Survivre et prospérer: comment démarrer une boutique en ligne pour votre petite entreprise

Presque tout le monde fait ses achats en ligne aujourd’hui. Certains pourraient même dire que le commerce électronique est un secteur de l’économie qui est pratiquement à l’abri de la récession. En fait, les consommateurs américains devraient dépenser 668,50 milliards de dollars – soit 12% du total des ventes au détail – via les magasins en ligne en 2020. Cela représente plus de 1 dollar sur 10 dollars dépensés.

En tant que propriétaire d’une petite entreprise, vous vous demandez peut-être: “Comment puis-je être compétitif?”

Vous avez consacré votre cœur et votre âme à faire fonctionner votre magasin de briques et de mortier. Votre magasin / boutique de niche contribue à alimenter votre petite ville du centre-ville. Mais lorsqu’une crise mondiale efface les rues et que l’économie se tourne vers le sud, vous devez vous ramifier au-delà de vos murs pour survivre.

La croissance du commerce électronique

Un rapport eMarketer montre que les ventes au détail du commerce électronique devraient plus que doubler, passant de 449,88 milliards de dollars de ventes en 2017 à 969,70 milliards de dollars en 2023. Cela signifie que plus de 16% de toutes les ventes au détail seront dépensées en ligne.

Source: rapport emarketer US Ecommerce 2019

Pourquoi les analystes prédisent-ils cette forte croissance continue? Découvrez ces sept facteurs:

La génération du millénaire, une grande partie du secteur des achats au détail, a grandi en utilisant des plateformes de commerce électronique.Gen XYZ et les baby-boomers n’ont plus peur de mettre leurs cartes de crédit en ligne. Ils sont à l’aise avec – et même préfèrent – les achats en ligne.La plupart de la population porte le monde numérique avec eux. Avec les téléphones portables à la main à tout moment, nous pouvons faire des achats partout et à tout moment.Les médias sociaux influencent nos décisions d’achat tous les jours et facilitent le partage des produits.Nous sommes une société à la demande. Nous le voulons maintenant et nous nous attendons à la commodité.Les achats comparatifs sont beaucoup plus faciles en ligne (encore une fois la commodité!) Que d’avoir à voyager d’un magasin à l’autre.Vous ne pouvez pas acheter de produits de niche dans le magasin à grande surface du quartier. Le marché de niche a une clientèle très fidèle qui recherchera des produits spécifiques en ligne.

Une récession est le moment d’investir dans la croissance

Nous entendons tous parler de «diversification des sources de revenus», mais qu’est-ce que cela signifie lors d’une récession potentielle? Cela signifie trouver de nouveaux publics pour vos produits, affiner vos offres actuelles et être créatif avec la façon dont vous vous présentez et marquez votre marque sur le marché.

Examinez vos gammes de produits actuelles et recherchez les lacunes et les opportunités. Quel travail remplit votre produit pour vos clients? Quels autres emplois ces mêmes clients doivent-ils combler en ce moment? Quels nouveaux clients pouvez-vous gagner via une boutique en ligne?

Saisissez cette opportunité pour positionner votre entreprise pour rebondir devant vos concurrents.

Par où commencer avec une boutique en ligne

Étape 1: ne vous laissez pas submerger de penser que vous avez besoin d’un site complexe de plusieurs pages avec des milliers d’offres de produits. Un site de commerce électronique peut être un simple site d’une ou deux pages proposant une poignée de produits. Vous pouvez bâtir sur le site au fur et à mesure de votre croissance. Prenez ces éléments en considération lorsque vous commencez à cartographier votre magasin.

La technologie

Déterminez la plate-forme de commerce électronique sur laquelle vous souhaitez créer votre boutique. Il existe de nombreux choix, tels que Magento, WooCommerce, Shopify, Wix, YahooStore et plus encore. Trouvez une agence Web ou un développeur Web qui a de l’expérience sur quelques plates-formes et demandez une recommandation avec des avantages et des inconvénients.

Lors du choix d’une plate-forme, les principales caractéristiques à examiner sont:

Options de conceptionSystème de gestion de contenuFonction de rechercheFonctionnalité de panier d’achatSystème de tarificationInventaire et gestion des commandesSystèmes de paiement

Recherchez également les fonctionnalités supplémentaires pouvant être intégrées à l’avenir, telles que les campagnes par e-mail, le chat en direct et les vidéos.

l’image de marque

Il est important d’avoir une apparence, une sensation et un message cohérents pour votre boutique en ligne. Si vous n’avez jamais pris le temps de développer votre logo et l’apparence de votre marque, ou si vous pensez que votre image de marque est obsolète, c’est le moment de le faire! Tenez compte de ces questions:

Quel est votre différenciateur? Qui visez-vous? Quelle est votre histoire? Quel est le look de votre marque? Quelle est la voix de votre marque? Quelle est la réponse émotionnelle que vous souhaitez susciter chez vos clients?

Ne vous arrêtez pas à votre boutique en ligne! Portez votre image de marque sur vos emballages et inserts d’emballage, qui sont un excellent moyen de créer une expérience d’achat unique. Utilisez des encarts pour montrer comment utiliser un produit ou pour effectuer des ventes croisées d’autres produits. Un emballage professionnel signale une haute qualité et vous permet de dialoguer avec votre public et de créer de l’enthousiasme.

Contenu

Le contenu de votre site Web doit utiliser la langue et le jargon de vos clients. Voici les éléments clés à avoir dans votre site Web pour vous aider à vendre:

Une page d’accueil «riche». Votre page d’accueil est l’endroit où la plupart de votre trafic atterrira, alors utilisez l’espace. Incluez de nombreuses images pour que les clients puissent «voir» le ou les produits en action. Fournissez également une proposition de vente unique. Incluez une section pour vos produits les plus populaires et une section pour les offres, les vols ou les remises du jour. La page d’accueil est également un excellent endroit pour présenter des vidéos de vos produits. Conseil: ne vous inquiétez pas de faire défiler les gens, car les gens défilent aujourd’hui, en particulier lors de leurs achats. Pensez à faire défiler la page d’accueil comme une nouvelle fenêtre de magasinage. Voici quelques conseils supplémentaires sur la façon de créer une page d’accueil stellaire: rendez-la adaptée aux mobiles. C’est un incontournable, période.Incluez un numéro de téléphone ou un formulaire pour permettre facilement aux acheteurs de vous contacter.Placez le panier dans le coin droit de l’en-tête, car c’est là que les gens s’attendent à le trouver.Faire la recherche grand bar. Si les utilisateurs recherchent dans la barre, ils sont beaucoup plus susceptibles d’acheter car ils recherchent déjà quelque chose de spécifique. De plus, grâce à l’analyse, vous pouvez voir ce qu’ils recherchent. Descriptions des produits. Assurez-vous de donner des détails sur les avantages du produit au client, et pas seulement d’énumérer les caractéristiques du produit. Répondez «comment le client tirera-t-il avantage de posséder cela?» lors de la rédaction des descriptions. Inclure des photos de produits et si possible, des vidéos aussi! Pourquoi acheter chez nous? Racontez l’histoire de votre entreprise et le différenciateur de marque. Pourquoi vous choisir plutôt que vos concurrents? Répondez aux questions courantes qui peuvent empêcher quelqu’un d’acheter, telles que celles liées aux frais de port, à la politique de retour, au dimensionnement, aux procédures, etc. Rendez-le simple à suivre et facile à compléter. Inclure des témoignages de clients, des critiques ou des preuves sociales.Politique de confidentialité. Exigence standard et meilleures pratiques.Opp-in Opportunity. Autorisez les utilisateurs à choisir une remise en échange de leur adresse e-mail. Ils réalisent des économies et vous commencez à créer une liste de diffusion pour les futures promotions, lancements de produits et incitations. En fait, 81% des acheteurs en ligne qui reçoivent des e-mails en fonction de leurs habitudes d’achat antérieures étaient quelque peu susceptibles d’effectuer un achat à la suite d’un e-mail ciblé.

Avec une boutique en ligne opérationnelle, vous avez désormais la possibilité d’atteindre de nouveaux publics, de cibler les clients par e-mail et sur les réseaux sociaux et de positionner votre produit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quelle que soit la provenance de votre audience ou la direction dans laquelle l’économie se dirige.

Cet article a été initialement publié sur le blog Marketing Essentials et a été republié avec autorisation.

Auteur: Kelly Braun

Kelly Braun est stratège en contenu pour Marketing Essentials, une agence de marketing et de vente numérique à service complet qui s’associe à des entreprises B2B et B2C prêtes à croître. Avec plus de 20 ans d’expérience dans le développement de campagnes, Kelly et son équipe fournissent des stratégies de marketing et de vente de pointe pour… Voir le profil complet ›