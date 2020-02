Superdrug et Savers se préparent pour l’expansion au Royaume-Uni

Les détaillants sœurs espèrent défier l’environnement commercial difficile avec des plans d’expansion vigoureux

// Superdrug & Savers ouvrira 80 nouveaux magasins entre eux cette année

// 50 nouveaux magasins prévus pour Savers et 30 pour Superdrug

Superdrug et Savers auraient annoncé des plans d’expansion à travers le Royaume-Uni cette année dans le but de «soutenir» la rue principale.

Les détaillants sœurs de la santé et de la beauté ont prévu 80 nouveaux magasins entre eux cette année, a rapporté The Grocer.

La proposition comprend environ 50 nouveaux magasins pour Savers et 30 pour Superdrug, soit 25 magasins de plus que la société mère AS Watson Holdings a ouvert en 2018.

Cependant, AS Watson poursuit actuellement son projet de fermer certains magasins Superdrug existants, dans le but de les rouvrir en tant qu’épargnants plus axés sur les remises.

La société a déjà transformé des Superdrugs à Hawick et Galashiels, tous deux dans les Scottish Borders, ainsi qu’un à Penrith, en Cumbrie.

Une vingtaine de magasins Superdrug supplémentaires devraient être convertis cette année.

Les plans devraient donner à Savers un total de 70 nouveaux magasins en 2020, tandis que Superdrug gagnera 10 unités.

La société a déclaré qu’elle «soutenait» la rue principale en ouvrant de nouveaux magasins dans les villes du Royaume-Uni.

Savers a récemment ouvert des magasins à Portadown, Leeds, Bristol et West Ealing, tandis que Superdrug a ouvert ses portes à Birmingham, East Kilbride, Chester, London’s South Bank et Jersey.

