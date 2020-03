Technologique promouvoir le bureau à domicile contre le coronavirus

Streaming Google

La firme de Mountain View a annoncé qu’après la diffusion du Covid-19, elle bénéficiera d’appels vidéo et de conférences en streaming gratuits, qui appartiennent normalement au format d’abonnement GSuite. Les fonctionnalités de visioconférence Hangouts Meet, désormais ouvertes, permettent Réunions pour plus de 250 participants par appel, diffusant jusqu’à 100 000 téléspectateurs et vous pouvez enregistrer ces réunions et les enregistrer sur Google Drive.

Le service gratuit sera disponible jusqu’au 1er juillet 2020.

Microsoft sur un ordinateur distant

L’entreprise de Seattle a également proposé aux entreprises et aux utilisateurs de communiquer à distance sur le lieu de travail. La firme a annoncé qu’elle mettra à disposition, sans payer, la plateforme Teams qui fait partie d’Office 365.

Microsoft précise qu’en cas de licence pour ce logiciel, Office 365, les utilisateurs peuvent déjà utiliser cet outil qui leur permet de faire des choses comme partager des documents et lier des vidéoconférences, mais s’ils n’ont pas cet accès, ils peuvent désormais utiliser une version freemium, que vous ayez un compte de messagerie professionnel, universitaire ou personnel dans Gmail ou Outlook.

