Tendances marketing des moteurs de recherche en 2020

L’optimisation des moteurs de recherche continue d’être populaire dans le monde du marketing des moteurs de recherche, grâce à ce qu’elle a fait pour les entreprises au cours des dernières années. Cependant, l’année 2020 a conduit à de nouvelles tendances dans le SEM, y compris la recherche payante, le PPC, le social payé et autres.

Le marketing numérique verra quelques changements cette année comme les 3V – Vidéo, Visuels et Voix – voir une incorporation plus poussée dans le marketing des moteurs de recherche.

L’automatisation des publicités Pay-Per-Click deviendra plus populaire à mesure que de plus en plus d’entreprises réaliseront l’importance de l’automatisation pour devenir compétitives dans l’industrie. L’automatisation d’une campagne PPC rationalisera et optimisera les campagnes PPC car les entreprises n’ont plus besoin de gérer les parties à forte intensité de main-d’œuvre de la campagne.

L’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et le Big Data optimiseront davantage les campagnes de marketing par moteur de recherche et les rendront plus rentables. Ces trois fonctionnent bien avec l’automatisation PPC, car ils peuvent aider à prédire les utilisateurs cibles d’une entreprise, à générer des campagnes marketing plus personnalisées et à rendre le PPC plus efficace, en particulier lors de l’optimisation des mots clés, de la prévision des CTR et autres.

De nombreuses personnes utilisent désormais des haut-parleurs intelligents chez eux et les recherches vocales seront effectuées plus fréquemment cette année. Les entreprises optimiseront leurs campagnes PPC pour les recherches vocales à mesure que les spécialistes du marketing numérique commenceront à adopter une stratégie de recherche vocale.

Regarder des vidéos est également courant chez les utilisateurs en ligne, et les entreprises et les consommateurs verront une augmentation de l’utilisation des vidéos. Les gens ont tendance à faire confiance aux marques qu’ils apprennent à connaître grâce à des publicités vidéo, c’est pourquoi les spécialistes du marketing numérique utilisent désormais largement les vidéos dans leurs campagnes SEM.

La publicité PPC verra également l’utilisation de la réalité virtuelle, des enchères intelligentes et des plates-formes de marketing alternatives pour les moteurs de recherche. Les consommateurs continueront à utiliser les nouvelles technologies dès qu’elles seront disponibles, ce qui entraînera la croissance du marché en ligne et l’apparition de nouvelles opportunités pour les spécialistes du marketing numérique.

À mesure que les spécialistes du marketing numérique s’adapteront à la croissance du marché en ligne, ils devront révolutionner leurs méthodes de création de leurs publicités en ligne pour obtenir de meilleurs résultats.