Surmonter l’autre obstacle: la pauvreté

Maintenant, un scénario économique défavorable, comme le scénario actuel, est une condition nécessaire et suffisante, mais aussi une cause et une conséquence de la pauvreté (dans un certain sens, bien sûr, il y a une série de facteurs qui l’ont déclenchée), donc, en plus Dans la poursuite d’une croissance économique durable, l’éradication de la pauvreté doit être une priorité pour toutes les économies.

En dehors de discussions méthodologiques approfondies et à des fins pratiques, la pauvreté peut être comprise non seulement comme un revenu insuffisant, mais comme une condition qui limite les capacités des personnes.

Une personne dans ces conditions crée des coûts d’opportunité extrêmement élevés dans le capital humain du pays, car les personnes ayant des capacités limitées et sans éducation peuvent être des médecins, des ingénieurs, des enseignants, ou elles peuvent avoir d’autres qualités que certaines personnes ou entreprises recherchent.

D’un autre côté, la consommation privée, qui est le principal moteur économique du Mexique, reste sans acteurs lorsque les gens n’ont pas la capacité de participer activement aux marchés. Au contraire, dans une économie où les gens ont des revenus plus élevés, ils stimulent constamment l’activité économique, lorsqu’ils dépensent plus, épargnent plus, investissent plus, entreprennent plus.

Ce qui précède ne signifie jamais que les gens n’ont que des fins économiques. Tout le contraire. En fait, lorsque les gens ont leurs besoins matériels couverts, par conséquent, ils cherchent à satisfaire d’autres besoins, tels qu’intellectuels ou spirituels, qui apporteraient avec eux d’autres avantages collatéraux, tels qu’un meilleur esprit social et améliorer le niveau de vie des personnes.

