Table ronde: la fidélisation de la clientèle retail dans une nouvelle ère technologique

Les niveaux de déloyauté sont en augmentation chez les consommateurs du monde entier, selon une étude du groupe de renseignement sur les données Nielsen, qui suggère que seulement 8% des personnes se considèrent comme des «fidèles engagés» en ce qui concerne leurs marques préférées.

Le choix croissant de produits et de marques, et la sensibilisation ultra aux prix, ou «l’effet Amazon», comme le dit le vice-président senior de Nielsen Consumer Insights, Joe Ellis, ont un impact majeur sur le comportement des dépenses de consommation. L’étude de 2019 suggère que seulement 28% des consommateurs sont influencés par le fait qu’une marque est bien connue et fiable, tandis que 46% sont plus susceptibles d’essayer de nouvelles marques qu’il y a cinq ans.

Ce n’est qu’un exemple de l’évolution des détaillants et des marques du paysage, car ils cherchent à créer des produits, des messages et des programmes de fidélité et de récompenses spécifiques pour inciter les consommateurs à rester. L’avènement de la technologie, une volonté croissante de construire des propositions basées sur les données des acheteurs et le consommateur désormais obsédé par les mobiles influencent également les approches individuelles des entreprises en matière de fidélité.

Des représentants de plusieurs détaillants et marques se sont réunis le 5 mars pour une table ronde à Londres afin de discuter de la loyauté dans leur industrie. Il était hébergé par Retail Gazette et Fidel, une API de liaison de cartes qui permet aux programmes de fidélisation d’accéder facilement aux données de transaction en temps réel de Visa, Mastercard et American Express.

L’événement a donné aux participants l’occasion de discuter de certains des problèmes ci-dessus, de partager leurs connaissances et de se familiariser avec de nouvelles approches de fidélisation de la clientèle. Le débat a porté sur des sujets allant de la capture non intrusive de données à la banque ouverte.

Les sociétés représentées dans la salle étaient AS Watson – qui détient Savers, Superdrug et The Perfume Shop – Browns Fashion, Dixons Carphone, Nectar, Harrods, John Lewis, Marks & Spencer (M&S), Perkbox et Pret a Manger.

Fidélité

Des programmes de miles aériens des compagnies aériennes aux programmes de fidélisation mobilisés basés sur les applications lancés par Tesco Clubcard et Nectar fin 2019, les initiatives de récompenses continuent d’évoluer.

Ces programmes dédiés font partie de stratégies plus larges d’acquisition et de rétention de clients par les marques, et les méthodes de fidélisation évoluent rapidement.

Par exemple, Amazon Prime et un éventail de fournisseurs de services d’abonnement demandent d’avance en échange d’avantages de produits et de services, qui lient les gens aux marques, dans ce qui pourrait être décrit comme un nouveau type de fidélité imposée.

Pendant ce temps, Tesco Clubcard Plus, qui a été lancée l’année dernière, est accessible moyennant des frais mensuels, donnant aux membres de l’argent sur les grands magasins et des offres sur d’autres produits Tesco. D’autres suivent ce format pour maintenir un contact étroit avec les clients.

David Hordle, ancien cadre chez M&S, Boots, Planet Organic et – plus récemment – directeur général du Morley’s Department Store Group, a évoqué l’évolution de la fidélité au cours de la table ronde.

«Chez Morleys, en 2017, le lancement d’un programme de fidélité a changé la donne – il a fourni des informations approfondies, a comblé certaines lacunes précédentes dans la connaissance client et a permis une connexion beaucoup plus forte avec ces clients.

«Oui, c’est un système traditionnel basé sur des points, mais en interne, il s’agissait de comprendre le comportement des acheteurs – à quelle fréquence ils visitaient, ce qu’ils achetaient et avec quoi, dépenser, l’emplacement, etc. Par exemple, dans le magasin phare de 96 000 pieds carrés les données ont montré que plus de 50% des ventes provenaient de clients qui habitaient à moins d’un mile du magasin. »

Il a ajouté: “Une meilleure compréhension du comportement des acheteurs, associée à une clientèle plus connectée, permet à l’entreprise d’améliorer l’expérience globale des clients.”

Rassembler des données

La «vision unique du client» restant la cible ultime pour de nombreuses entreprises, les détaillants se battent pour faire correspondre toutes les données sur leurs différents canaux. «L’omnicanal est souvent écrasant pour les détaillants», a reconnu un table ronde.

Mais un aperçu démographique capturé numériquement, tel que celui décrit par Hordle, représente une manière ordonnée d’influencer instantanément la stratégie du magasin, peut-être sous la forme d’un merchandising visuel ou d’une copie marketing. Il est vraiment utile de croquer les données.

Ce qui ressort clairement de la table ronde, c’est que la capture de données sur les clients est une raison centrale pour créer un programme de fidélité. La collecte d’informations sur les acheteurs est essentielle pour garantir le succès de campagnes marketing plus larges, un participant suggérant que les directeurs financiers considèrent la fidélité comme un investissement dans les données autant que dans le marketing.

Christine Mayston, consultante en affaires spécialisée dans le CRM, la fidélisation et l’expérience client basée sur les données, qui a travaillé avec Nectar de Sainsbury, Harrods et de nombreux autres détaillants au Royaume-Uni, a déclaré à la table ronde “le paysage des données évolue rapidement”.

«Les détaillants doivent s’assurer qu’ils adhèrent aux directives de protection des données, mais également trouver un moyen de montrer aux clients que les données qu’ils partagent sont utilisées à bon escient – pour rendre l’offre de plus en plus pertinente et opportune pour ce client en tant qu’individu», a-t-elle déclaré. expliqué.

D’autres ont parlé de la nécessité d’une technologie «sans friction» pour aider à capturer les données des clients, établir des programmes de fidélité et créer des programmes de récompenses.

Opportunité ouverte

L’ère d’open banking ouvre plus d’opportunités dans ce domaine.

La banque ouverte est conçue pour accroître la concurrence et l’innovation dans les services financiers, en exigeant que tous les fournisseurs de paiement accordent un accès tiers aux comptes de paiement des clients. Avec l’autorisation explicite du consommateur, les tiers en fintech peuvent désormais accéder aux informations bancaires d’un client via une API. Il permet aux fintechs d’accéder aux services bancaires et de commercialiser plus rapidement de nouvelles innovations.

Selon le cabinet de conseil indépendant Edgar, Dunn & Company, l’open banking apporte potentiellement de nombreux avantages aux marques: de nouvelles expériences client au point de vente, des remises basées sur les dépenses en temps réel et de meilleurs frais de traitement.

L’accès accru aux données qu’offrent les API révolutionne la fidélité. Fidel propose une autre API de ce type, bien qu’elle diffère des alternatives bancaires ouvertes par le format et la granularité des données qu’elle fournit. En se connectant à des cartes de paiement plutôt qu’à des comptes bancaires, Fidel est en mesure d’accéder à des informations détaillées, y compris la géolocalisation des commerçants, le code d’authentification, les horodatages et le MCC en temps réel, ce qui, selon lui, le rend plus apte à la fidélité.

Mayston a poursuivi: «Je pense que nous verrons un changement dans la perception de la propriété des données à l’avenir – les clients voyant leurs données comme quelque chose qui leur appartient et dont ils devraient bénéficier.

«Cela ouvre des conversations passionnantes pour les détaillants sur la monétisation des données et les nouvelles structures de données commerciales impliquant les clients. Cela devient encore plus intéressant à mesure que la liaison par carte et les opérations bancaires ouvertes se multiplient. »

L’API de liaison de cartes de Fidel fournit aux utilisateurs ce qu’ils appellent un «accès rapide et facile» aux données de transaction en temps réel de Visa, Mastercard et Amex via un point d’intégration unique. L’avènement de la liaison de cartes, dit-il, supprime plusieurs problèmes de coût, de complexité et de conformité qui rendent généralement difficile pour les entreprises d’accéder aux données de paiement.

Le fondateur et PDG de Fidel, Dev Subrata, a déclaré: «Les détaillants et les marques adoptent des approches différentes en termes de fidélisation de la clientèle, mais il est clair que le fil conducteur est la capture de données.

«L’évolution des systèmes de vente au détail pour prendre en charge la capture de données a entraîné l’utilisation de plusieurs processeurs de paiement et plates-formes sur tous les canaux, ce qui rend difficile l’identification unique des consommateurs. L’émergence de la banque ouverte et de la liaison par carte offre aux détaillants une nouvelle opportunité d’avoir une vision globale du comportement de dépenses de leurs acheteurs – et cela ouvre la voie à de nouvelles expériences client fidèles. »

