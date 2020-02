Tesco lance des pansements à marque propre pour correspondre à différents tons de peau

Le développement des nouveaux plâtres a été soutenu par le réseau de collègues internes “BAME at Tesco”

// Tesco présente sa gamme de plâtre pour s’adapter à différentes couleurs de peau

// Les plâtres sont vendus dans des tons clairs, moyens et foncés

// Tesco a reconnu l’initiative comme une «étape importante»

Tesco a lancé une gamme de plâtres pour correspondre à différents tons de peau dans le but de faire pression sur d’autres détaillants pour leur emboîter le pas.

Les emplâtres sont vendus dans des tons clairs, moyens et foncés, et sont en vente dans tous les 741 magasins Tesco du pays ainsi qu’en ligne.

Tesco, qui a prétendu être le premier détaillant britannique à introduire cette initiative, l’a reconnue comme une «étape importante» et a maintenant appelé ses rivaux à introduire un ensemble de plâtres ethniquement divers.

L’épicier a développé les plâtres après qu’un membre du personnel ait repéré un tweet l’année dernière qui montrait un homme noir des États-Unis exprimant une réponse émotionnelle à l’utilisation d’un plâtre correspondant à son teint.

Le tweet est devenu viral et a suscité des tas de réponses d’autres utilisateurs de Twitter, soulignant l’importance des tons de plâtre représentatifs pour ceux des communautés BAME.

Il m'a fallu 45 voyages autour du soleil, mais pour la première fois de ma vie, je sais ce que c'est que d'avoir un «pansement» dans ma propre peau. Vous pouvez à peine le repérer dans la première image. Pour de vrai, je retiens mes larmes.

– Dominique Apollon

Le développement des nouveaux plâtres a également été soutenu par le réseau de collègues internes «BAME at Tesco».

Le réseau BAME at Tesco vise à avoir un impact positif sur les collègues et les clients en sensibilisant à la diversité, la culture et l’inclusion au sein de Tesco.

“Aucun supermarché au Royaume-Uni n’avait jamais stocké de plâtres dans une gamme de tons de peau auparavant et nous avons vu cela comme une opportunité pour Tesco de mener la charge et de faire une réelle différence”, a déclaré Paulette Balson, présidente du réseau Tesco BAME.

«Grâce à nos recherches au sein du réseau, nous savons à quel point un produit comme celui-ci peut être émotif.

«Par exemple, un collègue a rapporté que leur enfant s’était senti gêné de porter un plâtre sur le visage à l’école récemment, car il ne correspondait pas à son teint et se démarquait.»

Nicola Robinson, directrice de Tesco pour la santé, la beauté et le bien-être, a déclaré: «Nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons et nous réexaminons continuellement nos produits et services pour répondre au mieux à leurs besoins.»

«Nous comprenons également que nous avons la responsabilité de veiller à ce que nos produits reflètent la diversité de nos clients et collègues.

«Nous pensons que le lancement de notre nouvelle gamme de plâtres pour le teint est une étape importante et une décision qui, nous l’espérons, sera reproduite par d’autres détaillants et supermarchés à travers le pays.»

