T-Mobile lance un nouveau plan de 15 $ / mois pour connecter les clients pendant la crise des coronavirus – .

T-Mobile a annoncé lundi le lancement de deux de ses plans les plus abordables à ce jour, qui coûtent tous deux 15 $ / mois, en réponse à la crise du coronavirus COVID-19 pour aider les consommateurs à rester connectés.

Les plans offrent des appels et des SMS illimités, ainsi que 2 Go de données. Le fournisseur de services sans fil est l’une des nombreuses entreprises à travers l’Amérique du Nord qui s’efforce de plus en plus d’atténuer l’impact des coronavirus pour les consommateurs.

T-Mobile s’est également associé à YouTube pour offrir deux mois gratuits de YouTube Premium, un autre avantage destiné à donner aux clients quelque chose à apprécier qui les encouragera à rester chez eux.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

T-Mobile a annoncé une série de nouvelles mesures qu’il prend pour aider les Américains touchés par la crise des coronavirus, qui comprennent tout, depuis le lancement de son plan le plus abordable à ce jour (pour 15 $ / mois, offrant des appels et des SMS illimités et 2 Go de données). Ce nouveau plan, appelé T-Mobile Connect, sera lancé le 25 mars, le même jour que Metro by T-Mobile lance également son plan le plus abordable à ce jour, un plan de conversation et de textos illimité avec 2 Go de données qui pour les 60 prochains les jours coûteront 15 $ / mois.

De plus, Metro offre une tablette 8 pouces gratuite avec un forfait illimité de données de tablette de 15 $ / mois pour les nouveaux clients ou les clients actuels disposant d’une ligne vocale. Les appareils MetroSmart Hotspot seront également réduits de moitié et le forfait de données de 35 $ / mois pour hotspot comprendra 20 Go – le double des données mensuelles normales – pour les 60 prochains jours.

Pendant ce temps, ces plans qui visent à aider à offrir une accessibilité abordable aux Américains touchés par le virus mortel ne sont pas les seules initiatives que l’Un-Carrier prend dans ce sens. T-Mobile s’est également associé à YouTube pour offrir aux clients sans fil un abonnement gratuit de deux mois à YouTube Premium à partir du 24 mars, pour donner aux consommateurs une autre chose à faire pour les encourager à rester à l’intérieur.

«À l’heure actuelle, disposer d’une connexion fiable et à faible coût est absolument crucial pour les Américains, et avec beaucoup de contraintes financières, le temps est essentiel», a déclaré le PDG de T-Mobile, John Legere. «Nous savions que nous ne pouvions pas attendre la finalisation de la fusion pour lancer T-Mobile Connect, notre forfait smartphone le moins cher. Nous nous déployons donc plus tôt que prévu. Avec T-Mobile Connect, nous offrons aux personnes les plus touchées un moyen encore plus abordable de rester en contact. La moitié du prix de notre forfait smartphone le moins cher. Ainsi, tout le monde peut rester connecté. “

T-Mobile Connect fait partie de l’initiative 5G for Good du nouveau T-Mobile annoncée en novembre dernier.

Dans des nouvelles indépendantes, la société est sur la bonne voie pour finaliser son acquisition de Sprint pour 26 milliards de dollars après qu’un juge fédéral a pris position ces dernières semaines avec T-Mobile dans un procès antitrust intenté par un groupe de procureurs généraux de l’État qui tentaient de mettre fin à la fusion. Ils ont fait valoir que la fusion est mauvaise pour les consommateurs et qu’elle réduirait la concurrence et entraînerait des prix plus élevés.

Source de l’image: Utrecht Robin / action press / REX / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.