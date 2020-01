Tendance au détail très élevée alors que les ventes de Noël augmentent de 6,1%

Au cours des 7 semaines précédant le 27 décembre, le détaillant en ligne multi-catégories a enregistré une augmentation des ventes d’une année sur l’autre de 6,1%

// Les ventes très Noël augmentent de 6,1% d’une année sur l’autre

// Chiffre d’affaires total en hausse de 3,2% sur un an

// La société mère The Very Group enregistre un chiffre d’affaires globalement stable

Very a vu ses ventes de Noël augmenter malgré le fait que sa marque sœur Littlewoods entrave les échanges festifs du groupe.

Au cours des sept semaines précédant le 27 décembre, le détaillant en ligne multi-catégories a enregistré une augmentation des ventes d’une année sur l’autre de 6,1% grâce à une augmentation des revenus dans toutes ses catégories de produits.

Le chiffre d’affaires total a augmenté de 3,2% sur un an, en raison d’une augmentation de 22% des nouveaux clients de crédit.

LIRE LA SUITE: Shop Direct rebaptise officiellement The Very Group

Cependant, la société mère The Very Group, qui détient également Littlewoods, a vu son chiffre d’affaires global rester stable en glissement annuel, tandis que les ventes ont augmenté de 2,5%.

Très indiqué que les ventes de mode et de vêtements de sport ont augmenté de 9,6%, tandis que les ventes d’électricité et de maison ont augmenté de 5,7% et 1,4% respectivement.

Parallèlement, le trafic sur le site Web de Very a augmenté de 14,4% en glissement annuel pour atteindre 92,5 millions, et les ventes réalisées à partir de l’application Very ont augmenté de 32,3%.

Le détaillant a également fait état d’une «forte croissance de nouveaux clients», les nouveaux clients de crédit augmentant de 22% en glissement annuel.

“Notre équipe a travaillé sans relâche pour offrir à nos quatre millions de clients un incroyable Black Friday et Noël”, a déclaré Henry Birch, PDG de Very Group.

“Après un automne relativement modéré dans le secteur, je suis ravi de la forte croissance des ventes au détail de Very au cours de la période des fêtes extrêmement compétitive.

«Plus qu’à tout autre moment, nos clients apprécient de pouvoir répartir les coûts sur les marques qu’ils aiment à Noël. Cette année, nous avons mis en place les meilleures offres et les plus pertinentes, les avons rendues plus faciles à trouver que jamais grâce à des expériences personnalisées et avons offert une plus grande flexibilité quant au moment et à la manière dont elles ont été livrées.

«Nous continuerons sur cette lancée en 2020 sous le nom de The Very Group, avec notre nouvelle image de marque la dernière étape de la longue histoire de notre entreprise. Nous continuerons de créer le meilleur lieu de travail possible et, grâce à l’innovation fondée sur les données et la technologie, nous aiderons encore plus de clients à dire oui quand cela compte vraiment. “

Plus tôt cette semaine, le détaillant en ligne Shop Direct a officiellement rebaptisé The Very Group pour transformer et développer ses activités.

Shop Direct – qui détient également Littlewoods – a déclaré que le changement de groupe The Very est la première étape de sa prochaine phase de croissance.

Lancé très initialement en 2009 et vaut désormais 1,5 milliard de livres sterling, avec une clientèle active de trois millions.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette