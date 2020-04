Surveillance d’État à l’époque de Covid ou normalisation de l’exception

Les États se nourrissent de la peur. Ils grandissent à chaque bouchée et appellent leur sécurité adipeuse. Et plus il occupe d’espace, moins il y a d’espace pour la liberté et – dans sa forme la plus discrète et individuelle – l’intimité.

Ce fut le cas, par exemple, du Patriot Act promulgué aux États-Unis après le 11 septembre 2001, et il en est de même aujourd’hui avec Covid19. Avec le premier, chaque personne est devenue un terroriste potentiel qui a dû être surveillé de manière préventive; Avec le second, nous sommes tous pathogènes: La surveillance devient alors une question de santé publique.

Suivi de localisation et données mobiles; les demandes d’enregistrement si vous avez eu des contacts avec une personne infectée; caméras de surveillance avec reconnaissance faciale; lecteurs de température corporelle; des drones qui chassent les gens qui sortent chez eux. Peu de gouvernements dans le monde n’émulent pas ces actions (non pas parce qu’elles ne le veulent pas, mais en raison d’un manque de technologie), mises en œuvre à l’origine par la Chine, une référence bien connue en termes de contrôles liberticides. Ces mesures de sécurité brouillent les distinctions entre gouvernements autoritaires et démocratiques en termes de surveillance citoyenne, nous rappelant que l’État ne manque pas une exception pour grandir (Top10VPN a créé une plateforme pour suivre les nouvelles applications de surveillance créées et leur utilisation discriminée par pays).

Depuis fin janvier, des informations ont circulé selon lesquelles la Chine utilise des drones avec des haut-parleurs pour s’assurer que ses citoyens portent des masques et restent chez eux. Photo: K15 Photos / pexels.com

L’aspect sans précédent de ce phénomène, ainsi que tous ceux qui ont été dérivés du coronavirus, est son ampleur mondiale. Pas tant pour les États, toujours avides de la vie privée des autres, mais pour les mêmes individus qui, par peur, ils crient à la vigilance sans se soucier des conséquences futures, ou peut-être croire que ce sera temporaire. Mais il n’y a rien de plus permanent qu’une mesure temporaire de l’État. L’État ne perd pas de poids aussi vite qu’il grossit; il est très jaloux de son obésité. Et si ces mesures sont utiles pour combattre une pandémie, elles le seront encore plus pour combattre la dissidence politique.

Il est indéniable que de telles situations nécessitent des mesures exceptionnelles, des décisions efficaces qui ne peuvent pas retarder de longues délibérations parlementaires et des sondages d’opinion. Bien qu’il ne soit pas non plus admis qu’il s’agit de la première maladie dont la guérison est inconnue et irriguée au cours de ce siècle (rappelez-vous Sars-Cov-1 en 2003); Bien que les scientifiques aient insisté sur l’importance de la recherche, l’argumentation pertinente n’a pas été présentée. La responsabilité individuelle joue également un rôle primordial; Décider de rester à la maison après avoir réfléchi aux raisons, et non parce qu’ils le disent à la télévision, est aussi un moyen d’exercer la liberté et la raison.

La préoccupation est la tendance à utiliser le L’état d’exception comme paradigme normal du gouvernement, dans la suspension des garanties constitutionnelles et des droits individuels (liberté de transit, liberté de réunion et de confidentialité de ces informations) en tant que mesure préventive de santé à long terme. Le Patriot Act est resté, tout comme la culture de la terreur dans les médias. Maintenant, nous assistons déjà aux premières manifestations biopolitiques des passeports avec des cartes de santé indexées.

La peur est le pire ennemi de la liberté. Plus la peur est grande, plus la liberté et l’intimité sont accordées dans l’espoir de sécurité. Mais la tactique devient stratégique: les gouvernements engloutissent et ne rendent pas leurs nouveaux pouvoirs si facilement. Ils font de la publicité, ils convainquent tout le monde qu’une nouvelle pandémie pourrait être imminente, et que sans leur pleine vigilance, il sera impossible de la freiner. Ensuite l’ordre est confondu avec la soumission; vous acceptez volontiers la surveillance.

Une fois que des mesures de surveillance exceptionnelles sont en place, l’État a tendance à les rendre permanentes, comme dans le cas du Patriot Act aux États-Unis. Photo: Msporch / pixabay.com

Nous vivons la peste avec le WiFi. Notre vie, déjà numérisée en soi, est de plus en plus numérisée. Ainsi, le panoptique n’a pas besoin de vous voir physiquement pour vous surveiller: la supervision est aussi invisible qu’un virus. Et avoir nos informations les plus précieuses et les plus intimes sur nos appareils, utiliser des outils pour empêcher les atteintes à la vie privée est un droit et un devoir en tant que citoyens numériques.

Il y en a quelques-uns qui résistent toujours, qui comprennent l’importance d’essayer de contrebalancer le pouvoir et d’utiliser les outils à leur disposition pour protéger les espaces d’intimité et de liberté individuelle. Il s’agit du projet cypherpunk depuis sa création, répondant à un besoin intrinsèquement humain. Voici comment Eric Hughes l’a exprimé dans son Manifeste:

Les gens défendent leur vie privée depuis des siècles par des chuchotements, des ténèbres, des enveloppes, des portes closes, des poignées de main codées et des messagers. Les technologies du passé ne permettaient pas un cryptage “fort”, mais les technologies actuelles le permettaient. Nous cypherpunks sommes dédiés à la construction de systèmes anonymes. Nous défendons notre vie privée avec la cryptographie, avec des systèmes de livraison e-mail anonymes, avec des signatures électroniques et avec de l’argent électronique. Un manifeste Cypherpunk – Eric Hughes

L’avenir, avec des exceptions de plus en plus standardisées, ressemble de plus en plus à un milk-shake orwellien et huxleyen: une société cotonneuse et irresponsable qui cède sa liberté à la surveillance de l’État.

La confidentialité peut sembler une tâche pour Sisyphe quand on regarde les dimensions et les pouvoirs de ceux qui cherchent à la censurer. Nous insistons sur la tâche avant même l’asymétrie du pouvoir. Nous nous retenons, mais nous ne nous arrêtons pas. Mais comme «la vie privée aime l’entreprise», il est nécessaire de faire entendre notre voix et de se souvenir des dangers de normaliser l’exception, au risque qu’en utilisant des outils de confidentialité nous soyons de plus en plus exposés. L’intimité n’est pas un luxe: c’est le droit à une vie intérieure. Nous ne devons pas laisser la peur nous la prendre.

Avertissement: les vues et opinions exprimées dans cet article appartiennent à son auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de CryptoNews