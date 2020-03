Ted Baker, Moss Bros, The Works et plus fermer magasins

// Ted Baker, Moss Bros, The Works, The Entertainer le dernier à fermer temporairement des magasins britanniques en raison d’une pandémie de coronavirus

// Parmi les autres confirmations de fermetures temporaires, citons Ann Summers, Beaverbrooks, Watches of Switzerland, Crew Clothing

// Fortnum & Mason & Carpetright annoncent des fermetures partielles. Les halles alimentaires F&M du navire amiral de Piccadilly restent ouvertes

Ted Baker, Moss Bros, The Works, The Entertainer et plusieurs autres sont devenus le dernier lot de détaillants annonçant des fermetures temporaires de magasins en raison de la pandémie de coronavirus.

Pendant ce temps, Fortnum & Mason et Carpetright ont révélé qu’ils fermeraient partiellement. (Faites défiler vers le bas de l’article pour la liste à jour des détaillants qui ont fermé)

La nouvelle survient alors que l’industrie britannique du commerce de détail continue d’être battue par une crise provoquée par la pandémie, les acheteurs désertant les rues et les centres commerciaux au milieu des conseils du gouvernement de rester ou de travailler à domicile dans le but de freiner la propagation rapide de Covid-19.

LIRE LA SUITE:

Dans une mise à jour du marché boursier ce matin, Ted Baker a déclaré que la grande majorité de ses magasins dans le monde ont maintenant fermé en raison de l’épidémie de Covid-19.

Ted Baker a déclaré que 384 de ses 416 magasins dans le monde – plus de 90% de sa succession – ont été fermés jusqu’à nouvel ordre.

Ces magasins ont représenté 68% des ventes au cours du dernier exercice.

Un porte-parole a confirmé auprès de Retail Gazette que le parc de magasins de Ted Baker au Royaume-Uni faisait partie des fermetures mondiales de magasins, bien que des concessions soient restées ouvertes dans les cas où ils étaient situés avec des magasins qui sont toujours ouverts.

Il survient après que Ted Baker a publié une déclaration après la clôture de la bourse vendredi indiquant qu’un 197 premiers magasins et concessions dans le monde avaient temporairement fermé, en raison de mesures de verrouillage aux États-Unis, au Canada, en France, en Espagne, en Allemagne, au Portugal et en Belgique à la suite de la pandémie de coronavirus.

Pendant ce temps, Moss Bros a fermé temporairement tous ses magasins – moins de deux semaines après avoir accepté une offre de rachat des propriétaires de la chaîne de vêtements rivale Crew Clothing.

Crew Clothing a également fermé tous ses 82 magasins au Royaume-Uni jusqu’à nouvel ordre.

Brigadier Acquisition, un véhicule du propriétaire de vêtements d’équipage Michael Shina, avait annoncé le 12 mars son offre en espèces convenue de 22p par action / 22,6 millions de livres sterling de Moss Bros.

Dans le secteur de la bijouterie, Watches of Switzerland et Beaverbrooks ont annoncé qu’elles fermeraient temporairement leurs magasins en raison de la pandémie.

Watches of Switzerland a déclaré qu’il commercialisait bien avant l’épidémie de coronavirus, avec une croissance de 12% à données comparables sur un an, grâce à une augmentation de 16,8% des ventes du groupe au cours des sept semaines précédant le 15 mars.

Cependant, il a averti que la pandémie signifiait que les ventes seraient touchées et que le chiffre d’affaires total prévu pour l’année jusqu’au 26 avril devrait se situer entre 809 millions et 812 millions de livres sterling – par rapport aux prévisions précédentes de 891 millions de livres sterling.

Watches of Switzerland a fermé tous ses magasins aux États-Unis et au Royaume-Uni et a déclaré qu’il s’attendait à ce que les fermetures de magasins se poursuivent au cours de son nouvel exercice, qui commence le 27 avril.

Pour compenser la perte de ventes des magasins, il a réduit les dépenses discrétionnaires, réduit le fonds de roulement et retardé tous les projets à forte intensité de capital.

«Notre priorité est la santé et le bien-être de nos collègues et clients en ces temps sans précédent», a déclaré le directeur général Brian Duffy.

«Nous prenons les mesures nécessaires pour atténuer et minimiser l’impact de cette crise sur notre entreprise.

«Nous restons confiants dans les fondamentaux solides qui sous-tendent la catégorie des montres de luxe, y compris sa grande préservation de la valeur.

“La demande reste forte et nous prévoyons que ce sera le cas lorsque le marché reviendra à des conditions plus normales.”

Le détaillant de bijoux rival Beaverbrooks a déclaré qu’il fermerait temporairement tous les 69 magasins britanniques à partir de 17 heures ce soir.

“La sécurité et le bien-être de nos clients, de nos collègues et de la communauté au sens large restent notre priorité absolue et nous voulons faire de leur mieux”, a déclaré la société dans un communiqué.

“C’est donc avec un cœur extrêmement lourd que nous avons pris la décision de fermer l’ensemble de nos 69 magasins à partir de 17 heures le lundi 23 mars.

«Cette décision affectera évidemment grandement nos centaines de collègues de magasin, notre famille Beaverbrooks, et les soutenir est notre priorité numéro un en ce moment.»

Pendant ce temps, Ann Summers a fermé tous ses magasins et a accepté de donner le plein salaire au personnel jusqu’à au moins fin avril.

Pourtant, comme presque tous les autres détaillants qui ont fermé leurs magasins, il continue de faire du commerce en ligne.

The Entertainer a également annoncé son intention de fermer ses 172 magasins à travers le Royaume-Uni en raison de la pandémie de Covid-19.

Le détaillant de jouets a déclaré que tous les magasins fermeront à 17 heures ce soir (23 mars) jusqu’à nouvel ordre, les clients étant invités à faire leurs achats en ligne.

D’autre part, The Works a déclaré qu’au cours des neuf semaines précédant le 15 mars, il avait enregistré une hausse de 2,9% des ventes à données comparables.

Il a ajouté que la semaine dernière, malgré la baisse de la fréquentation des rues, le détaillant d’artisanat, de jouets et de papeterie a connu “une augmentation significative des ventes, à la fois dans les magasins et en ligne”.

Il a crédité cette demande croissante de produits liés à l’enseignement à domicile et de matériel de pleine conscience pour aider à «vaincre l’ennui» alors que les Britanniques suivent de plus en plus les conseils de rester à la maison pendant la pandémie.

Cependant, The Works a annoncé qu’il fermerait désormais tous ses magasins à partir de ce soir, mais les clients peuvent toujours acheter en ligne.

Il a également révélé des mesures pour aider à gérer sa base de coûts et ses flux de trésorerie pendant la pandémie, telles que la réduction des dépenses opérationnelles discrétionnaires et la suspension de tous les investissements en capital non essentiels – qui comprend le nouveau programme de rol lout magasin.

The Works est également le dernier détaillant à révéler qu’il était en pourparlers avec les propriétaires concernant des mesures visant à réduire les sorties nettes de trésorerie sur les loyers des magasins pendant la fermeture des magasins, tout en avertissant qu’il ne s’attendait pas à déclarer un dividende pour les actionnaires pour l’année se terminant 26 avril.

“Compte tenu de l’incertitude persistante en raison de Covid-19, le conseil d’administration ne juge pas approprié de fournir des orientations pour les exercices se terminant en avril 2020 ou avril 2021”, a déclaré The Works dans un communiqué.

Alors que les détaillants font de gros efforts et ferment leur magasin complet, certains ont mis en place des fermetures partielles.

Carpetright a fermé tous ses petits magasins dans la rue aujourd’hui, mais a déclaré que ses emplacements de parc de vente au détail – où la distance sociale est plus facile à respecter – restent ouverts, bien que les heures de négociation soient réduites.

Il a également cessé d’accepter de nouvelles nominations pour les arpenteurs-géomètres.

Pendant ce temps, le grand magasin de luxe Fortnum & Mason a déclaré qu’il ne garderait ouverts que les halls de restauration de son produit phare Piccadilly, tandis que son site Web en ligne continuera d’être opérationnel pour la nourriture, les boissons et entravera les livraisons dans le monde entier.

«Notre réputation a toujours été bâtie sur la base de la fourniture d’aliments de qualité à nos clients», a déclaré le détaillant du patrimoine.

“Par conséquent, nos Food Halls (G & LG) restent ouverts, prêts à servir les nombreux résidents locaux qui comptent sur Fortnum pour leurs achats de nourriture, mais les étages supérieurs ont été temporairement fermés.

«Pour tous les résidents locaux qui s’isolent d’eux-mêmes ou qui ne peuvent pas venir chez nous, nous ferons de notre mieux pour vous livrer.»

Bien que de nombreux détaillants n’aient pas clairement expliqué comment ils soutiendraient le personnel de l’atelier lors des fermetures temporaires de magasins, ils pourraient accepter le gouvernement sur son offre récemment annoncée de couvrir jusqu’à 80 pour cent des salaires pour tout emploi affecté par la pandémie.

La dernière tranche de fermetures temporaires de magasins fait suite à des mouvements similaires d’un groupe d’autres détaillants – dont H&M Group, Primark, Waterstones, Debenhams, John Lewis, Arcadia Group, Inditex, New Look et Edinburgh Woolen Group.

Le gouvernement n’a pas encore ordonné de verrouillage spécifique pour le secteur de la vente au détail, comme il l’a fait pour les secteurs de l’hôtellerie et des loisirs, mais la spéculation est répandue qu’une annonce est imminente.

Liste complète des détaillants (jusqu’à présent) qui ont temporairement fermé leurs magasins britanniques:

Ted Baker

Les travaux

Moss Bros

Ann Summers

Montres de Suisse

Fortnum & Mason (sauf pour la salle de restauration)

Vêtements d’équipage

Tapis droit (partiel)

Debenhams

Charles Tyrwhitt

The White Company

Velours menthe

Matchesfashion

Columbia

Timberland

Dune

Anthropologie

Beaverbrooks

HMV

Waterstones

Foyles

Kurt Geiger

Primark

Edinburgh Woolen Mill Group (Jaeger, Austin Reed, Peacocks, Bonmarche, Jane Norman, Ponden Home, Edinburgh Woollen Mill)

Timpson

John lewis

Clarks

Ikea

Groupe Arcadia (Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Miss Selfridge, Wallis, Evans)

Nouveau look

River Island

Groupe H&M (Weekday, Arket, Monki, Cos, H&M Home et autres histoires, H&M)

Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, Zara Home)

TK Maxx

Reiss

Adidas

Gant

Selfridges

Harrods

Fenwick

Liberty London

Harvey Nichols

Le magasin du corps

Boden

Hobbs

Michael Kors

Urban Outfitters

Écart

Oasis et entrepôt

Mousson

Oxfam

La British Heart Foundation

Lego

Abercrombie & Fitch

Pomme

Calvin Klein

Sweaty Betty

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette