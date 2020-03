TAG Heuer, au poignet Top-Gun

TAG Heuer réintroduit ‘Autavia’ la collection inspirée des garde-temps des pilotes des années 1960

Proposé par Elisa Copeta

De 1933 à 1957, Autavia était un outil de chronométrage utilisé sur les avions et les voitures de course: le nom est en fait la combinaison de «automobile» et «aviation». Lorsque sa production a été suspendue, le PDG de l’époque, Jack Heuer, a décidé d’utiliser le nom Autavia pour le chronographe de poignet qui Tag Heuer lancée en 1962. Populaire auprès des passionnés de course et des pilotes d’aviation, la montre connaît un grand succès jusqu’à l’arrêt de sa production en 1985.

Aujourd’hui cette montre, inspirée des cockpits, revient protagoniste avec une collection de sept nouvelles références. Les modèles Autavia solotempo de 42 mm, avec boîtier en acier inoxydable, reproduisent le boîtier rond de la première génération d’Autavia et les ergots biseautés des années 1960. La lunette tournante bidirectionnelle avec échelle de 60 minutes en céramique noire, céramique bleue ou acier inoxydable rehausse le look sportif de cette montre. La couronne XL est inspirée des montres pilotes et des minuteries qui utilisaient des couronnes surdimensionnées pour faciliter leur utilisation avec des gants. Les index et les aiguilles des heures, des minutes et des secondes, revêtus de SuperLuminova®, vous permettent de lire l’heure même dans l’obscurité. Le cadran fumé, avec guichet de date à 6 heures, est disponible en noir, gris ou bleu.

Le bracelet et le bracelet de tous les modèles ils sont interchangeables. Les bracelets en cuir de veau sont disponibles en marron foncé ou marron clair, tandis que les montres avec un bracelet en acier inoxydable sont livrées avec un bracelet ‘NATO’ dans le boîtier.

En plus des modèles Autavia solotempo en acier inoxydable, la Maison Suisse a deux versions avec un boîtier en bronze: les garde-temps de 42 mm ont un cadran vert fumé ou marron avec lunette tournante bidirectionnelle en céramique noire ou marron et des bracelets en cuir marron ou kaki. Le fond en titane arbore la gravure d’une hélice et d’un pneu en hommage à la tradition automobile et aéronautique.

prix: modèle avec boîtier et bracelet en acier et lunette en céramique (photo) 3 050 €; modèle avec boîtier en bronze, lunette en céramique et bracelet en cuir 3 500 €

L’article complet a été publié dans le numéro de mars du magazine Wall Street Italia.