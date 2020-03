Telefónica investit dans un fonds brésilien qui soutient les initiatives de la blockchain

Faits saillants:

La société injectera des capitaux dans Redpoint Eventures pour dynamiser l’écosystème des startups.

Le montant investi n’a pas été officiellement divulgué, mais on parle de 215 000 $ par entreprise.

La multinationale espagnole de télécommunications Telefónica, par le biais de sa filiale Innovation Ventures, investira un montant non divulgué de capital-risque dans le fonds brésilien Redpoint Eventures, une initiative visant à stimuler le développement de startups axées sur le monde numérique, y compris celles qui utilisent blockchains.

Les domaines d’intérêt pour promouvoir des projets comprennent des initiatives avec les réseaux 5G, l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle (AI), la blockchain et les solutions basées sur le cloud, entre autres branches. L’engagement de Telefónica envers les startups locales fait partie d’un Politique mondiale pour soutenir des projets technologiques dans le monde, atteignant déjà des entreprises aux États-Unis, Canada, Espagne, Israël, France et maintenant Brésil.

Bien que le montant investi n’ait pas été officiellement annoncé, les médias locaux mentionnent que les entreprises pourraient recevoir jusqu’à 215 000 $ US pour mener à bien leurs projets dans l’un de ces domaines.

Le Brésil est l’un des quatre fonds internationaux qui recevront des capitaux. Les trois autres sont situés aux États-Unis (Alter Venture Partners), en Israël (Vintage Investment Partners) et en Espagne. Dans ce dernier pays, il n’a pas été révélé quelle entreprise gérera les fonds.

L’investissement de Telefónica au Brésil est en phase avec son soutien à des projets qui utilisent la technologie comptable distribuée (DLT) pour diverses utilisations à l’échelle mondiale, y compris celles liées aux services financiers ou à l’impact social. Il y a un mois, il a été signalé qu’Innovation Ventures avait participé à l’un des premiers tours de table de la startup israélienne Clear Blockchain Technologies.

En fait, depuis 2019, en collaboration avec l’Association des parcs scientifiques et technologiques d’Espagne (APTE), Telefónica développe un réseau basé sur la blockchain pour 8000 entreprises. Le projet ambitieux serait l’un des plus grands consortiums de blockchain d’Espagne, dépassant même le consortium Alastria. Par le biais de son accélérateur de projet Wayra, Telefónica développe son programme d’activation de Blockchain pour contribuer aux entreprises qui souhaitent intégrer cette technologie dans leurs modèles économiques, si nécessaire.

La comptabilité distribuée est une technologie originale de Bitcoin en tant que système numérique. Son principal lien est avec les crypto-monnaies telles que le bitcoin, mais au fil des années, des dizaines d’entreprises à travers le monde ont adopté ce type de système pour la traçabilité des produits, la certification des documents ou même l’identité numérique.

DLT permet à deux personnes ou plus d’effectuer des transactions de toute nature (données, valeur) sans la participation d’intermédiaires ou de tiers de confiance. Dans le réseau, de nature décentralisée et distribuée, toutes les informations sont enregistrées. Une fois les données incluses, elles ne peuvent plus être modifiées et sont visibles par tous.