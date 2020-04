T-Mobile et Sprint s’unissent enfin, le PDG John Legere démissionne – .

La fusion prévue depuis longtemps entre les concurrents sans fil T-Mobile et Sprint est finalement devenue officielle mercredi.

Dans le cadre de la fusion, le PDG de T-Mobile, John Legere, quitte son poste un peu plus tôt, mais il restera membre du conseil d’administration de la société issue du regroupement cet été.

La fusion donne naissance à un acteur n ° 3 du secteur sans fil plus puissant, prêt à donner à AT&T et Verizon un meilleur rapport qualité-prix.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Aujourd’hui, l’une des histoires les plus importantes et les plus anciennes de l’industrie du mobile touche à sa fin. T-Mobile a annoncé mercredi l’achèvement, enfin, de sa fusion avec Sprint qui crée un opérateur sans fil combiné avec plus de 100 millions de clients dans un accord évalué à plus de 31 milliards de dollars.

La fusion crée un nouvel acteur résurgent n ° 3 derrière AT&T et Verizon et a également stimulé le coup de cœur de T-Mobile, le PDG de John Bombere – qui a le poste depuis 2012 – pour démissionner tôt et remettre les rênes à l’ancien de T-Mobile. Le chef de l’exploitation Mike Sievert, bien que Legere restera membre du conseil d’administration lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la société en juin.

Dans un tweet mercredi, Legere s’est réjoui que l’accord “SURCHARGE” tout ce que les clients aiment déjà à propos de T-Mobile, avec les avantages de la fusion, y compris, selon T-Mobile, tout, des “vitesses ultra-rapides” pour les zones urbaines également. en tant que communautés rurales mal desservies. Le nouveau T-Mobile promet également d’offrir plus de valeur aux consommateurs, «avec un meilleur service à des prix inférieurs», tandis que la taille et la situation financière améliorées de la société combinée soutiendront un investissement de 40 milliards de dollars dans son réseau et ses activités au cours des prochaines années. ans.

Nous pouvons enfin partager que le #NewTMobile est officiellement ici et se prépare à SUPERCHARGER tout ce que vous aimez sur le #uncarrier – plus de concurrence, plus de capacité et de vitesse du réseau, plus de valeur, plus d’innovation et plus de force pour BON! 💖https: //t.co/RdRWOG59ER

– John Legere (@JohnLegere) 1 avril 2020

Le départ de Legere est un moment décisif pour l’entreprise et l’industrie, pour des raisons telles que le redressement qu’il a conçu chez T-Mobile et les pratiques qu’il a défendues, qui comprenaient le positionnement de T-Mobile en tant que soi-disant «Un-carrier».

“L’engagement de New T-Mobile à fournir un réseau 5G national large et profond transformateur est plus important et plus nécessaire que jamais, et ce que nous construisons est essentiel pour les consommateurs”, a déclaré Sievert dans un communiqué de presse. «Avec ce puissant réseau, le nouveau T-Mobile offrira un choix et une valeur réels aux clients haut débit sans fil et à domicile et doublera tout ce que les clients ont toujours aimé au sujet de la société Un-carrier. T-Mobile a changé le sans fil pour de bon – et maintenant nous allons le faire à un tout nouveau niveau! »

Parmi les autres avantages de la société fusionnée, T-Mobile promet qu’elle:

avoir 14 fois plus de capacité au cours des six prochaines années que T-Mobile seul a aujourd’hui.

donner aux clients l’accès à des vitesses 5G moyennes jusqu’à huit fois plus rapides que le LTE actuel en quelques années et 15 fois plus rapidement au cours des six prochaines années.

fournir dans les six ans 5G à 99% de la population américaine et des vitesses moyennes 5G supérieures à 100 Mbps pour 90% de la population américaine.

Source de l’image: Stephen Brashear / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.