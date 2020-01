Ted Baker nomme un directeur de la clientèle alors que la recherche d’un PDG et d’un président se poursuit

Jennifer Roebuck rejoint Ted Baker à un moment tumultueux.

// Ted Baker nomme Jennifer Roebuck au nouveau poste de directeur de la clientèle

// Elle développera une stratégie client & digitale et explorera de nouvelles opportunités de partenariat digital

// Ted Baker dit que sa recherche d’un nouveau PDG et président continue et progresse bien

Ted Baker a nommé Jennifer Roebuck au nouveau poste de chef de la direction des clients, alors que la recherche d’un nouveau chef de la direction et d’un nouveau président se poursuit.

Le détaillant de mode a déclaré que Roebuck avait été sélectionnée après un «processus de recherche approfondi» et qu’elle allait passer à son nouveau poste après avoir travaillé pour French Connection et Feelunique, où elle était respectivement directrice du marketing multicanal et directrice du marketing.

Roebuck est également actuellement un administrateur non exécutif au conseil d’administration de Ted Baker, mais quittera ce poste en avril en raison de rejoindre l’équipe de direction du détaillant à temps plein.

En tant que nouveau chef de la clientèle, la mission de Roebuck consistera à développer une stratégie client et numérique à travers l’activité de Ted Baker et à explorer de nouvelles opportunités de partenariat numérique pour accélérer la croissance.

Roebuck rejoint le détaillant de mode à un moment tumultueux.

La semaine dernière, il a été révélé que sa bévue comptable était presque trois fois plus grave qu’elle ne le pensait, après que les auditeurs ont découvert que la valeur de l’inventaire des actions de Ted Baker avait été surestimée de 58 millions de livres sterling – une énorme augmentation par rapport aux estimations initiales comprises entre 20 millions et 25 millions de livres à la fin de l’année dernière.

La bévue comptable a également suivi une année 2019 difficile pour Ted Baker, avec des avertissements de bénéfices, un scandale de harcèlement sexuel, des actions en baisse et la sortie de dirigeants clés.

«Nous sommes ravis que Jennifer se joigne à l’équipe de direction», a déclaré Sharon Baylay, présidente par intérim de Ted Baker.

«Son expérience dans la transformation numérique et le marketing de marque, en particulier dans le secteur du style de vie et de l’habillement, bénéficiera énormément à l’équipe de direction, car ils cherchent à positionner l’entreprise pour un succès futur.

«Comme Jennifer quittera le conseil d’administration, je tiens également à la remercier pour son temps et sa précieuse contribution jusqu’à maintenant.»

Roebuck a déclaré: «Je suis extrêmement heureux d’assumer le rôle de CCO.

«Mon passage au conseil d’administration a renforcé mon opinion selon laquelle Ted est une grande marque et une grande entreprise et j’ai hâte de contribuer à son succès futur.»

Ted Baker a également informé le marché de sa recherche d’un nouveau chef de la direction et président permanent, affirmant que la recherche «progresse bien».

Les actions sont tombées à des creux de 16 ans en décembre lorsque le directeur général Lindsay Page et le président David Bernstein ont annoncé leur départ.

Page n’avait été chef de la direction que pendant environ neuf mois, après avoir succédé au fondateur Ray Kelvin, qui a été pris dans un scandale de harcèlement à la suite d’allégations du personnel.

Kelvin, qui détient toujours 35% de Ted Baker, a toujours nié toutes les allégations.

