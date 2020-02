Taux de base détenu – qu’est-ce que cela signifie pour les emprunteurs hypothécaires?

La semaine dernière, la Banque d’Angleterre a annoncé que le taux de base se maintiendrait après le vote du Comité de politique monétaire pour le maintenir à 0,75%. Alors, qu’est-ce que cela signifie pour ceux qui ont déjà et ceux qui veulent obtenir une nouvelle hypothèque?

Avant l’annonce, il y avait beaucoup de spéculations que le taux de base subirait une nouvelle baisse après un certain pessimisme entourant les effets des bouleversements politiques et de l’incertitude du Brexit; mais la décision de maintenir le taux de base indique qu’il y a confiance dans l’économie britannique.

Paresh Raja, PDG de Market Financial Solutions, a déclaré: «La Banque d’Angleterre fait preuve de prudence lorsqu’elle décide du taux d’intérêt, donc le fait qu’elle ait décidé de le laisser à 0,75% est une décision importante.

“La confiance des investisseurs est de retour, et nous sommes susceptibles de voir les marchés afficher une performance modeste au lendemain de cette annonce.”

Les taux hypothécaires restent compétitifs

Si le taux de base avait été réduit, il aurait pu intensifier encore la concurrence entre les prêteurs hypothécaires. Cependant, le climat de faible taux d’intérêt signifie que les bonnes affaires disponibles pour les emprunteurs ne devraient pas disparaître de sitôt.

Il est possible que la Banque d’Angleterre envisage d’augmenter le taux de base au cours des prochains mois, selon la façon dont le Brexit se déroulera. Par conséquent, les emprunteurs qui cherchent à acheter ou à réhypothéquer pourraient envisager de conclure une offre à bas prix le plus tôt possible.

Cependant, il leur est conseillé de ne pas paniquer à propos d’une forte augmentation des taux de sitôt, avec une croissance économique prévue pour le premier trimestre de 2020 à un modeste 0,2% et toute l’année projetée à seulement 0,75%.

Daniel Hegarty, PDG de Habito, a déclaré: “Nous espérons que l’approche” garder son calme et continuer “pour maintenir les taux d’intérêt complétera le rebond observé dans la confiance des consommateurs après les élections et fera bouger le Royaume-Uni en 2020.”

Les approbations hypothécaires montrent un marché confiant

Au cours des derniers mois, la concurrence entre les prêteurs a vu plus de produits que jamais disponibles à la fois sur les marchés hypothécaires résidentiels et d’achat à la location. Les taux sont historiquement bas pour de nombreux emprunteurs, qui sont invités à en profiter dans la mesure du possible.

Les dernières données publiées pour 2019 ont montré que les approbations de prêts hypothécaires résidentiels avaient connu une reprise significative par rapport à 2018, avec le plus grand nombre d’hypothèques approuvées au cours des quatre dernières années. La valeur du marché hypothécaire est également en hausse et le secteur connaît un regain de confiance depuis les élections générales de décembre.

Le taux de base de base détenu – qu’est-ce que cela signifie pour les emprunteurs hypothécaires? est apparu en premier sur BuyAssociation.