Super Tuesday 2020: ce que c’est et comment ça marche

Le mardi 3 mars 2020 est le jour aux États-Unis connu sous le nom de Super-mardi, littéralement le Super Tuesday. Mais que se passe-t-il ce jour indiqué comme fondamental pour comprendre qui se présentera entre les républicains et les démocrates pour la Maison Blanche? Examinons de plus près.

Super Tuesday 2020: ce que c’est

la Super mardi c’est le jour où le plus grand nombre d’États des États-Unis vont voter pour choisir qui se présentera des deux côtés. En substance, c’est le jour où nous voterons simultanément dans de nombreux États.

Chaque État a le droit de décider du jour des primaires, mais à partir des élections présidentielles de 1984, l’usage est apparu pour unifier le vote dans plusieurs États certains jours de l’année et pour le faire mardi, le soi-disant super tuesday. Pour la primaire 2020, le premier Super Tuesday est prévu le 3 mars, tandis que les dernières élections sont démocratiques le 16 juin dans le District de Columbia (Washington). Des congrès nationaux se tiendront cet été avec des démocrates qui l’ont mis à l’ordre du jour du 13 au 16 juillet 2020 à Milwaukee, tandis que des républicains du 24 au 27 août à Charlotteville.

Le dernier Super Tuesday a eu lieu le 1er mars 2016 lorsque la domination de Donald Trump dans l’arène républicaine a été décrétée. Mardi 3 mars, nous commençons donc à être sérieux, en fait nous voterons pour le choix du candidat dans de nombreux Etats. Le Super Tuesday 2020 donnera aux républicains une conclusion anticipée, car la course à deux entre Donald Trump et l’ancien gouverneur du Massachusetts, Bill Weld, remportera certainement la victoire de l’actuel président des États-Unis. Pour atteindre la nomination démocratique, 1885 délégués sont nécessaires sur 3768 et chaque État, selon sa population, attribue un certain nombre de délégués. , puis Joe Biden, Elizabeth Warren et Mike Bloomberg. Pete Buttigieg, l’ancien maire de South Ben, âgé de 38 ans, a plutôt choisi de prendre sa retraite après le flop en Caroline du Sud

Super Tuesday: comment ça marche

Par rapport aux États dans lesquels ils votent avant le 3 mars, l’Iowa, le New Hampshire, le Nevada et la Caroline du Sud – les États qui participent au vote du Super-mardi ils sont plus peuplés. La réunion de mardi de cette année est importante car elle votera également en Californie, alors que dans le passé les Californiens ont toujours voté en juin.

Demain, nous voterons en Alabama, Samoa, Arkansas, Californie, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Caroline du Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie. Le vote n’aura pas lieu pour tout le monde en même temps que dans le Vermont et devrait se terminer vers 19h00 heure locale tandis qu’en Californie, il se poursuivra jusqu’à 23h00.