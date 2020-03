Surprise! Il y aura une Fiat Type Cross pour affronter la Ford Focus Active

Fiat continue de fonctionner à pleine capacité dans la mise à jour de mi-cycle qui subira la gamme Type. Le compact italien sera mis à jour afin que cette génération puisse faire face au reste de la vie commerciale qui nous attend. L’une des surprises que la nouvelle Fiat Type 2021 apportera est une variante “crossoverized” pour faire face à la Ford Focus Active et à la Kia XCeed. La Fiat Tipo Cross est en cours, comme le montrent ces photos d’espionnage.

Après environ une demi-décennie avec nous, Fiat mettra enfin à jour son compact populaire. La génération actuelle de Fiat Tipo fera l’objet d’une mise à jour majeure en milieu de cycle. Un lifting qui apportera de grandes innovations pour chacune des variantes de carrosserie qui composent la gamme Tipo. N’oubliez pas que nous avons un total de trois modèles: type, type berline et type break.

Il y a quelque temps, nous avions prévu que la planification des produits de Fiat devait introduire cette année la nouvelle gamme Type. Des informations confirmées il y a un peu plus d’une semaine avec le premier photos espion de la Fiat Tipo 2021. Une observation qui confirme que le «lifting» de ce modèle est en cours. Maintenant, nous allons plus loin et nous pouvons affirmer l’une des surprises que cette mise à jour apportera.

La Fiat Tipo avec une carrosserie à 5 portes sera “crossoverized”.

Fiat “crossoverize” la Type avec une carrosserie à hayon à cinq portes. Il y aura une Fiat Type Cross

dans le but de traiter des modèles tels que la Ford Focus Active ou la Kia XCeed. Les photos d’espionnage qui accompagnent cet article représentent la première observation d’un prototype du nouveau Type Cross. Reste à savoir si la marque italienne utilisera ce “nom de famille” pour désigner la variante la plus aventureuse et capable loin de la grande ville.

Il est trop tôt pour se demander si la Fiat Tipo Station Wagon bénéficiera également de ce “traitement”, bien qu’il ne soit pas exclu. Bien que le prototype recherché présente beaucoup de camouflage, divers éléments clés tels que les barres de toit longitudinales ou les pare-chocs en plastique qui courent sous le corps sont évidents. Il faut aussi s’attendre à une suspension trop haute.

Ce qui est certain, c’est que ce type de «formule» connaît un succès notable sur le marché européen. C’est pourquoi de nombreuses marques ont décidé de sauter dans le train et de proposer des sous-compacts ou compacts “crossoverized”. Il n’est pas surprenant que Fiat profite de la mise à jour en milieu de cycle de la Type pour introduire cette variante, qui concentrera sûrement une part importante des ventes.

Fiat travaille sur le type “crossoverized”. Il viendra avec un lifting.

Le Type Cross ne sera pas la seule nouveauté que l’on retrouve dans la nouvelle gamme Type 2021. L’électrification fera son apparition dans la partie mécanique à travers le La technologie hybride douce de Fiat. Il y aura toujours des moteurs à essence et diesel. Rappelons également que la Turquie jouera un rôle moteur dans ce projet depuis TOFAŞ, une joint-venture formée par Grupo Koç et Fiat Chrysler Automobiles (FCA), a été choisie pour diriger le développement de ce lifting.