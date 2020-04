Tencent, Baidu et les dirigeants de la PBoC rejoignent le nouveau comité chinois de la blockchain

Le gouvernement central de la République populaire de Chine a officiellement annoncé les membres de son nouveau comité national de la blockchain, qui sera chargé de fixer les normes pour l’industrie en plein essor de la blockchain et sera dirigé par certains des cadres les plus notables du pays.

Selon une annonce officielle du ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information (MIIT), le comité est actuellement composé de 71 membres. L’organe directeur, appelé le comité technique pour la normalisation de la technologie de la chaîne de blocs et le livre comptable distribué, a été formé après avoir reçu l’approbation du Comité national de gestion de la normalisation.

Alors que les 71 membres du comité devraient participer de manière égale à la création et à l’établissement de normes pour l’industrie de la blockchain, ils auront une gestion distincte. Le ministère a déclaré que le comité serait présidé par Chen Zhaoxiong, le vice-ministre du MIIT. Outre un président, il comptera 5 vice-présidents, tous élus à divers postes gouvernementaux de haut rang. L’un des vice-présidents, a indiqué le ministère dans l’annonce, sera un fonctionnaire de l’Institut de recherche sur les devises de la Banque populaire de Chine (PBoC).

Au moins une douzaine de membres du Comité sont des associés ou des doyens de certaines des plus grandes universités chinoises, notamment l’Université Tsinghua, l’Université Fudan et l’Université des postes et télécommunications de Pékin.

Cependant, les membres les plus notables viennent des géants de la technologie du pays, une étape qui indique la formation d’un front uni des secteurs public et privé face à la technologie Blockchain.

Plus précisément, Li Maocai, PDG de Blockchain Technology de Tencent, ainsi que Xiao Wei, directeur des laboratoires de blockchain de Baidu, sont membres du comité. Le directeur du projet blockchain de Huawei, Zhang Xiaojun, est également membre.

Bien que longue, la liste des membres n’est pas concluante. Le MIIT a demandé au public d’évaluer les membres et de donner leur avis sur le choix du ministère. Les personnes Vous avez jusqu’au 12 mai pour envoyer vos commentaires par e-mail.

Le lancement d’un comité national de la blockchain fait suite à la dernière proposition du président chinois Xi Jinping, qui a appelé le pays à utiliser la technologie Blockchain pour lutter contre la pandémie actuelle de coronavirus. On estime que Une vingtaine d’applications basées sur la blockchain ont été conçues pour résoudre divers problèmes liés aux virus.

Depuis que Xi a mis l’accent sur le développement de la technologie Blockchain et a appelé à davantage de recherche, d’investissement et de réglementation, en octobre dernier, les nouvelles liées à la blockchain en Chine continuent de venir alors que le pays vise à prendre la tête de la course. pour mettre en œuvre diverses initiatives de blockchain.

Pékin a été à l’avant-garde en ce qui concerne les innovations en matière de crypto-monnaie cette année, car elle a annoncé son intention de lancer une plate-forme de facturation pilote sur la blockchain, similaire à celle lancée à Shenzhen l’année dernière.

La Banque populaire de Chine (PBoC) ayant publié une norme détaillée pour la technologie Blockchain au début de cette année, le pays a jeté des bases solides pour devenir un leader dans la technologie des registres distribués.

Version traduite de l’article de Priyeshu Garg publiée sur 8BTC.