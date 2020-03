Tendances des médias sociaux qui ont un impact sur la publicité numérique

Le nombre d’utilisateurs de médias sociaux en Australie est actuellement de 18. 58 millions. En 2022, on estime qu’il y aura environ 19,27 millions d’utilisateurs de réseaux sociaux en Australie. Dans un tel scénario, il est impossible pour les spécialistes du marketing de ne pas inclure la publicité sur les réseaux sociaux dans leur mix marketing.

Le marketing numérique, devenu aujourd’hui synonyme de réseaux sociaux, fait face à un défi permanent à chaque détour. Avec les médias sociaux en constante évolution, ce qui a fonctionné il y a quelques mois pourrait ne pas fonctionner pour vous aujourd’hui.

Les habitudes changeantes et les plates-formes en évolution et les nouvelles plates-formes qui se dégradent chaque jour influencent la façon dont les gens réagissent et utilisent les médias sociaux. Cet environnement numérique dynamique influence également la publicité numérique et la capacité des spécialistes du marketing numérique à atteindre leur public.

En gardant un œil attentif sur l’évolution des tendances des médias sociaux, vous pouvez garder une longueur d’avance. Cela garantira également que vous êtes en mesure de proposer des stratégies à jour, d’avoir les bons outils à votre disposition et les compétences requises pour tirer le meilleur parti des médias sociaux.

Dans cet esprit, nous avons cartographié certaines des tendances actuelles des médias sociaux de cette année que les spécialistes du marketing numérique doivent connaître.

Hausse des investissements dans la publicité sur les médias sociaux

La marque augmentera ses dépenses sur les réseaux sociaux, en particulier dans le commerce de détail. En tant que tel, vous ne devez pas ignorer la puissance des publicités payantes sur toutes les plateformes, car elles ont un grand nombre de clients potentiels à atteindre. Des plateformes comme Facebook permettent aux détaillants et aux annonceurs d’innover de plus en plus facilement et cette activité ne fera qu’augmenter avec le temps.

Montée des influenceurs des médias sociaux et du marketing de bouche à oreille

Les marques se sont traditionnellement appuyées sur des célébrités et des personnages pour vendre leurs produits. Alors que le besoin de se tailler des informations plus authentiques sur la marque augmentait chez les clients potentiels, les annonceurs se sont tournés vers les influenceurs sociaux. Cependant, au fil du temps, ces influenceurs ont eu du mal à maintenir leur authenticité et sont actuellement devenus de plus en plus chers. Cela a conduit les annonceurs à se tourner vers des micro-influenceurs et des personnalités des médias sociaux qui ont une forte influence sur leurs créneaux spécifiques. Le marketing d’influence est déjà une activité de plusieurs milliards de dollars, 59% des marques étant déjà prêtes à augmenter leur budget dans ce segment.

Croissance rapide de la publicité vidéo en ligne

La publicité vidéo en ligne connaîtra une croissance rapide et verra qu’elle représentera 25% du marché total de la publicité sur Internet d’ici 2023. Le mantra parmi les spécialistes du marketing numérique en 2020 sera «si elle bouge, utilisez-la». La vidéo et l’animation en ligne continueront de se développer en tant qu’outil de création de marque intégré pour les annonceurs, car ils génèrent des résultats. En fait, il s’agit de la catégorie de publicité en ligne qui connaît la croissance la plus rapide. Vous pouvez attraper plus de globes oculaires lorsque vous introduisez la vidéo et l’animation dans le cadre de vos campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. À l’échelle mondiale, il est prévu que les consommateurs passeront 84 minutes par jour à regarder des vidéos en ligne en 2020, en hausse de 25% par rapport à 67 minutes en 2018. Bien qu’une grande partie de ce montant ira aux services SVOD, les plateformes supportées par la publicité comme YouTube et les plateformes de médias sociaux resteront intégrale pour les annonceurs.

La recherche vocale apportera de nouvelles sources de revenus

Bien que les opportunités publicitaires semblent limitées pour le moment, l’adoption massive d’enceintes intelligentes ouvrira de nouvelles sources de revenus au cours des cinq prochaines années.

Atteindre seul ne suffira pas

Malgré la forte croissance de la publicité sur Internet en tant que catégorie, le reste du marché de la publicité en ligne est en déclin. Les éditeurs australiens en ligne devraient mettre l’accent sur leurs marques, sur un environnement sûr, en mettant l’accent sur le contenu généré par des professionnels plutôt que sur leur portée.

La propagation de la désinformation

Vous devez être extrêmement prudent avec ce que vous diffusez sur le réseau social et être conscient de ce avec quoi vous vous engagez. La montée des fausses nouvelles a non seulement affecté le monde politique, mais aussi l’industrie de la publicité et des médias. Créant une augmentation du nombre de lecteurs uniquement, les fausses nouvelles ont rendu de plus en plus facile de coller de fausses informations sur une image et se sont transformées en un mème viral en peu de temps, ce qui est extrêmement dangereux.

Les changements d’algorithme, les nouvelles fonctionnalités de pointe et un flux constant de mises à jour sont courants dans le paysage numérique. Il devient donc vital pour les annonceurs numériques de rester informés, afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées dans leurs activités de création de marque sur les réseaux sociaux.