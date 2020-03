Suspension hypothécaire: guide de demande

L’urgence sanitaire de la nouvelle pandémie coronavirus il a un impact énorme sur la vie des citoyens, non seulement du point de vue de la santé mais aussi du point de vue économique.

Avec le verrouillage en cours et qui se poursuivra pendant plusieurs semaines, les activités commerciales et professionnelles sont inévitablement en crise.

Pour tenter d’aider en ce moment de grande difficulté, le gouvernement a adopté un décret renommé Cura Italia qui prévoit une série de mesures: de la mise à pied extraordinaire à la prime de 600 euros pour la TVA et les travailleurs indépendants, au chèque baby-sitter, au congé supplémentaire payé de 50% pour les travailleurs avec enfants et à la suspension des versements hypothécaires.

Voyons en particulier qui peut demander la suspension des échéances du prêt accès à la banque pour l’achat d’une maison, dans quelles conditions et la procédure à suivre.

Suspension hypothécaire: ce qu’elle offre

Le gouvernement dirigé par le premier ministre Giuseppe Conte a fourni un soutien aux familles pour la possibilité pour les emprunteurs en difficulté économique en raison du Coronavirus de suspendre le paiement des versements hypothécaires pour une période maximale de 18 mois. Pour la suspension des versements, le gouvernement a renforcé le Fonds de solidarité pour les hypothèques de premier rang, le soi-disant Fonds Gasparrini.

C’est le Fonds de solidarité pour les hypothèques pour l’achat de la première maison qui a été créé au ministère de l’économie et des finances avec la loi no. 244 du 24/12/2007 qui, à l’art. 2, paragraphes 475 et suivants, prévoyant la possibilité, pour les titulaires d’un contrat hypothécaire pour l’achat de la première maison, de bénéficier de la suspension du paiement des mensualités en cas de difficultés temporaires.

Qui peut bénéficier de la suspension

En raison de COVID-19, le gouvernement a prédit qu’il pouvait demander une suspension d’hypothèque:

les travailleurs subordonnés et parasubordonnés qu’ils ont perdu mon emploi

ceux qui, à cause du Coronavirus, ont souffert d’un suspension du travail ou une réduction des heures pour une période d’au moins trente jours

indépendants et indépendants qui certifient eux-mêmes avoir enregistré, dans un trimestre suivant le 21 février 2020, un baisse du chiffre d’affaires de plus de 33% en raison des restrictions introduites pour endiguer la propagation de Covid-19.

Comment postuler

La demande de suspension du paiement des échéances hypothécaires prévue par la DL Cura Italia il s’agit exclusivement d’hypothèques pour l’achat du premier logement pour un montant prévu jusqu’à 250 000 euros et il n’y a aucune limite basée sur l’ISEE du demandeur.

Les hypothèques pour lesquelles un prêt a été souscrit sont exclues de cette mesureassurance de couverture des risques que les événements visés au paragraphe 479 de la loi no. 244/2007, à condition que cette assurance garantisse le remboursement d’au moins les montants des versements soumis à la suspension et soit effective pendant la période de suspension elle-même.

Pour demander la suspension de l’hypothèque vous devez soumettre une demande avec la documentation à votre banquequi, à son tour, soumettra la demande d’approbation à Consap, l’entité qui gère le Fonds.

À cet égard, il est conseillé de prendre les informations nécessaires auprès de votre établissement de crédit.