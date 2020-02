Tendances mondiales de l’alcool en 2019

Qu’apprenez-vous lorsque vous dépensez (presque) un an sur la politique de l’alcool et les actualités scientifiques du monde entier au quotidien?

En 2019, plusieurs tendances mondiales intéressantes sont apparues, concernant l’évolution des normes en matière d’alcool, de nouvelles preuves sur les méfaits de l’alcool, les interférences de l’industrie et les effets négatifs de l’alcool sur le développement. J’essaie de résumer et d’explorer en détail quelques-unes de ces tendances:

Mode de vie sans alcool,

Science sur les effets réels de l’alcool (méfaits de l’alcool),

L’industrie de l’alcool,

L’alcool en tant que question des droits de l’homme (droits des femmes et des enfants), et

L’alcool comme obstacle au développement.

Le message peut être lu dans son intégralité pour obtenir un résumé de 2019, ou lu dans des tendances spécifiques. N’hésitez pas à choisir l’approche que vous trouvez la plus intéressante.

Mode de vie sans alcool

Le mode de vie sans alcool a été mis à l’honneur tout au long de 2019. À partir de janvier sec, au mouvement sobre curieux et sobre croissant, à l’échelle mondiale, il y a une tendance à ne pas consommer d’alcool à mesure que les gens prennent davantage conscience de leur santé et de leur bien-être.

Il devient également de plus en plus facile de rester ou de devenir sans alcool à mesure que les choix pour ce mode de vie s’élargissent. Des événements sans alcool, des fêtes, des pop-ups, des bars et d’autres espaces s’ouvrent. En suivant les tendances de consommation, le marché des boissons sans alcool a également connu une croissance massive.

Campagne de janvier sec

En janvier 2019, avec la campagne Dry January, la recherche a révélé qu’il y a de multiples avantages à ne pas consommer d’alcool, même pendant un mois. Selon l’étude de l’Université du Sussex avec 800 participants de janvier sec, après avoir participé à la campagne,

Les jours de consommation d’alcool sont passés en moyenne de 4,3 à 3,3 par semaine;

Les unités consommées par jour de consommation d’alcool sont passées en moyenne de 8,6 à 7,1;

La fréquence de l’ivresse est passée de 3,4 par mois à 2,1 par mois en moyenne.

Les jeunes conduisent la mode de vie sans alcool

Les jeunes générations plus soucieuses de santé et de bien-être, à partir de millennials, sont à l’origine de la tendance du mode de vie sans alcool dans le monde entier. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la génération Y préfère la vie sobre ou une plus grande variété de choix sans alcool. Certains d’entre eux sont:

L’alcool est un drain économique.

L’alcool les rend malades.

La consommation d’alcool empêche de prendre ses responsabilités dans la vie.

La bonne nouvelle est la tendance change la norme de l’alcool omniprésente dans la société et sa continuation à Gen Z, qui consomme actuellement le moins d’alcool pour leur âge dans l’histoire.

Les milléniaux s’ennuient à l’alcool, préfèrent la sobriété

Cette tendance positive du mode de vie a été signalée dans des pays comme la Finlande, l’Australie, l’Écosse, l’Allemagne et les États-Unis (États-Unis).

Élargissement du choix sans alcool

Avec la croissance du mode de vie sans alcool, les marques s’adaptent à la demande des consommateurs. Le marché sans alcool a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années. Zenith Global prévoit une croissance des ventes de près de 10% par an au cours des cinq prochaines années pour les boissons sans alcool européennes au Royaume-Uni. Le marché européen sans alcool représentait 5,9 milliards d’euros en 2018 et 9,3 milliards d’euros en 2023.

Dans le commerce, la bière sans alcool et à faible teneur en alcool est le cinquième type de bière à la croissance la plus rapide aux États-Uniset a une valeur totale de 77 millions de dollars. Dans le commerce de détail américain, les boissons non alcoolisées valent 7 milliards de dollars de plus qu’il y a quatre ans, avec les ventes ont augmenté de 1,1 milliard de dollars au cours de la dernière année seulement.

Il existe également de nombreux espaces sans alcool allant des bars aux pop-ups qui s’ouvrent pour accompagner le développement. Les communautés en ligne pour le rétablissement et la sobriété se sont également développées et ont aidé les gens à rester connectés à d’autres personnes partageant des intérêts similaires, tout comme la disponibilité et l’attrait d’événements et de lieux sans alcool. Day Breaker, Listen Bar, Sober Sensation, Hello Sunday Morning, Soberistas, Sober Girls Society, Mindful Drinking Festival et bien d’autres exemples montrent l’élan mondial.

NYC: Intérêt pour une vie sans alcool croissante

Science sur les effets réels de l’alcool (dommages causés par l’alcool)

2019 a encore renforcé la base de preuves scientifiques sur les méfaits de l’alcool dans le monde et a établi qu’il n’y a pas de niveau d’alcool sûr à consommer. L’année a également renforcé la science sur plusieurs méfaits spécifiques de l’alcool, tels que le risque d’homicide, les méfaits de l’alcool sur les bébés à naître causés par la parentalité – y compris les pères – et le rôle de l’alcool dans les décès par désespoir.

Pas de niveau sûr de consommation d’alcool

En avril 2019, une étude historique publiée dans The Lancet contesté et rejeté le mythe des avantages de la consommation d’alcool à faible dose pour une meilleure santé cardiaque. Cette étude génétique portant sur 500 000 Chinois, a révélé que la pression artérielle et le risque d’AVC augmentaient régulièrement avec l’augmentation de la consommation d’alcool. L’étude a également écarté les facteurs de protection possibles contre les AVC de prendre 1 à 2 unités d’alcool par jour, car ces facteurs se révèlent largement non causaux.

Étude historique: l’alcool augmente le risque d’accident vasculaire cérébral

L’étude ajoute aux preuves génétiques actuelles montrant que les effets apparemment protecteurs de la consommation d’alcool à faible dose contre les accidents vasculaires cérébraux ne sont pas principalement causés par l’alcool lui-même et sont en grande partie des artefacts de causalité inverse et de confusion.

Une autre étude publiée dans la revue Cancer en décembre 2019 a révélé que toute quantité d’alcool augmente le risque de cancer. L’étude portait sur les profils de consommation d’alcool de 63 232 patients cancéreux et d’un groupe témoin sain. Cela a été trouvé le risque minimum de cancer était de 0 ans de consommation d’alcool.

Nouvelle étude: toute consommation d’alcool augmente le risque de cancer

Ces deux études ajoutent à la masse croissante de preuves qu’aucune quantité d’alcool n’est sûre pour la consommation.

L’alcool alimente l’homicide

En juillet 2019, la Global Homicide Study a souligné le rôle de l’alcool dans l’alimentation de la violence. Selon l’étude, sur les 37% d’homicides commis sous l’influence de substances psychoactives, 90% sont engagées sous l’influence de l’alcool.

L’étude souligne également que le rôle de l’alcool dans les cas d’homicide semble éclipser celui des autres substances et des listes restreignant l’accès à l’alcool et d’autres mesures de disponibilité pour réduire la violence alimentée par l’alcool.

UNODC: Une étude mondiale sur les homicides met en évidence le rôle de l’alcool

Les deux parents doivent éviter l’alcool avant la conception

La recherche se concentre généralement sur la consommation d’alcool des mères en ce qui concerne la sécurité d’un enfant à naître. Une étude publiée en octobre 2019 dans le European Journal of Preventive Cardiology, a trouvé le père doit également arrêter la consommation d’alcool avant la conception pour réduire le risque de développer une cardiopathie congénitale.

Selon les résultats de l’étude,

Les bébés ont un risque accru de 44% de maladie cardiaque congénitale lorsque leur père a consommé de l’alcool trois mois avant la conception, par rapport aux bébés dont les papas ne consommaient pas d’alcool.

Lorsque les mères ont consommé de l’alcool au cours de cette période ou au cours du premier trimestre, les bébés avaient un risque accru de maladie de 16%.

Les hommes ne devraient pas consommer d’alcool pendant au moins six mois avant la fécondation, tandis que les femmes devraient cesser de consommer de l’alcool un an avant et l’éviter pendant la grossesse.

Étude: les pères devraient également éviter l’alcool

Le rôle de l’alcool dans la montée des décès par le désespoir

«Décès du désespoir» est un terme inventé par les économistes Dr Anne Case et Dr Angus Deaton pour définir l’augmentation des décès dus principalement à l’alcool, aux surdoses de drogues, aux suicides et aux maladies du foie, qui à leur tour, diminuent la qualité de vie et, dans l’ensemble, espérance de vie. Identifiée à l’origine comme une tendance aux États-Unis, une tendance similaire est également observée au Royaume-Uni.

L’alcool joue un rôle majeur dans les décès dus au désespoir, contribuant au surdosage, au suicide et aux maladies du foie. L’alcool diminue également la qualité de vie et entraîne une série de maladies qui augmentent la mortalité (prématurée).

L’alcool suit et contribue à une gamme de troubles de santé mentale qui augmentent le risque de suicide. Le trouble de consommation d’alcool (AUD) est associé à d’autres troubles mentaux tels que la dépression, le trouble bipolaire et le trouble de stress post-traumatique.

La recherche montre par exemple, près de 1 homme sur 4 et 1 femme sur 5 sont intoxiqués – avec des taux d’alcoolémie de 0,08% ou plus – au moment d’un suicide.

L’alcool et les «morts du désespoir»

L’alcool ajoute également au fardeau des décès et des maladies dus au cancer et aux blessures. La sensibilisation aux dangers de l’alcool et aux dangers de la consommation d’alcool pour faire face aux défis de la vie pourrait aider à réduire le nombre de ces décès de désespoir.

L’industrie de l’alcool

L’industrie de l’alcool interfère dans l’élaboration des politiques de santé publique à l’échelle mondiale pour promouvoir leurs intérêts. Ils utilisent des groupes de pression ainsi que des organisations financées par l’industrie de l’alcool et des projets de responsabilité sociale des entreprises pour manipuler les politiques et semer le doute sur les preuves scientifiques des méfaits de l’alcool. L’industrie est également souvent prise dans des pratiques commerciales contraires à l’éthique, allant de l’évasion fiscale aux violations des droits de l’homme.

Movendi International a cartographié les interférences de l’industrie de l’alcool dans le monde. Cette section suivra quelques exemples de cas d’ingérence de l’industrie de l’alcool dans les politiques, la science et les pratiques commerciales contraires à l’éthique du Big Alcohol.

Ingérence de l’industrie de l’alcool dans l’élaboration des politiques

En juillet 2019, Movendi International a rendu compte de la formation de la World Spirits Alliance (WSA) qui est un groupe de pression au nom des géants de l’industrie de l’alcool. Le groupe est un groupe mondial de lobbying qui vise à protéger les profits des entreprises de distillerie.

Le groupe de pression européen SpiritsEurope et le groupe de pression national Distilled Spirits Council des États-Unis figurent également parmi les membres fondateurs de la liste complète des 17 membres.

L’ASM représentera les intérêts de l’industrie auprès d’organisations internationales, notamment l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Nations Unies (ONU). Les objectifs de lobbying du groupe comprennent les tarifs, les barrières commerciales non tarifaires, les quotas d’importation, les restrictions de licences, les normes de produits, les réglementations de commercialisation, la propriété intellectuelle et la distribution.

Le groupe en tant que tel n’est pas nouveau puisqu’il s’est réuni en 2003 pour s’ingérer dans les négociations commerciales ministérielles de l’OMC à Cancun, au Mexique, cette même année. Mais la formation de la WSA met en évidence le fait que Big Alcohol se concentre de plus en plus sur le lobbying pour faire dérailler, entraver et miner la formulation et la mise en œuvre de la politique en matière d’alcool.

Big Alcohol: Liquor Giants crée un groupe de pression mondial

Pendant ce temps, le groupe de pression du lobby représentant Big Alcohol au niveau de l’UE «Spirits Europe» a fait pression pour le rétablissement d’un groupe d’intérêt spécial au Parlement européen.

Aux États-Unis, l’ingérence dans la politique du Big Alcohol est importante. Malgré des preuves accablantes de méfaits de l’alcool dans le pays, en 2019, le Congrès américain a prolongé un allégement fiscal majeur pour l’industrie de l’alcool qui est en place depuis 2017. La prolongation d’un an coûterait au gouvernement 1,2 milliard de dollars US au total..

États-Unis: le Congrès prolonge l’allégement fiscal accordé aux gros alcools

Un autre exemple du lobby de l’alcool qui interfère dans l’élaboration des politiques vient de L’Australie, où la nouvelle stratégie nationale sur l’alcool (NAS), qui a finalement été adoptée, a été fortement édulcorée en raison des interférences de l’industrie de l’alcool.

Plusieurs changements clés par rapport au premier projet de consultation publique et au projet révisé après l’implication de Big Alcohol étaient les suivants:

Effacer une déclaration claire sur «l’industrie de l’alcool n’ayant aucun rôle dans l’élaboration de la politique nationale de l’alcool» et toutes les garanties contre les conflits d’intérêts;

Affaiblissement des politiques de prix de l’alcool; et

Saper la réglementation sur la publicité pour l’alcool.

Australie: la stratégie sur l’alcool manque d’ambition

Il n’est pas surprenant que le lobby de l’alcool puisse interférer à ce point dans la politique australienne en matière d’alcool, compte tenu du montant d’argent que l’industrie injecte dans la politique australienne. Le secteur des alcools, des hôtels et des jeux a fait son plus haut niveau de dons en sept ans en 2017-2018. Ils ont injecté plus d’un million de dollars dans les partis politiques.

Un autre exemple d’ingérence documentée dans l’industrie de l’alcool se présente sous la forme d’un rapport de l’Association nationale de prévention en alcoolologie et en toxicologie (ANPAA). Le rapport expose les tactiques du Big Alcohol en France telles que

Les réactions agressives du Big Alcohol aux déclarations (fondées sur des preuves) du ministre de la Santé sur le vin,

Le retard répété de la publication du plan Mildeca; ou

Plusieurs exemples de violations de la loi Evin en 2018.

ANPAA, France: dénoncer le lobbying des grands alcools

Dans la région asiatique L’industrie du vin s’est mobilisée contre une nouvelle taxe sur l’alcool aux Philippines. La taxe a été planifiée par le Président comme une mesure pour financer le programme universel de soins de santé du pays. Alors que l’ingérence de Big Alcohol a réduit les recettes fiscales possibles, le projet de loi a résisté à l’assaut du lobbying de l’industrie du vin et a été ratifié par le Congrès.

Philippines: l’industrie vinicole contre la taxe sur l’alcool

En Inde, Big Alcohol a fait pression contre les mesures de sécurité routière. La Cour suprême de l’Inde a décidé d’interdire la vente d’alcool à proximité des routes principales afin de réduire le nombre de décès causés par des conducteurs sous l’influence de l’alcool. Seul Big Alcohol n’était pas satisfait de cette mesure, car il a perdu des profits alors que des vies ont été sauvées.

Pourquoi le gros alcool s’oppose à la sécurité routière en Inde

Pernod Ricard, Carlsberg et Diageo ont tous exprimé leur opposition à l’interdiction, invoquant leur manque à gagner et la croissance de leurs ventes. L’industrie met également en œuvre des programmes d’éducation inefficaces tels que le programme de permis d’apprentissage pour les jeunes en sécurité routière de Diageo.

Diageo, en particulier, établit des stratégies pour atteindre la domination du marché en Inde. Pour cela en 2019, l’entreprise a interféré avec la politique de santé publique en:

Participer à des programmes de sécurité routière;

Plaidoyer pour un affaiblissement des politiques locales en matière d’alcool sous prétexte d’améliorer la facilité de classement des entreprises indiennes; et

Intervenir et influencer les politiques fiscales.

Au Vietnam, le lobby de l’alcool a considérablement réduit la nouvelle loi sur l’alcool. Par exemple, en supprimant l’interdiction de vente d’alcool en ligne qui avait été initialement proposée. Cependant, la loi a été mise en œuvre dans le pays avec plusieurs mesures positives pour réduire les méfaits de l’alcool au Vietnam.

Vietnam: le grand lobby de l’alcool détruit la loi sur l’alcool

Dans la région africaine, il a été constaté que le Big Alcohol interfère dans la politique de santé publique à leur avantage car la région est considérée comme un énorme marché en croissance pour l’industrie. Par exemple en Ouganda, 11 des 26 compagnies d’alcool ont violé l’interdiction de l’alcool en sachet. Cela est possible parce que le ministre du Commerce est fortement influencé par l’industrie de l’alcool. Le ministre a participé à des discussions étroites avec l’industrie et à son processus d’introduction de nouveaux emballages d’embouteillage pour l’alcool.

Le géant de la bière Heineken s’est avéré exploiter leurs politiques d’aide et de commerce dans la région africaine pour leurs propres gains. Le brasseur a reçu des millions d’euros de subventions pour des projets agricoles en Afrique et le programme est salué par le gouvernement néerlandais. Cependant, les objectifs du programme qui pourraient bénéficier à la région ne sont pas atteints. Malgré cela, Heineken exploite la région en utilisant ses politiques d’aide et de commerce pour obtenir des réductions d’impôts, par exemple au Mozambique.

Heineken en Afrique: l’aide est à la traîne du commerce

Ingérence de l’industrie de l’alcool dans la recherche scientifique

En plus d’influencer les politiques de santé publique dans les pays et au niveau mondial, l’industrie de l’alcool manipule la recherche scientifique pour semer le doute sur les méfaits de l’alcool scientifiquement prouvés.

Des recherches empiriques ont montré que l’alcool est lié à de nombreux méfaits pour la santé, notamment l’augmentation du risque de cancer. Malgré ce fait avéré, l’industrie de l’alcool continue de minimiser le risque de cancer de l’alcool. Une étude publiée en février 2019 dans la Drug and Alcohol Review sur la façon dont les aspects sociaux de l’industrie de l’alcool / les organisations de relations publiques (SAPRO) encadrent le risque de cancer constaté, ces organisations manipulent les preuves scientifiques en:

Fournir des informations inexactes,

Utilisation d’un langage trompeur, et

Utiliser une gamme de facteurs de confusion pour réduire les risques.

Les stratégies du gros alcool: minimiser le risque de cancer

Une autre stratégie de l’industrie consiste à laver les produits en rose. L’industrie de l’alcool manipule la science qui relie clairement l’alcool au cancer du sein avec des rubans roses, des partenariats avec des associations caritatives contre le cancer du sein et des termes généraux tels que «recherche sur le cancer du sein» ou «guérison». En toute contradiction, ces produits d’alcool rose délavé ajoutent au fardeau du cancer et du cancer du sein et s’associent à des organismes de bienfaisance qui préviennent et traitent le cancer du sein. L’association avec la prévention du cancer du sein et l’industrie de l’alcool prête à confusion pour le public et crée un doute sur le risque réel de cancer du sein de l’alcool.

L’industrie de l’alcool sape également les méfaits de l’alcool pendant la grossesse. Il a été scientifiquement prouvé qu’aucune consommation d’alcool n’est sûre avant la conception, pendant la grossesse et pendant l’allaitement du bébé. Malgré ces preuves, une étude a révélé que Les sites Web financés par l’industrie de l’alcool omettent et dénaturent les preuves des principaux risques de consommation d’alcool pendant la grossesse. Ainsi, poussant les femmes à continuer de consommer de l’alcool pendant la grossesse.

Le grand alcool met en danger les femmes enceintes

Autrement Big Alcohol influence la recherche scientifique en essayant de promouvoir des niveaux de consommation d’alcool «modérés» ou «sûrs». Il a déjà été scientifiquement prouvé qu’il n’y a pas de niveau sûr de consommation d’alcool. Cela n’a pas empêché le groupe de pression de l’industrie de l’alcool Alcohol Beverages Australia (ABA) de refaire surface un rapport qu’il a publié en 2017. Le rapport contient la désinformation, y compris les allégations selon lesquelles la consommation d’alcool présente des avantages pour la santé, comme un risque réduit de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et de diabète Ce rapport a été utilisé l’année dernière pour faire du lobbying contre la révision des lignes directrices australiennes sur la consommation d’alcool. Big Alcohol veut assouplir les lignes directrices affirmant qu’elle est trop «sévère» malgré la preuve claire que le seul niveau de consommation d’alcool sûr est l’absence de consommation.

Gros alcool: tromper les gens sur une consommation «sûre»

L’interférence de Big Alcohol avec la recherche scientifique a été révélée en 2019, lorsque un ancien chercheur de l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO) a accusé l’organisation d’utiliser des fonds publics pour subventionner l’industrie de l’alcool. L’organisation a mené des recherches pour aider l’industrie de l’alcool à utiliser l’argent public. À leur tour, les chercheurs de l’organisation peuvent assister à des conférences financées par l’industrie de l’alcool, obtenir de l’alcool gratuit et profiter d’autres avantages.

L’exemple ci-dessus explique pourquoi il est important de déclarer les conflits d’intérêts (COI) dans la recherche scientifique, en particulier la recherche sur les toxicomanies. Comme le révèle une étude publiée dans le Journal of Studies on Alcohol and Drugs en avril 2019, l’esprit du COI peut être violé lorsque l’ordre du jour d’une source de financement est dicté par une organisation qui a un intérêt financier dans le résultat de la recherche.

Dénoncer les pratiques commerciales contraires à l’éthique du Big Alcohol

En 2019, plusieurs cas de pratiques commerciales contraires à l’éthique de Big Alcohol ont été révélés par des reportages. Ceux-ci inclus:

Régimes fiscaux et évasion fiscale,

Cartellisation des prix,

Corruption,

Violations des pratiques commerciales,

Marketing contraire à l’éthique,

Promouvoir une forte consommation d’alcool,

Dommages à l’environnement,

Exploitation de la région africaine.

Impôt intrusion, évasion fiscale, cartellisation des prix

Plusieurs grandes sociétés de grands alcools ont été prises dans des stratagèmes fiscaux, l’évasion fiscale et la cartellisation des prix en 2019.

Corruption

Une enquête du journal danois Berlingske a révélé que Carlsberg a soudoyé des fonctionnaires indiens pour assurer un délai de traitement réglementaire plus rapide et pour obtenir de meilleures conditions de fabrication pour leur brasserie indienne.

Violations des pratiques commerciales

Les géants des grands alcools, Heineken et AB InBev, ont été victimes de violations des pratiques commerciales.

Marketing contraire à l’éthique

Une gamme de publicités, de promotions et de parrainages contraires à l’éthique pour le Big Alcohol est également visible en 2019. L’industrie de l’alcool cherche toujours des moyens d’augmenter ses bénéfices et trois de leurs groupes cibles préférés sont les femmes, les enfants et les jeunes. L’industrie cible les femmes car traditionnellement, les femmes ne consommaient pas beaucoup d’alcool et en poussant leurs produits sur les femmes, elles peuvent augmenter les bénéfices. Les enfants et les jeunes sont ciblés car ces groupes sont l’avenir et feraient des clients à vie pour l’industrie.

Un bon exemple de l’industrie ciblant les femmes est une campagne organisée par le groupe phare de l’industrie de l’alcool Vin & Société. À première vue, la campagne semble viser à empêcher les femmes de consommer de l’alcool pendant la grossesse. Mais une partie intégrante de la campagne déroute le public en la désinformation sur les risques de l’alcool pendant la grossesse et en omettant les risques graves pour l’enfant à naître dus à l’alcool, telles que, déformations faciales, dommages aux organes vitaux, handicaps psychologiques et moteurs, risques de fausse couche, pré-éclampsie, naissance prématurée.

Le grand alcool met les femmes, nouvellement nées sur le chemin du mal

Un exemple pour Big Alcohol ciblant les enfants vient d’Australie où plusieurs producteurs d’alcool ont commencé à utiliser des étiquettes qui attirent les enfants sur leurs produits. Les commerçants utilisaient des blocs de glace à la vodka congelée et des cidres bon marché étiquetés avec des arcs-en-ciel, des licornes et des dessins animés ciblant les mineurs. Cette pratique contraire à l’éthique a été utilisée pour promouvoir la bière Keloggs Nitro Milkshake, les cocktails de vin congelés SlimChillers et le cidre «fantaisie brassée» de Little Fat Lamb avec du guarana.

Une autre méthode l’industrie de l’alcool cible les enfants grâce au marketing des médias sociaux car il est difficile à suivre. Heineken s’est associé à un influenceur britannique très populaire auprès des adolescents et des enfants de moins de 18 ans pour promouvoir la bière via les médias sociaux, atteignant ainsi le jeune public de l’influenceur.

Aux États-Unis, Big Alcohol a commercialisé ses produits auprès de la génération Y soucieuse de leur santé en tant que produits de «bien-être» – des «bières bien-être» destinées aux sportifs aux vins naturels paléo-amicaux et céto-amicaux. Selon le Bureau de la taxe et du commerce de l’alcool et du tabac (TTB), il est illégal de faire des allégations de santé avec des produits alcoolisés.

Pour promouvoir l’alcool auprès des enfants et des jeunes, l’industrie utilise des célébrités et le placement de produits dans les films et émissions de télévision populaires. Le “James Bond 25”, le dernier film de Daniel Craig de son temps en tant qu’acteur de 007 en est un exemple. Des marques comme Bollinger et Heineken ont payé beaucoup d’argent pour que leurs produits soient placés partout dans le film.

James Bond: le grand alcool rapporte beaucoup d’argent

Une stratégie populaire de Big Alcohol utilise le parrainage sportif pour associer l’alcool – une substance nocive pour la santé – au sport – une activité saine – pour perpétuer la norme de l’alcool. Le parrainage de sports liés à l’alcool et la publicité dans les programmes sportifs sont extrêmement nocifs pour les enfants et les adolescents qui regardent souvent ces programmes et idolâtrent les célébrités sportives.

Plusieurs exemples de commercialisation d’alcool dans le sport sont observés dans la Ligue nationale de football (NFL), la Ligue majeure de football aux États-Unis et la Ligue australienne de football (AFL).

Liens entre la commercialisation d’alcool et la consommation d’alcool chez les jeunes

Promouvoir la consommation excessive d’alcool

Bien que l’industrie de l’alcool prétende promouvoir une «consommation responsable», il a été constaté que la majorité des bénéfices de l’industrie proviennent de consommateurs d’alcool à risque élevé et à haut risque. Une étude de 2019 sur la commercialisation de l’industrie de l’alcool a révélé que, malgré les affirmations de l’industrie, elles ne viseraient qu’à augmenter la part de marché, que leur marketing augmente la consommation et que le marketing ciblé s’adresse aux gros consommateurs d’alcool, aux femmes et aux jeunes.

Recruter les «loyalistes de demain»

Un exemple concret de cette stratégie de marketing de l’industrie de l’alcool est de savoir comment aux Pays-Bas, les brasseurs ont commencé à inciter les associations étudiantes à augmenter et à promouvoir la forte consommation d’alcool chez les étudiants. Par exemple, le bonus à l’hectolitre peut donner une réduction pouvant atteindre 75%.

En 2019, Pernod Ricard a été exposé pour avoir poussé une forte consommation d’alcool et alimenté une norme d’alcool malsain sur leur lieu de travail. La pression de consommer de l’alcool a rendu plusieurs employés malades et a conduit un employé à traduire l’entreprise devant les tribunaux du travail.

Dommages environnementaux

Les effets nocifs de l’alcool sur le climat sont un fait avéré. Selon le calculateur alimentaire de la crise climatique de la BBC, la bière seule, prise 3 à 5 fois par semaine et conformément aux directives pour la consommation d’alcool fournies par le NHS – équivaut à 139 kg d’émissions de gaz à effet de serre par an et absorbe 2020 litres d’eau.

La production et la consommation d’alcool alimentent la crise climatique

Au Mexique, Big Beer Company Constellation Brands Inc. construit une brasserie à Mexicali – l’une des régions les plus sèches du pays. Cette décision a provoqué un tollé général et le président du Mexique a critiqué la société pour son choix de lieu car elle constitue une menace importante pour la sécurité de l’eau dans la région.

Ajoutant à la crise climatique, Les grandes sociétés d’alcool AB InBev, Carlsberg et Heineken ont également été exposées Liste 2019 des principaux pollueurs de plastique d’entreprise compilé par Break Free From Plastic.

Exploitation de la région africaine

Le journaliste Oliver Van Beemen a mené une enquête de 6 ans sur les opérations du géant hollandais de la bière Heineken dans la région africaine et a publié le livre «Heineken in Africa». Le livre révèle une liste choquante de pratiques contraires à l’éthique dans la région employées par le deuxième plus grand producteur de bière au monde, y compris mais sans s’y limiter:

Soutien à l’apartheid,

Complicité de génocide,

Soutien aux régimes autoritaires et collaboration avec les groupes rebelles,

Commercialisation de l’alcool contraire à l’éthique, comme la promotion de la bière dans les écoles,

Le programme de promotion de la bière pour les filles, qui fonctionne depuis près de deux décennies,

Exploitation des jeunes femmes,

Abus sexuels, et

Alimenter les stéréotypes sur l’Afrique.

Pas une histoire d’amour: Heineken en Afrique

L’alcool en tant que question des droits de l’homme (droits des femmes et des enfants)

Malgré les méfaits spécifiques causés par l’alcool aux femmes et aux enfants, j’ai montré ci-dessus que l’industrie de l’alcool commercialise et promeut ses produits de manière contraire à l’éthique auprès de ces deux groupes dans le but d’augmenter leurs bénéfices. Les femmes et les enfants sont également souvent victimes de dommages liés à la consommation d’alcool par d’autres. Ces deux aspects illustrent la violation des droits des femmes et des enfants due à l’alcool.

L’alcool contre les droits des femmes

Big Alcohol a une histoire d’objectivation des femmes à commercialiser leurs produits. Alors que la tendance est à la baisse ces dernières années (parce que les femmes sont désormais un groupe cible pour augmenter les bénéfices de Big Alcohol), même au 21e siècle, la commercialisation d’alcool sexiste a été signalée. L’année dernière, au Rwanda, la marque de bière Skol a suscité un tollé public pour avoir utilisé des blagues sexistes sur leur étiquetage pour commercialiser leurs produits.

Une étude scientifique a révélé que le fait d’être exposé à l’objectivation sexuelle des femmes dans les publicités sur l’alcool était lié à la question de savoir si les passants interviendraient dans les agressions sexuelles dans les situations de consommation d’alcool.

Il est donc cynique que la même industrie qui utilise l’objectivation sexuelle des femmes pour commercialiser leurs produits tente maintenant de normaliser la consommation d’alcool des femmes en s’alignant sur l’autonomisation des femmes et le féminisme.

L’industrie est positionner l’alcool comme un «égaliseur de genre». Cette idée se vend car il y a une tendance mondiale pour l’autonomisation des femmes et le mouvement féministe a été au centre de tout. Un exemple vient du Canada où le vin est présenté comme «jus de maman».

Canada: «Mommy Juice» normalise l’alcool

Une étude scientifique a trouvé 3 stratégies spécifiques utilisées par le marketing Big Alcohol pour cibler les femmes.

“La tendance rose bat son plein”: Le développement et la promotion des produits à base d’alcool rose;

“Autant un accessoire qu’une boisson»: Marketing qui lie les produits alcoolisés à la mode, au maquillage ou à d’autres activités et / ou activités stéréotypées féminines, ou fait la promotion des produits comme choix de vie;

“Meilleur choix d’alcool“: Marketing qui fait la promotion des produits alcoolisés comme étant moins caloriques ou” meilleurs pour vous “.

Le problème est que la consommation d’alcool a des méfaits très spécifiques pour les femmes. Les femmes ont moins d’enzymes utilisées pour décomposer l’alcool avant qu’il ne pénètre dans la circulation sanguine, ce qui signifie que l’alcool peut rester plus longtemps dans leur système. Cela augmente le risque que courent les femmes pour les maladies liées à l’alcool telles que la cirrhose, la dépression et même la dépendance à l’alcool. En outre, l’alcool augmente le risque de cancer du sein chez les femmes, fait qui n’est pas connu d’un grand nombre de femmes.

le les tactiques de marketing de Big Alcohol entraînent une augmentation de la consommation d’alcool et des méfaits des femmes dans le monde, comme observé en 2019. Les données de la Pologne, par exemple, montrent que plus de 1,5 million de femmes souffrent de problèmes d’alcool. En Inde, un pays où les femmes consomment traditionnellement peu ou pas d’alcool, on signale une augmentation de la consommation d’alcool, y compris la consommation excessive d’alcool.

Le billet de blog de Movendi International «Don’t Poison My Rights» de Brenda Mkwesha explore comment l’industrie de l’alcool cible les femmes et les filles à travers le monde – et spécialement dans les régions où les femmes consomment moins d’alcool telles que l’Afrique subsaharienne et le Sud – pour pousser leurs produits nocifs sur les femmes pour augmenter leurs profits.

N’empoisonnez pas mes droits

La contradiction de Big Alcohol dans l’alignement avec le féminisme et l’autonomisation des femmes est encore plus importante compte tenu du fait que l’alcool est un facteur dans de nombreux cas de violence contre les femmes. C’est un aspect largement ignoré même par les organisations féministes.

En 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu que l’alcool joue un rôle dans la violence contre les femmes lors de la publication du dossier «RESPECT – Prévention de la violence à l’égard des femmes: un cadre pour les décideurs». Les données de l’OMS suggèrent que jusqu’à 38% des meurtres de femmes dans le monde sont commis par un partenaire intime masculin. L’OMS a cité la consommation d’alcool ainsi que d’autres facteurs pour expliquer comment la violence sexiste est perpétrée.

OMS: L’alcool est un facteur majeur de violence à l’égard des femmes

Des exemples de cas de violence à l’égard des femmes alimentée par l’alcool en 2019 proviennent de:

La Bolivie, où 90% ont signalé des cas de violence sexiste impliquant de l’alcool;

L’Afrique du Sud, où l’alcool était impliqué dans 72% des incidents de violence sexuelle se déroulant à l’extérieur et 23,3% des incidents se produisant à la maison; et

aux États-Unis, où 21% des femmes déclarent avoir subi un certain type de préjudice, y compris le harcèlement et les voies de fait en raison de la consommation d’alcool par d’autres.

L’alcool contre les droits de l’enfant

Presque tous les pays ont un âge légal pour la consommation d’alcool. L’âge légal est compris entre 16 et 21 ans, et les mineurs ne sont pas considérés comme mineurs. Il est illégal de vendre de l’alcool à des mineurs et dans de nombreux pays, la commercialisation d’alcool ciblant les mineurs est également interdite. Ces lois sont en place pour protéger les enfants et les adolescents contre les méfaits de l’alcool et pour réduire l’initiation à l’alcool.

Malgré ces lois, comme discuté ci-dessus, Big Alcohol, de manière contraire à l’éthique, cible sans relâche les enfants et les mineurs par le biais de promotions et de parrainages publicitaires sur l’alcool. Les enfants sont également confrontés à des préjudices dus à la consommation d’alcool des parents ou d’autres adultes. Ces deux facteurs violent les droits de l’enfant et mettent les enfants en danger.

Les enfants sont exposés à l’alcool dans de nombreux endroits, allant de la maison, sur le chemin de l’école et dans les médias numériques. Par exemple, un rapport de 2019 publié avec le Parlement des enfants en Écosse a révélé que les enfants (de 9 à 11 ans) décrivaient l’alcool comme «très visible». They were exposed to alcohol in various places including hotels, airports and train stations. le children told researchers that alcohol was portrayed in adverts as being “desirable and cool”.

Scotland: Children’s Parliament Seek Alcohol Change

The case is similar in Australia, where alcohol advertising is self-regulated by the industry. Self-regulation has failed to safeguard minors as a 15-year old can see alcohol marketing through Facebook, YouTube, Instagram, billboards, on public transport, at the supermarket, on television, and in the cinema all in one day.

One research published in the Addictive Behaviors Report in November 2019, specifically found links with alcohol advertising expenditure and underage alcohol use. Moreover, advertising was linked with minors’ intention to use alcohol in the future and current under-age alcohol use.

In 2019, the alcohol industry has been called out for using a variety of strategies to target children:

A specific threat to children’s and adolescent’s safety which is rising in 2019 is online alcohol retail and alcohol delivery. One major problem with online retail and delivery of alcohol is age verification. Often there is a lack of verifying age and the methods used are not strong enough and can be easily bypassed by a minor.

When it comes to alcohol industry marketing and children, other industries which partner with the alcohol industry can not escape responsibility of safeguarding children. The sports industry, social media sites and E-Sports industry are equally responsible as the alcohol industry for putting kids who engage with them in harm’s way.

It is because these industries fail in keeping children safe that strong comprehensive alcohol policies especially on restricting/ banning of advertising, sponsorship and promotion of alcohol is urgently needed. With the growth of digital media, an urgent need has risen to monitor and control online alcohol marketing exposure of minors.

WHO Europe: Call for Monitoring Digital Alcohol Marketing

The extent of how others’ alcohol use, including parental and other adult’s use, affects children was also in focus in 2019. While there is a certain awareness that having parents who have alcohol problems can diminish a child’s health and well-being, several findings in 2019 showed how non-dependent parental alcohol use also affects children.

One study published in the Alcohol and Alcoholism Journal in November 2019 demonstrated, the negative effects of parental alcohol use on children. Children can understand when a parent is under the influence of alcohol and it often makes them uncomfortable. Reported negative outcomes include, being given less attention, having more arguments and having to face increasing unpredictability. Younger children experience more of these negative outcomes.

UK: Parents’ Alcohol Use Affects Third of Children

Another study published in the same journal in December 2019 showed how children learn alcohol norms at a very young age. Results show that children as young as 4 to 8 years of age learn alcohol norms (situations where alcohol is used). According to the researchers, this knowledge puts kids at risk for early alcohol initiation and frequent alcohol use later in life.

Children’s Awareness About Normative Situations for Adults to Consume Alcohol

For further reading on how alcohol affects women and children’s rights check out the report launched in 2019 by FORUT – the Norwegian IOGT Movement’s Development Agency, on alcohol’s impact on women and children.

Alcohol as an obstacle to development

In 2015, world leaders made a commitment to achieve 17 Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030. The SDGs include 17 broad goals such as fighting poverty, hunger and the climate crisis as well as achieving health and well-being for all and gender equality and 169 targets to achieve these goals.

Unfortunately, after 4 years since adoption, the current trends show the world is far behind on achieving the set goals by 2030. The 2019 Social Progress Index, compiled by the US non-profit Social Progress Imperative, ranks 149 countries’ social performance over the past five years. The index offers a comprehensive snapshot of a country’s overall progress towards the achievement of the SDGs. Il forecasts that at current trends the world will not meet the SDGs 2030 targets even until 2073, more than four decades past their target date.

World Failing to Achieve SDGs

The first Global Sustainable Development Report released in September 2019, highlights the need to increase funding for SDGs.

Alcohol is proven to be an obstacle to 14 out of the 17 SDGs. WHO recommended alcohol policy best buys are evidence-based measures which can reduce alcohol harm, help achieve and bridge funding gaps for SDGs.

Alcohol is jeopardizing human capital, undermining economic productivity, destroying the social fabric and burdening health systems;

Alcohol kills 3 million people worldwide every year;

That means: Every 10 seconds a human being dies because of alcohol;

Worldwide, alcohol is responsible for 7.2% of all premature mortality;

Alcohol harms young people disproportionately. Among people between the ages of 15 and 19, alcohol is in fact the number one risk factor for death and disability, accounting for 10% of all deaths in this age group.

There is an urgent need for prioritizing action on alcohol for health and development. The WHO-recommended alcohol policy best buys and SAFER package are evidence-based proven effective tools to reduce alcohol harm and boost development.

To increase technical capacity for the implementation of the alcohol policy best buys, WHO has released a new technical document guiding alcohol policy formulation. The technical guide comprises the five most cost-effective and high-impact strategies that help governments to prevent and reduce alcohol harm and related health, social and economic consequences.

WHO: New Technical Guide for Alcohol Policy

The new technical package is part of WHO’s work with the SAFER initiative and provides another important tool for policy-makers to step up their efforts in formulating and implementing evidence-based, cost-effective and high-impact alcohol policy solutions.

The WHO-recommended policy measures to prevent and reduce alcohol harm are:

Increasing excise taxes on alcoholic beverages,

Comprehensive restrictions on alcohol advertising, and

Restrictions on sales of alcohol.

Implementation of the three best buys would result in a return on investment of US $9 for every US $1 invested. Over 50 years, a 20% global increase in alcohol taxes accumulate as much as US $9 trillion in increased revenues globally and could avert nine million premature deaths. Revenues from taxes and licensing fees could also help cover, or even meet, the costs of a comprehensive alcohol control programme, the prevention and treatment of disorders caused by alcohol use, as well as contributing to the funding of other health and development priorities.

Prioritising Action On Alcohol For Health And Development

Conclusions

2019 saw several major trends sweeping across the globe. Some trends such as, the alcohol-free lifestyle, are very positive while others such as, Big Alcohol’s exploitation of women, children and heavy alcohol users, were negative. The 2019 trends tell us a few things about where the world is currently headed:

People are becoming more aware of alcohol harms and choosing to stay or become alcohol-free (for different periods).

More and more independent scientific research is strengthening the evidence base about the harms of alcohol.

As alcohol appears to be loosing its place in (Western) society, Big Alcohol is aggressively fighting public health policy and science through lobbying, unethical marketing and targeting of women, children and youth to expand profits – especially in non-Western societies.

The alcohol industry’s corruption and other unethical business practices are increasingly getting exposed to the world.

Alcohol goes beyond individual impact, it is a human right’s issue, specifically affecting women’s and child rights.

Fast, immediate action to strengthen alcohol control policies as recommended by the WHO and public health experts are necessary to prevent and reduce alcohol harm and achieve sustainable development.