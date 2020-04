Svimez: le verrouillage coûte 47 milliards par mois (3,1% du PIB)

Les coûts de verrouillage 47 milliards par mois (3,1% du PIB italien), 37 dans le Centre-Nord, 10 dans le Sud, soit 788 € par habitant et par mois en moyenne italienne, 951 € dans le Centre-Nord contre 473 € dans le Sud.

Ce sont les prévisions développées par une équipe d’économistes de SVIMEZ, coordonnée par Luca Bianchi, qui, considérant une reprise des activités au second semestre, estiment que le PIB en 2020 diminuerait de -8,4% pour la Italie, -8,5% dans le Centre-Nord et -7,9% dans le Sud.

Le caractère extraordinaire de la taille du verrouillage – lit l’étude – ressort clairement de la part des usines “stationnaires”: SVIMEZ estime plus de 5 sur 10 en Italie.

“Dans la moyenne nationale, sans tenir compte des secteurs de l’agriculture, des activités financières et d’assurance et de l’administration publique, le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée et l’emploi baissent de 50%. Le blocus frappe indistinctement l’industrie, la construction, les services et le commerce, mais avec une intensité variable. “

Au niveau territorial – souligne l’étude – les régions du Nord sont les plus touchées notamment en termes de valeur ajoutée (49,1%, environ 6 points de pourcentage de plus qu’au Centre et au Sud).

En termes de emploi, l’écart est annulé entre le nord et le sud: 53,3% au Nord, 51,1% au Centre et 53,2% au Sud. En termes d’unités locales, les différences territoriales s’inversent, signe d’une plus grande fragmentation du tissu de production au Sud où les unités locales affectées par le verrouillage atteignent 59,2% contre respectivement 56,7 et 57,2% au Centre et au nord

Numéros autonomes et TVA en danger

Si vous analysez l’ensemble du système économique, en tenant également compte des personnes non déclarées, 34,3% des travailleurs salariés et 41,5% des travailleurs indépendants sont concernés par le verrouillage.

Au Nord, l’impact sur l’emploi des salariés est plus intense qu’au Sud (36,7% contre 31,4%) sous l’effet de la concentration territoriale des entreprises de plus grande taille et solidité. La structure plus fragile et plus fragmentée de l’emploi dans le sud a entraîné un blocage avec un impact plus important sur les travailleurs indépendants (42,7% contre 41,3% dans le centre et le nord de l’Italie).

Environ 2,5 millions de travailleurs indépendants sont «stationnaires»: plus de 1,2 million dans le Nord, plus de 500 000 dans le Centre, près de 800 000 dans le Sud.

Il s’agit en grande partie d’indépendants et de TVA: plus de 2,1 millions, dont 1 million dans le Nord, plus de 400 000 dans le Centre et près de 700 000 dans le Sud. Les pertes de chiffre d’affaires et de revenu brut d’exploitation des travailleurs indépendants et les numéros de TVA sont assez uniformes au niveau territorial. La perte globale de chiffre d’affaires est supérieure à 25,2 milliards en Italie, répartis comme suit: 12,6 au nord, 5,2 au centre et 7,7 au sud.

L’indemnisation publique de 600 euros accordée par la “Cura Italia” pour les travailleurs indépendants “ne couvre” que 30% de la perte mensuelle brute de revenus de 2 000 euros en moyenne nationale estimée par SVIMEZ.

Le risque de défaut est plus important pour les moyennes et grandes entreprises du Sud

Les perspectives des entreprises sont décidément grises, car elles évoluaient déjà sur un sol glissant avant le verrouillage. Selon les experts de Svimez, cela concerne principalement les entreprises du Sud.

“Le blocus soudain et inattendu attrape de nombreuses entreprises du Sud non préparées qui n’ont pas encore achevé le chemin du retour de l’état de difficulté causé par la dernière crise. Par rapport à la grande crise, le processus de sélection, qui s’est ensuite déroulé sur une large période, est désormais anticipé au début de la crise avec une interruption brutale qui a immédiatement placé l’urgence d’intervenir en faveur de la liquidité des entreprises auprès du décideur, de toutes tailles “.

Cependant, sur la base des données de bilan disponibles pour un échantillon d’entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 800 000 euros, les preuves du degré d’endettement, de la rentabilité opérationnelle et du coût de l’endettement “conduisent à estimer 4 fois la probabilité de sortie du marché des entreprises du Sud supérieurs à ceux du Centre-Nord »concluent Svimez.