Taxe: le bonus Renzi de 80 euros pourrait s’élever à 100 euros. Voici qui l’obtiendra

Le gouvernement dirigé par le premier ministre Giuseppe Conte travaille à définir la réduction annoncée du coin fiscal et, selon les dernières rumeurs, se traduira par une bonus de 1200 euros par an directement dans le chèque de paie.

Bonus Renzi: voici comment cela pourrait changer

Pour y parvenir, l’exécutif jaune-rouge envisage de mettre la main sur le bonus Renzi de 80 euros par mois qui en fait sera élargi. Les tranches de revenu sur lesquelles vous recevrez le bonus avec différents montants sont les suivantes:

revenu entre 8 mille et 28 mille: bonus de 100 euros, 1220 euros par an

revenus entre 28 mille et 35 mille euros: bonus de 80 euros par mois, 960 euros par an.

La nouveauté est que le Bonus Renzi à partir de 80 euros en substance, il sera augmenté pour ceux qui le perçoivent déjà et en même temps, il sera étendu à tous les travailleurs jusque-là exclus. Pour la tranche de revenus comprise entre 35 et 40 milliers d’euros par an, l’Exécutif pourrait introduire un mécanisme progressif d’utilisation du bonus, à définir, ce qui pourrait signifier que plus les revenus augmenteront, moins il y aura d’allégements fiscaux.

Pour l’instant, nous sommes encore en phase de planification, mais les simulations à l’étude par le Trésor confirmeraient la faisabilité de l’augmentation qui devrait débuter en juillet.

Accueillir l’intervention sur le coin fiscal Italia Viva, le parti fondé par Matteo Renzi. Interrogé sur le sujet, le député Iv Luigi Marattin a déclaré:

Italia Viva se félicite, mais envisage déjà une réforme plus large de l’impôt sur le revenu. «L’idée, qui semblait prévaloir, d’étendre la prime de 80 euros également à ceux qui gagnent de 26 600 à 35 000 euros (et peut-être d’en faire une déduction pour la plupart des bénéficiaires) semble un bon point de départ.

Aussi parce que lorsque Renzi était secrétaire du Parti démocrate, les 80 euros pour quelqu’un étaient une «lacune». Maintenant, cependant, ils doivent également être étendus à d’autres. Nous nous félicitons donc de ce changement de perspective. Mais nous sommes surtout intéressés par l’ensemble réforme de l’impôt sur le revenu de 2021 “.