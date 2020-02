Tesco abandonne un fournisseur chinois – Retail Gazette

Tesco a suspendu une usine chinoise produisant des cartes de Noël à la suite d’allégations de travail forcé

Tesco a radié un fournisseur chinois suite à des accusations de travaux forcés dans la fabrication de cartes de Noël.

Les cartes ont été produites à Zhejiang Yuanguang Printing, à environ 60 miles de la prison où un détenu a fait passer un message anonyme en contrebande – trouvé par une écolière du sud de Londres, Florence Widdicombe, a rapporté le Sunday Times.

«Nous sommes des prisonniers étrangers dans la prison de Shanghai Qingpu. Forcé de travailler contre notre volonté. S’il vous plaît, aidez-nous et informez l’organisation des droits de l’homme », indique la note manuscrite.

La note avait exhorté le chercheur à contacter Peter Humphrey, un journaliste britannique et ancien enquêteur sur les fraudes qui était emprisonné dans la même prison de Qingpu.

Tesco a immédiatement suspendu l’usine chinoise de production des cartes et lancé une enquête sur les allégations.

Il n’a trouvé aucune preuve de travaux forcés en prison, mais a découvert des incohérences telles qu’une mauvaise tenue des registres et a donc décidé de ne plus utiliser le fournisseur, a rapporté The Grocer.

Tesco a déclaré qu’il était “choqué” par les allégations et avait décidé de suspendre la production dans l’usine qui a produit les cartes et de retirer les cartes de la vente.

La chaîne de supermarchés a déclaré en décembre qu’elle «détestait» l’utilisation du travail pénitentiaire et avait un «système d’audit complet en place» pour ses fournisseurs en Chine.

