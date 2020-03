Taxes sur l’essence, combien payons-nous en trop pour chaque litre?

Le prix du carburant est bien inférieur à ce que vous payez à la station-service. Mais en Espagne, il existe des «taxes spéciales sur les hydrocarbures», qui augmentent considérablement leur prix final avec 21% de TVA. Combien de ce que nous payons est de l’essence et combien sont les taxes?

Il est bien connu que ce que nous payons essence et le diesel C’est très différent de prix«vrai» carburant. Les taxe qu’ils s’appliquent sont vraiment super. Maintenant, savez-vous exactement ce que sont les taxes? Et en approfondissant la question, savez-vous dans quelle mesure ils affectent le prix final des carburants en Espagne?

Avant d’aller plus loin, et de voir en détail et attentivement quelles sont les taxe qui s’appliquent à la essenceVous devez savoir que plus de la moitié de ce que nous payons pour le carburant est une taxe. Cependant, ce n’est pas quelque chose qui se produit uniquement en Espagne, mais se produit plutôt dans toute l’Europe et, en outre, dans certains de nos pays voisins, la situation est encore plus frappante car les impôts sont encore plus élevés.

Depuis 2012, la TVA applicable aux carburants est de 21%, et non 18%.

Quelles taxes sont payées pour l’essence et le diesel en Espagne?

Il existe trois taxes sur les carburants, qui sont les suivantes:

La TVATaxes spéciales sur les hydrocarbures.Taxe d’État sur les ventes au détail.

Le La TVA qui s’applique aux carburants est de 21%, comme vous l’auriez sûrement déjà supposé. Cependant, les Taxes Spéciales sur les Hydrocarbures, d’autorité étatique, sont une quantité fixe par litre, bien qu’il soit calculé pour chaque 1000 litres. Et c’est une quantité différente pour chaque carburant.

La taxe de vente au détail de l’État est de quelques centimes d’euro pour chaque litre de carburant. Auparavant, une taxe était appliquée par la communauté autonome, mais depuis 2019, les impositions ont été simplifiées et maintenant il n’y a qu’une taxe générale et spécifique, en plus de TVA applicable qui, comme nous l’avons avancé, est de 21%.

A ce moment, essence sans plomb 98 octane et plus sont taxés avec 431 € / 1000 litres type général et autres 72 € pour 1 000 litres de type spécial; le reste de l’essence sans plomb, cependant, 400,69 € / 1000 litres type général et encore,72 euros type spécial. Les carburants diesel à usage général sont gravés de 307 € / 1000 litres type général et encore une fois 72 euros type spécial. D’autre part, les carburants diesel utilisables comme carburant sont appliqués 78,71 € / 1000 litres type général et 18 euros type spécial.

Trois charges s’appliquent aux carburants, et deux d’entre elles sont fixes par litre.

Combien de ce que vous payez est de l’essence et combien sont les taxes

Pour le savoir, il vous suffirait de prendre le carburant en question, vérifiez le taxes spéciales sur les hydrocarbures à appliquer et ajoutez le type général et spécial. Si cette somme, qui nous donnera un montant pour mille litres, nous la divisons par mille, le résultat qui sera donné est un prix fixe par litre; par conséquent, nous n’aurions qu’à le soustraire du prix du carburant pour savoir combien nous payons pour l’essence ou le diesel, et combien de taxe.

Type général Type spécial Résultat (÷ 1000) Essence 98431 euros72 euros0,53 euros / litre Essence 95400,69 euros72 euros0,47269 euros / litreDiesel307 euros72 euros0,379 euros / litre

Dans le cas de diesel B, utilisé pour les véhicules spéciaux, les machines agricoles et autres, les taux d’imposition sont beaucoup plus bas. Dans ce cas, nous parlerions 0,09671 euros / litre de carburant.

Reprenant les carburants habituels, qui sont les 98 essence, 95 essence et diesel dans ses différentes options, pour chaque litre que nous payons 0,53 €, 0,47 € et 0,38 €, respectivement. Mais n’avons-nous pas dit que plus de la moitié du prix du carburant était taxé? En effet, ce calcul ne tenant pas encore compte de la application de 21% TVA.