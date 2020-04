Téléchargez et construisez la Ford Mustang Bullit et Ford Lobo avec votre famille dans cette quarantaine

Pour que vous puissiez profiter de cette quarantaine en compagnie de votre famille, il sera désormais possible de construire l’emblématique Mustang Bullitt ou Ford Lobo grâce aux modèles à construire présentés sur le Blog Ford Mexico.

Ces modèles sont téléchargeables et gratuits pour le public dans le cadre de l’initiative “Ford Magical Papercut & Colors”, conçue pour toute la famille et les fans de ces modèles que vous pouvez télécharger dans la ligue suivante:

http://ow.ly/22yG50zaD26

Les modèles disponibles pour télécharger et imprimer sont: Ford Lobo et Mustang Bullit. Le premier en bleu et le second dans sa couleur verte emblématique. En outre, il existe des options en blanc pour que vous puissiez éclairer et décorer à votre guise.

Rejoignez la dynamique! Construisez votre Ford Lobo et Mustang Bullit en compagnie de votre famille, profitez d’un grand moment et montrez-nous votre travail final sur nos réseaux sociaux.

Qu’attendez-vous pour télécharger et avoir dans votre maison la Bullita et la Ford Lobo que vous vouliez tant?

Clarification:

Le contenu affiché est sous la responsabilité de l’auteur et reflète son point de vue, mais pas l’idéologie de atraccion360.com

