Tendance à court terme BTC, ETH et BNB

Le marché global de la cryptographie a suivi une tendance à la hausse au cours des 34 derniers jours. La CTB est venue effacer 95% de la baisse brutale récente. Cependant, les ours commencent à reprendre le contrôle pour faire bouger les prix. Cette tendance va-t-elle donc se poursuivre à court terme?

Analyse technique BTC, ETH et BNB

Analyse des tendances à court terme de la CTB

Le 12 mars dernier a été une journée terrible pour l’écosystème crypto. Le bitcoin a chuté de plus de 40% en moins de 24 heures et a été suivi par la plupart des acteurs du marché.

Cette forte dynamique baissière a été neutralisée après que le cours a atteint une zone de soutien voisine à 4 000 $. De là, un fort rejet des prix bas a pu être observé.

Cette forte baisse de la BTC a repris une tendance hebdomadaire à la baisse, observé avec des sommets clairs de plus en plus bas. Il a également provoqué le croisement à la baisse de l’EMA de 8 et du SMA de 18, ce qui est le signe d’un marché baissier qui peut durer plusieurs semaines.

Aujourd’hui, nous observons la baisse des prix, réussissant à éliminer 95% de la chute précédente. Cependant, cette force d’ours imminente est toujours là et il semble qu’il y ait de moins en moins de temps pour reprendre.

Malgré le fait que la tendance à court terme de la CTB est clairement baissière, il y a de moins en moins de place pour les ventes, car toutes les chutes que nous avons vues ces derniers mois peuvent être prises comme un revers si nous regardons la tendance à la hausse à long terme.

Analyse technique de la tendance à court terme de la CTB. Source: TradingView

Analyse de la tendance à court terme des ETH

La même baisse observée dans Bitcoin a également beaucoup affecté l’ETH. Cependant, la situation est légèrement différente.

La forte baisse a conduit Ethereum à une zone de support historique. Mais même ainsi, les ours n’ont pas réussi à briser efficacement le creux précédent, en conséquence, nous observons aujourd’hui une divergence haussière.

La tendance à court terme de cette crypto-monnaie est baissière. Aujourd’hui, nous voyons le prix reculer et utiliser l’EMA à 8 semaines et le SMA à 18 semaines comme résistances dynamiques.

Le plus probable est une nouvelle chute, mais tout comme cela se produit dans Bitcoin, il y a de moins en moins d’espace pour les vendeurs, car l’importante zone de support à proximité peut encourager les achats forts. De plus, nous avons déjà vu la faiblesse des ours dans la création de nouveaux minima efficaces.

Analyse technique de la tendance à court terme des ETH. Source: TradingView

Analyse de la tendance à court terme de BNB

Sur le graphique hebdomadaire BNB, l’histoire se répète, des sommets plus bas sont observés, principale caractéristique d’une tendance baissière. À court terme, il ne fait aucun doute que le prochain coup de pouce cherchera au moins la zone de soutien principale la plus proche.

Le 8-EMA et le SMA de 18 semaines sont croisés à la baisse, et fonctionnent peut-être comme des résistances dynamiques au milieu du recul que le prix fait actuellement.

Analyse technique de la tendance à court terme de BNB. Source: TradingView

