Suzuki construira une nouvelle usine automobile en Birmanie

Suzuki a annoncé la construction d’une nouvelle usine automobile. Il sera situé à Yangon, en Birmanie. Ce sera le troisième centre de production que la marque japonaise démarre dans ce pays. Entre autres modèles, Suzuki produit la Swift en Birmanie. Il devrait être opérationnel en septembre 2021.

Suzuki poursuit son expansion en Asie du Sud-Est. La vérité est que le constructeur japonais a misé très fortement sur cette région tant sur le plan industriel que commercial. Et la preuve en est que dans différents pays qui composent cette zone géographique de la planète, la marque japonaise dispose de plusieurs centres de production, tant pour les véhicules que pour les composants. Il est maintenant temps de vous tourner vers la Birmanie.

Au Myanmar, mieux connu sous le nom de Birmanie, Suzuki possède déjà deux centres de production de véhicules. Eh bien, la société a annoncé la construction d’une troisième usine. C’est comme ca, Suzuki construira une nouvelle usine en Birmanie. Là, la marque opère via la filiale Suzuki Thilawa Motor. Plus précisément, cette nouvelle usine sera située dans un parc industriel de la zone économique spéciale de Thilawa, au sud-est de Yangon.

Suzuki Ertiga, l’un des différents modèles produits en Birmanie.

La nouvelle usine de Suzuki en Birmanie jouera un rôle très important. Et, en plus d’assembler des véhicules, il effectuera également des travaux de soudage et de peinture. Pour construire ce centre de production, il faudra réaliser un investissement d’environ 100 millions d’euros. Une fois que vous êtes prêt à démarrer votre activité, vous aurez un capacité de production de 40 000 voitures par an. Cette usine devrait commencer à assembler des véhicules en septembre 2021.

Suzuki a une longue histoire industrielle en Birmanie. Il a commencé en 1998 avec la création d’une entreprise commune et à partir de 1999 la production locale de motos et d’automobiles. Actuellement, et comme nous l’avons souligné au début de l’article, Suzuki possède deux centres de production en Birmanie. Les modèles suivants y sont fabriqués: Carry, Ciaz, Ertiga et Swift.

Au cours de la dernière année 2019, Suzuki a fabriqué un total de 13 300 véhicules, 125% de plus que l’année précédente. Concernant les ventes de la marque sur ce marché, elles ont atteint 13206 unités, ce qui représente une augmentation de 128% par rapport à 2018.