé sur une plate-forme inertielle à six axes qui gère ABS Cornering Evo, Ducati Traction Control Evo 2, Ducati Wheelie Control Evo, Ducati Quick Shift haut / bas Evo 2 et Engine Brake Control Evo. La photo est complétée par le système de freinage avec étriers monobloc Brembo M4.32 et les pneus Pirelli Diablo Rosso Corsa II avec arrière 180/60.

En conclusion, nous pourrions définir le Panigale V2 comme le vélo parfait pour ceux qui veulent profiter des jours de piste sur la piste. Il est proposé à partir de 17 990 euros.

L’article complet a été publié dans le numéro de février du magazine Wall Street Italia.