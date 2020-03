Tesco lance des produits aux prix Aldi pour reconquérir des clients

Tesco a déclaré que la campagne Aldi Price Match, qui se déroulera en ligne et en magasin, comprend des produits «importants»

Tesco a annoncé qu’il commencerait à égaler les prix avec le discounter allemand Aldi sur des centaines d’articles d’épicerie dans le but de se battre pour la part de marché.

L’épicier Big 4 réduit les prix des produits de marque propre et de marque dans le cadre de sa stratégie visant à attirer des clients dans ses magasins au lieu d’Aldi ou de Lidl.

Tesco a déclaré que la campagne Aldi Price Match, qui se déroulera en ligne et en magasin, comprend des produits “importants”.

Les gammes premium Tesco Finest ne feront pas partie de la campagne d’appariement des prix, mais une sélection de ses gammes d’entrée de gamme «Exclusivement chez Tesco» sera assortie de prix.

“Nos clients nous disent qu’ils veulent les prix les plus compétitifs pour les articles qu’ils achètent régulièrement”, a déclaré Alessandra Bellini, directrice de la clientèle chez Tesco.

«Cette nouvelle campagne aidera les clients qui manquent de temps et de budget à obtenir des produits Tesco aux prix Aldi sur des produits qui comptent pour eux.»

Les produits inclus dans la campagne seront marqués sur le bord de l’étagère et en ligne avec un badge «Aldi Price Match» rouge.

L’année dernière, Tesco a lancé le service d’abonnement Clubcard Plus, pour offrir aux membres des avantages comprenant 10% de réduction sur deux magasins en magasin chaque mois et 10% sur les gammes de vêtements et d’articles ménagers de marque propre Tesco, pour 7,99 £ par mois.

