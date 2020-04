Telefónica et Wayra recherchent des projets de blockchain établis en Amérique latine

Wayra, l’accélérateur de startups fondé par Telefónica, est à la recherche d’entreprises matures qui apportent des solutions innovantes à l’entreprise de télécommunications et à ses clients.

Comme annoncé récemment, l’entreprise, qui depuis sa fondation a financé des startups et des projets émergents, recherchez maintenant des projets un peu plus avancés et qu’ils ajoutent de leurs capacités à l’amélioration des produits et services de la société mère.

Les entreprises doivent poursuivre des domaines tels que l’Internet des objets (IoT), la réalité virtuelle et la réalité augmentée, l’analyse des données, l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique, la cybersécurité, et enfin les technologies financières et blockchain. Ceux qui demandent à participer à l’accélérateur dans cette nouvelle période recevront un financement pouvant aller jusqu’à 250 000 EUR.

Auparavant, Wayra avait établi des bureaux dans certains pays des Amériques, mais ces espaces physiques ont été fermés principalement en raison de décisions opérationnelles qui poursuivent des projets et des entreprises plus établis. Dans les rapports de presse, Johanna Harker, directrice de Wayra en Colombie, a indiqué: «Nous avons fermé les espaces parce que nous investissons dans des startups matures et qu’elles ont déjà des bureaux. Lorsque nous avons accéléré des projets à un stade très précoce, ils avaient besoin d’un endroit pour aller travailler, il a donc été décidé de mettre fin aux espaces dans certains pays, mais pas aux opérations. »

CriptoNoticias s’est entretenu avec Agustín Rotondo, directeur régional de Wayra pour l’Argentine, le Chili et le Pérou, des plans de Wayra dans la région.

Quelles sont les perspectives de croissance de Wayra pour les sociétés de blockchain et de fintech de Latam d’ici 2020?

En mettant l’accent sur la facilitation de la croissance et de l’échelle des startups technologiques avec les clients de Telefónica, la société continuera de progresser avec les programmes d’activation, une série de propositions qui ouvrent les plateformes de Telefónica pour rapprocher les dernières technologies des startups. En ce sens, nous espérons lancer notre «Blockchain Activation Program», dans lequel nous rechercherons des startups du secteur et leur donnerons la possibilité de se connecter avec notre plateforme Blockchain.

Si une entreprise veut réussir dans la blockchain, quelles sont actuellement les caractéristiques les plus importantes pour y parvenir?

Chez Wayra, nous recherchons des entreprises technologiques dotées de modèles économiques validés et à fort impact. Dans notre cas, lorsque nous analysons une société Blockchain pour investir ou établir un lien commercial avec Telefónica, nous voyons principalement que la technologie est appliquée à une analyse de rentabilisation qui fournit une solution à un problème spécifique, avec un marché potentiel pertinent et évolutif. Cela dit, il est essentiel que derrière le projet, il y ait une équipe solide et préparée, capable de réaliser cette vision commerciale et de saisir ce marché potentiel.

Quels défis pour 2020 et quelle sera la dynamique de la transformation numérique? Où sont les opportunités cette année?

Il est clair que le Covid-19 marque un avant et un après pour toutes les industries, avec la transformation numérique comme protagoniste principal. Comme le dit un mème qui circule: Covid est devenu le facteur le plus efficace pour accélérer la transformation numérique dans les entreprises. Aujourd’hui, le télétravail / le bureau à domicile est la norme, les webinaires sont le pain quotidien et la numérisation des processus est la seule chose qui permet à de nombreuses entreprises de survivre. L’élan de la transformation est définitivement maintenant. Sans aucun doute, cette crise entraînera une période de récession (espérons-le courte), mais seules les entreprises qui ont réussi à se transformer pourront profiter de la reprise et reprendre la croissance.

Le programme d’activation de la blockchain est, selon son site Web, fournisseur d’une suite d’outils sur une plateforme de blockchain appelée Trust, où les actifs numériques peuvent être suivis, tokenisés, effectuer des paiements ou des transferts efficaces et confirmer la validité des informations, et que les entreprises Les participants peuvent utiliser pour créer des solutions.

Telefónica semble accroître son fort intérêt pour la région sud-américaine, et en particulier le développement de la blockchain. Comme nous l’avons signalé au cours du dernier mois de mars, la société investira un montant indéterminé de capital-risque dans le fonds Redpoint Eventures, où diverses entreprises sont situées dans divers domaines technologiques.

CriptoNoticias a contacté Jorge Ordovás, co-chef de l’équipe blockchain de Telefónica, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la presse.