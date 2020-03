Suzuki développe déjà une longue variante du Jimny à 5 portes

Un rapport qui nous vient d’Inde garantit que la firme japonaise développe déjà une variante à 5 portes de l’actuelle Suzuki Jimny. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’informations à ce sujet, apparemment, cette nouvelle variante longue ne serait fabriquée qu’en Inde principalement pour ce marché, il est donc très peu probable qu’elle atteigne l’Europe. Ou du moins pas à court terme.

La génération actuelle de la Suzuki Jimny est un modèle très particulier et son boîtier promet d’être le futur sujet d’étude des facultés d’économieIl n’est pas très courant de voir comment un modèle devrait être retiré du marché en raison de son succès commercial peu de temps après sa présentation. Ce qui s’est précisément passé sur le marché européen il y a quelques mois à peine, où le petit SUV japonais a déjà disparu.

Donc pour le moment, les clients du vieux continent attendent toujours le retour du Jimny, un modèle quasiment sans rival pour sa taille. Cependant, son fiasco européen ne signifie pas que la marque n’a pas pu profiter de la bonne réception que le modèle a eu sur d’autres marchés et qu’elle prévoit déjà d’augmenter la production dans les installations de Maruti Suzuki en Inde, bien qu’elle inclue une nouvelle variante plus longue. , le futur Suzuki Jimny 5 portes.

Recréation du futur Suzuki Jimny 5 portes – Nikita Chuiko

Selon un rapport d’Autocar India, cette nouvelle variante longue de 5 portes du Jimny est non seulement en cours de développement, mais est presque prêt et votre présentation est très proche. Ce sera fabriqué en Inde par Maruti Suzuki et sera la seule carrosserie qui sera commercialisée sur ce marché, malgré le fait que les deux variantes du modèle, 3 et 5 portes, seront assemblées dans la même usine indienne.

Comme l’affirme le même rapport, la variante 3 portes fabriquée par Maruti Suzuki sera exclusivement destinée à l’exportation, pour répondre à la très forte demande que Jimny continue d’avoir sur le reste des marchés internationaux. Tandis que la nouvelle variante 5 portes va être fabriquée spécialement pour la consommation interneCe sera la seule variante Jimny disponible en Inde. En principe, la variante 5 portes sera également destinée à l’exportation, bien que nous ne sachions pas sur quels autres marchés cette nouvelle variante étendue atteindra réellement.

Concernant sa conception, la publication précitée révèle que il n’y aura pas plus de changements que l’augmentation de la longueur et l’ajout des deux portes arrière. Il devrait donc être très similaire aux récréations qui accompagnent cet article. Concernant son éventuelle arrivée sur le vieux continent, on peut pour l’instant exclure que cette variante plus longue arrive à court terme, puisqu’elle ne sera fabriquée qu’avec le même moteur essence 1,5 litre responsable du retrait du modèle du marché européen.