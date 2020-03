Ted Baker accepte la vente de 78,75 millions de livres sterling du siège social et fournit une mise à jour sur le coronavirus

197 des sites de Ted Baker ont fermé leurs portes sur un total de 416 sites dans le monde, en raison de mesures de verrouillage aux États-Unis, au Canada, en France, en Espagne, en Allemagne, au Portugal et en Belgique.

// Ted Baker finalise la vente de 78,75 millions de livres sterling du siège social d’Ugly Brown Building à Londres au régime de pensions de British Airways

// Il a suspendu toutes les dépenses d’investissement non essentielles, arrêté les dépenses de fonctionnement discrétionnaires au milieu du coronavirus

// Cependant, il a mis en évidence une perturbation minimale de la chaîne d’approvisionnement, la majorité des usines chinoises étant désormais opérationnelles

Ted Baker a annoncé qu’il avait convenu des conditions de vente de son siège social à Londres, tout en fournissant une mise à jour sur les circonstances dues à la crise des coronavirus.

Le détaillant de mode a confirmé qu’il avait échangé des contrats avec une filiale en propriété exclusive de British Airways Pension Trustees Limited concernant la vente de The Ugly Brown Building, le bâtiment de Londres qui abrite le siège de Ted Baker.

Ted Baker a déclaré que la contrepartie de la vente est de 78,75 millions de livres sterling et sera payée en espèces à la fin, qui devrait avoir lieu en juin 2020.

Le détaillant a ajouté que le produit net de la vente d’au moins 72 millions de livres sterling serait utilisé pour rembourser la dette existante afin de réduire considérablement l’effet de levier de la société.

À la suite de la vente, Ted Baker a conclu un bail à court terme de l’immeuble, mais une fois la vente terminée en juin, il conclurait une option pour prendre un bail à long terme d’une partie d’une propriété adjacente nouvellement développée.

Ted Baker a également annoncé que son syndicat de banques prêteuses avait accepté d’augmenter la marge de garantie de ses installations de 13,5 millions de livres sterling jusqu’en décembre 2020.

Le détaillant a déclaré que la disponibilité de ce financement supplémentaire offre une plus grande flexibilité financière tandis que Ted Baker poursuit son programme de transformation.

Ted Baker a déclaré que tous les détails à ce sujet seraient fournis dans ses résultats annuels en mai.

Pendant ce temps, le détaillant de mode a déclaré qu’il continuait à surveiller et à répondre aux conseils du gouvernement, ainsi qu’à participer au dialogue avec les associations professionnelles concernées, sur tous ses marchés commerciaux au milieu de la crise croissante des coronavirus.

Ted Baker a confirmé qu’il prendrait une série de mesures pour réduire les coûts et protéger les flux de trésorerie, y compris la suspension de toutes les dépenses en capital non essentielles, l’arrêt des dépenses d’exploitation discrétionnaires et la restriction sévère des voyages.

Il a ajouté que «toutes les opportunités disponibles» pour convenir d’un rééchelonnement ou d’une réduction des paiements étaient à l’étude avec les propriétaires, les fournisseurs et le HMRC, en particulier depuis l’annonce faite hier par le gouvernement de couvrir jusqu’à 80% des salaires.

Ted Baler a également salué la suspension des taux d’affaires du gouvernement pour les 12 prochains mois, soulignant qu’il avait payé des taux d’affaires de 6,2 millions de livres sterling pour l’exercice en cours.

Le détaillant de mode a ensuite souligné qu’il y avait eu une perturbation minimale de sa chaîne d’approvisionnement, la majorité de ses usines en Chine étant désormais de nouveau opérationnelles.

“Le groupe n’envisage pas actuellement de rupture d’approvisionnement et les niveaux de stocks sont suffisants”, a indiqué Ted Baker dans un communiqué.

La marque de mode britannique a déclaré que 197 de ses magasins et concessions ont temporairement fermé leurs portes sur un total de 416 emplacements dans le monde, en raison de mesures de verrouillage aux États-Unis, au Canada, en France, en Espagne, en Allemagne, au Portugal et en Belgique à la suite de la pandémie de coronavirus.

Ted Baker a déclaré que ces marchés représentaient environ 38% de ses ventes au détail mondiales.

“Le canal de commerce électronique de Ted Baker s’est révélé beaucoup plus résilient et les performances de l’exercice à ce jour (huit dernières semaines) ont augmenté de 16% par rapport à l’année dernière, bien qu’avec une certaine variabilité au cours des dernières semaines”, a déclaré le détaillant.

“Le service de commerce électronique continue de fonctionner pour les clients comme d’habitude, et est un canal que le groupe gérera de manière intensive pendant cette période de fermetures de magasins.”

Ted Baker a également déclaré qu’il était trop tôt «pour fournir des orientations significatives pour l’exercice 2021», mais la société mettra à jour les investisseurs pendant les résultats annuels de mai.

Conformément aux prévisions précédentes, Ted Baker prévoyait que le bénéfice avant impôts sous-jacent se situerait entre 5 millions et 10 millions de livres sterling pour l’exercice clos le 26 janvier.

