Susan McVea sur le podcast qui lui a sauvé la vie

Comment «The School of Greatness» l’a conduite à sortir d’une panne et à devenir une entreprise de coaching à six chiffres.

Mars

16, 2020

7 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Dans cette série intitulée Member Showcase, nous publions des interviews avec des membres de The Oracles. Cette interview est avec Susan McVea, PDG de Susan McVea Consulting Inc. et fondatrice du podcast “Master the Sales Game”. Il a été condensé par Les Oracles.

Quelle a été votre plus grande influence en grandissant?

Susan McVea: Oprah est ma plus grande influence en dehors de mes parents et de ma famille. En grandissant, je courrais chez moi tous les jours pour la regarder à la télévision après l’école. J’ai appris mes plus grandes leçons de vie d’Oprah et de ses invités, de la façon de se défendre contre une attaque (ne les laissez jamais vous emmener dans un autre endroit!) Comment devenir millionnaire. Plus important encore, j’ai appris à influencer les autres en étant généreux d’esprit et de connaissances.

Je suis reconnaissant d’avoir eu la chance d’assister à un événement Oprah avec ma sœur l’année dernière. C’était surréaliste de la voir en personne et de voir comment elle transforme la pièce. Elle m’inspire toujours pour être et faire de mon mieux au service des autres et ne jamais cesser d’apprendre en cours de route.

En quoi êtes-vous plus qualifié que la plupart des gens dans le monde?

Susan McVea: Je dirige une société de coaching boutique qui aide les entrepreneurs ambitieux basés sur les services à vendre plus facilement et à doubler leurs résultats – sans doubler le travail. En tant qu’expert des ventes, vous vous attendriez probablement à ce que je dise que je suis le plus qualifié, mais les ventes concernent la communication. J’ai toujours été à l’écoute et à comprendre le comportement humain et je suis profondément fasciné par la raison pour laquelle les gens font ce qu’ils font.

Ma superpuissance entend ce qui n’est pas dit, ce qui est souvent plus important que ce qui est dit. Il est plus difficile d’écouter que de parler, c’est pourquoi de nombreuses personnes ont du mal à communiquer. L’écoute nous aide à nous connecter plus profondément les uns aux autres. Lorsque vous vous sentez entendu, vous vous sentez valorisé. C’est le fondement de l’établissement de connexions et de relations et de la sécurisation des clients. C’est ainsi que j’ai personnellement vendu 40 millions de dollars, même en tant que vendeur improbable.

Comment votre entreprise a-t-elle démarré?

Susan McVea: Mon entreprise a démarré entièrement par accident. Je venais de recevoir un diagnostic de fibromyalgie et je subissais des traitements physiques agressifs, y compris des thérapies par aiguilletage. Après avoir souffert d’une panne qui a mis fin à une longue et fructueuse carrière, je me suis retrouvé à me remettre ensemble, sans aucune idée par où commencer.

Ce voyage s’est transformé en un profond désir de servir les autres et de se sentir à nouveau utile, qui s’est rapidement transformé en une entreprise à part entière. Pour financer nos vacances familiales annuelles à Disneyland, j’ai imaginé retourner dans le monde de l’entreprise et aider les clients à côté. Avant de le savoir, ma pratique de consultation avait une liste d’attente, et je me suis rendu compte que j’étais sur quelque chose de plus grand qu’une agitation latérale. Je suis rapidement passé de plus de 600 millions de dollars de ventes à une entreprise à six chiffres.

Quoi podcast a changé votre état d’esprit ou votre vie?

Susan McVea: «The School of Greatness» de Lewis Howes m’a sauvé la vie. Laisser mon identité d’entreprise a été difficile. Je souffrais d’anxiété, de dépression et de douleur chronique et je ne savais pas qui j’étais ou quelle était la prochaine étape de ma vie.

J’ai trouvé des podcasts pour me tenir compagnie dans mes promenades quotidiennes et j’ai étudié chaque épisode. L’histoire personnelle de Howes et celle de ses invités m’a aidé à voir ma panne sous un nouveau jour. En particulier, la conférencière motivatrice Lisa Nichols m’a donné la permission de recommencer et de reconstruire ma vie. Si je n’avais pas trouvé ce podcast, mon entreprise n’existerait pas. En fait, je ne pense pas que je l’aurais fait.

Quel a été votre plus grand défi en commençant en affaires? Comment l’avez-vous surmonté?

Susan McVea: Avec le recul, il semble fou que j’aie réussi si rapidement. Mon emploi du temps était incohérent en raison de ma santé et de mon besoin de me reposer, je ne pouvais donc pas passer des heures sur mon entreprise. En plus de cela, je ne savais pratiquement rien sur la création d’une entreprise en ligne.

J’ai réalisé que je devais me concentrer sur ce que je savais sans trop compliquer les choses. Je me suis concentré sur le service d’une personne à la fois en créant des connexions et en établissant des relations à l’aide d’outils en ligne comme Zoom.

Quelle est la plus grosse erreur de leadership commune?

Susan McVea: Penser que vous êtes le seul leader dans votre entreprise. Le leadership ne concerne pas votre titre de poste. Si vous ne pouvez pas aider votre équipe à devenir elle-même leader, tout sera beaucoup plus difficile qu’il ne devrait l’être. Vous voulez construire une armée de généraux, pas seulement des soldats.

Il faut plus que des procédures opérationnelles standard pour cultiver ce type de culture, mais les avantages sont énormes. Au lieu d’éteindre les incendies et de microgérer constamment, vous commencez à partager la responsabilité et l’appropriation des résultats avec votre équipe. Voilà comment vous aidez tout le monde à gagner.

Comment identifiez-vous un bon partenaire commercial?

Susan McVea: Le fondement d’un bon partenariat est une vision, des valeurs et une mission partagées. Sinon, deux capitaines dirigent le navire dans des directions différentes. Trouvez quelqu’un avec des compétences ou des expériences complémentaires et une personnalité différente de la vôtre pour éviter la «pensée de groupe».

Vous ne voulez pas de «oui» – vous voulez quelqu’un qui conteste vos idées, incarne l’avocat du diable et identifie les circuits avec vous. Par-dessus tout, assurez-vous de faire confiance à l’intégrité de chacun. Les affaires sont pleines de hauts et de bas, et vous ne devriez pas vous méfier de la personne qui voyage avec vous.

Quelle habitude unique vous donne 80% de vos résultats?

Susan McVea: Privilégier la qualité à la quantité. J’ai toujours voulu servir les autres et apporter des solutions aux gros problèmes. Ce désir me permet d’avoir plus d’impact sur mon temps, afin que je puisse prioriser ma santé et ma famille tout en cultivant les relations et en servant ma communauté et mes clients.

Lorsque vous créez de l’espace pour faire plus de tout ce qui bouge dans votre entreprise, qu’il s’agisse de réseautage ou de vente, vous obtiendrez des résultats plus rapides. Cela comprend le suivi de vos résultats pour les activités dans lesquelles vous investissez, même si cela peut sembler fastidieux. J’ai déjà souffert d’épuisement professionnel et cette habitude m’aide à créer plus d’impact sans travailler plus de huit heures par jour.

Quelles sont les trois choses que vous aimeriez faire en trois ans?

Susan McVea: Donner en retour est une grande partie de la raison pour laquelle je fais ce que je fais. L’un de mes objectifs est d’aider à financer une école pour Village Impact, un organisme de bienfaisance dirigé par Stu McLaren et sa femme, Amy. J’adorerais emmener ma famille au Kenya pour construire une école avec eux.

Un autre objectif consiste à aider au moins 1 500 clients extraordinaires à gagner 100 millions de dollars supplémentaires en leur apprenant à vendre sans lâcherie grâce à mon programme de signature «Vendre avec plus de facilité». Enfin, je veux partir en vacances prolongées avec mon mari et mes enfants, au lieu d’une semaine à la fois, pour nager dans l’océan, lire des livres et prendre un verre sur la plage.

Pour quoi voulez-vous être connu, ou que voulez-vous que votre héritage soit?

Susan McVea: Je suis en mission pour créer plus de millionnaires dans le monde – en particulier des femmes – et une mentalité de richesse et d’abondance. Après avoir travaillé si longtemps dans la finance, j’ai vu comment l’argent offre des choix. L’accès à plus d’argent peut créer un effet d’entraînement massif dans le monde et changer nos communautés, en particulier pour les femmes.

Je veux également être connu pour cultiver la joie et la gratitude et vivre par la foi, pour offrir un coaching de vente de classe mondiale et, plus important encore, pour améliorer la vie de millions de personnes en aidant mes clients à utiliser leurs cadeaux pour faire du monde un endroit plus lumineux.

Connectez-vous avec Susan McVea sur LinkedIn, Facebooket Instagram, ou lui rendre visite site web.

Les mots et opinions exprimés dans cet entretien sont ceux de la personne interrogée seule. Ce qui a fonctionné pour eux peut ne pas fonctionner pour tout le monde. Toutes les réclamations dans cet article n’ont pas été vérifiées de manière indépendante.

.